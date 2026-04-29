Hair Care Tips: क्या वाकई गुड़हल का फूल ऐसे लगाने से दोबारा उगने लगते हैं बाल? ट्राई करके देखें ये नुस्खा

3 . ब्लड सर्कुलेशन करे बेहतर

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हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई गंजेपन या बालों के पूरी तरह झड़ जाने पर दोबारा बाल उगा सकता है? 2003 में Journal of Ethnopharmacology द्वारा किए गए पशुओं पर एक अध्ययन में गुड़हल के पत्तों और फूलों के अर्क से बालों की लंबाई बढ़ी, बालों के फॉलिकल्स सक्रिय हुए और बालों के विकास को बढ़ावा मिला. दरअसल में गुड़हल में फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, विटामिन C और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और सूजन कम करते हैं.

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