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Hair Care Tips: क्या वाकई गुड़हल का फूल ऐसे लगाने से दोबारा उगने लगते हैं बाल? ट्राई करके देखें ये नुस्खा

क्या वाकई गुड़हल का फूल ऐसे लगाने से दोबारा उगने लगते हैं बाल? ट्राई करके देखें ये नुस्खा

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Hair Care Tips: क्या वाकई गुड़हल का फूल ऐसे लगाने से दोबारा उगने लगते हैं बाल? ट्राई करके देखें ये नुस्खा

How To Make Hibiscus Hair Mask For Long Hair: बालों का झड़ना आम समस्या हो गया है, ऐसे में लोगों में गंजेपन की शिकायत बढ़ती जा रही है, हालांकि आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि गुड़हल का फूल बालों को दोबारा उगाने में मदद करता है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए जानते हैं.

Nitin Sharma | Apr 29, 2026, 04:40 PM IST

1.बालों को दोबारा उगाने में करे मदद

बालों को दोबारा उगाने में करे मदद
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आज के समय में शायद ही कोई हो, जो बालों के गिरने की समस्या से परेशान न हो, लड़का हो या लड़की हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है. बालों के झड़ने के चलते गंजापन भी लोगों में तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कई लोग कहते हैं गुड़हल का फूल बालों को दोबारा उगाने में मदद करता है. 

(Credit Image AI)

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2.बालों के लिए रामबाण उपाय

बालों के लिए रामबाण उपाय
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आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में गुड़हल (Hibiscus) का फूल बालों की देखभाल के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा है, इसे बालों को झड़ने से रोकने, बालों को घना बनाने और चमकदार बनाने व नए बाल उगाने के लिए  रामबाण उपाय बताया जाता है.

(Credit Image AI)

3.ब्लड सर्कुलेशन करे बेहतर

ब्लड सर्कुलेशन करे बेहतर
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हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई गंजेपन या बालों के पूरी तरह झड़ जाने पर दोबारा बाल उगा सकता है? 2003 में Journal of Ethnopharmacology द्वारा किए गए पशुओं पर एक अध्ययन में गुड़हल के पत्तों और फूलों के अर्क से बालों की लंबाई बढ़ी, बालों के फॉलिकल्स सक्रिय हुए और बालों के विकास को बढ़ावा मिला. दरअसल में गुड़हल में फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, विटामिन C और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और सूजन कम करते हैं.

(Credit Image AI)

4.क्या कहती हैं रिसर्च

क्या कहती हैं रिसर्च
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कुछ रिसर्चों से ये साफ होता है कि गुड़हल बाल झड़ना काफी हद तक कम कर सकता है और बालों को मजबूत और चमकदार बना सकता है, डैंड्रफ और खुजली घटा सकता है साथ ही साथ नए बाल उगाने में मदद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह गंजे सिर पर बाल उगाने की गारंटी नहीं देता है.

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5.कैसे करें इस्तेमाल

कैसे करें इस्तेमाल
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अब बात आती है कि नए बाल उगाने के लिए गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए 8-10 ताजे या सूखे गुड़हल के फूल और इतनी ही पत्तियां लें, अब एक कप नारियल तेल या जोजोबा तेल में डालकर धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं, अब इसे ठंडा करके छान लें. हफ्ते में 2-3 बार स्कैल्प पर मालिश करें, 1-2 घंटे या रात भर रखें, फिर हल्के शैम्पू से धो लें.

(Credit Image AI)

6.गुड़हल हेयर मास्क

गुड़हल हेयर मास्क
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आप चाहें तो इसका हेयर मास्क भी बना सकते हैं. इसके लिए आपको 2-3 गुड़हल के फूल + 3-4 पत्तियों  को पीसकर पेस्ट बना लेना है. इसमें 2-3 चम्मच दही या एलोवेरा जेल मिलाएं. स्कैल्प और बालों पर लगाएं, 30-45 मिनट रखें, फिर धो लें. हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें.

(Credit Image AI)

7.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
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ध्यान रहे इन्हें लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है अगर स्कैल्प पर घाव या संक्रमण है तो न लगाएं, साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर से सलाह लें. गुड़हल बालों की समस्याओं में सहायक है, लेकिन अगर बाल झड़ना बहुत तेज है या गंजापन बढ़ रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जांच जरूर कराएं.

(Credit Image AI)

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