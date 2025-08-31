Personality Test: दोनों हाथ जेब में डालकर खड़े होते हैं? तो जानिए ये स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती है 

Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड
दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी
बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस
व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान
हर दिन चाय का सेवन सेहत के लिए रहता है फायदेमंद, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक रहती हैं दूर
Diabetes Control: 3 सब्जियां जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, नाश्ते में खाने से तुरंत मिलेगा फायदा
Adani Power Share: सरकार से गौतम अदाणी को मिली बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी MP के इस शहर से निकालेगी कोयला
Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस
Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 06:13 PM IST
1. बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बता देगी
किसी व्यक्ति के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं. जब आप चलते हैं, किसी से बात करते हैं, या यूँ ही खड़े रहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों पर अपनी छाप छोड़ती है. पहली बार इंटरव्यू देते समय या किसी अजनबी से मिलते समय, लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगाते हैं.
हर किसी का खड़े होने का अपना-अपना अंदाज़ होता है. ज़्यादातर लोग पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़े होते हैं और यही उनका अंदाज़ होता है. क्या आपका भी यही स्वभाव है? या आपके किसी जानने वाले की भी ऐसी ही आदत है? तो क्या आप जानते हैं कि लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या संकेत देते हैं?
2.आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है
दोनों हाथों को जेब में डालकर खड़े रहना कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो सकता है. भीड़ में या बातचीत के दौरान अपने हाथों को छिपाकर रखने से लोग असहज लग सकते हैं या अपनी बात कहने से कतराते हैं.
3.भावनाओं को दबाने की आदत
जेब में हाथ डालने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे अपनी भावनाएँ दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते. ऐसे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं. यह आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व को रहस्यमय और गुप्त बना देती है.
4. शांत और शांत प्रकृति
इस शैली का हमेशा नकारात्मक अर्थ नहीं होता. कुछ लोग चलते या खड़े होते समय बस अपने हाथ जेब में डाल लेते हैं क्योंकि उन्हें आराम से काम करना पसंद होता है. ऐसे लोग आमतौर पर शांत, शांत और तनावमुक्त होते हैं.
5.रक्षात्मक स्वभाव
कभी-कभी जेब में हाथ डालना भी खुद को बचाने की एक कोशिश होती है. यह बॉडी लैंग्वेज तब सामने आती है जब परिस्थितियाँ अनुकूल न हों या आप किसी से दूरी बनाए रखना चाहते हों. इससे पता चलता है कि आप पूरी तरह खुलने के लिए तैयार नहीं हैं.
6.शैली और दृष्टिकोण
जेब में हाथ डालकर चलना आजकल एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है. यह चलन युवाओं में आत्मविश्वास और एटीट्यूड दिखाने के लिए खास तौर पर लोकप्रिय है. ये लोग स्टाइलिश और मॉडर्न दिखना चाहते हैं, इसलिए जेब में हाथ डालकर चलते हैं.
7. तो रखें इन बातों का ध्यान
क्या आपकी भी यही आदत है? अगली बार जब आप अपनी जेब में हाथ डालें, तो याद रखें कि आपकी यह छोटी सी हरकत अनजाने में ही यह ज़ाहिर कर सकती है कि आपका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति में कितना झलकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.