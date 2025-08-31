Personality Test: दोनों हाथ जेब में डालकर खड़े होते हैं? तो जानिए ये स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती है 

1 . बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बता देगी

किसी व्यक्ति के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं. जब आप चलते हैं, किसी से बात करते हैं, या यूँ ही खड़े रहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों पर अपनी छाप छोड़ती है. पहली बार इंटरव्यू देते समय या किसी अजनबी से मिलते समय, लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगाते हैं.

हर किसी का खड़े होने का अपना-अपना अंदाज़ होता है. ज़्यादातर लोग पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़े होते हैं और यही उनका अंदाज़ होता है. क्या आपका भी यही स्वभाव है? या आपके किसी जानने वाले की भी ऐसी ही आदत है? तो क्या आप जानते हैं कि लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या संकेत देते हैं?

