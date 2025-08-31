FacebookTwitterYoutubeInstagram
Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

लाइफस्टाइल

Personality Test: दोनों हाथ जेब में डालकर खड़े होते हैं? तो जानिए ये स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती है 

हर किसी का खड़े होने का अपना-अपना अंदाज़ होता है. ज़्यादातर लोग पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़े होते हैं और यही उनका अंदाज़ होता है. क्या आपका या आपके दोस्त का भी यही स्वभाव है? तो चलिए जानें ये स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती है.

ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 06:13 PM IST

1. बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बता देगी

बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बता देगी
1

 किसी व्यक्ति के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं. जब आप चलते हैं, किसी से बात करते हैं, या यूँ ही खड़े रहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों पर अपनी छाप छोड़ती है. पहली बार इंटरव्यू देते समय या किसी अजनबी से मिलते समय, लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगाते हैं.
हर किसी का खड़े होने का अपना-अपना अंदाज़ होता है. ज़्यादातर लोग पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़े होते हैं और यही उनका अंदाज़ होता है. क्या आपका भी यही स्वभाव है? या आपके किसी जानने वाले की भी ऐसी ही आदत है? तो क्या आप जानते हैं कि लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या संकेत देते हैं?
 

2.आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है

आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है
2

दोनों हाथों को जेब में डालकर खड़े रहना कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो सकता है. भीड़ में या बातचीत के दौरान अपने हाथों को छिपाकर रखने से लोग असहज लग सकते हैं या अपनी बात कहने से कतराते हैं.
 

3.भावनाओं को दबाने की आदत

भावनाओं को दबाने की आदत
3

जेब में हाथ डालने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे अपनी भावनाएँ दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते. ऐसे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं. यह आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व को रहस्यमय और गुप्त बना देती है.
 

4. शांत और शांत प्रकृति

 शांत और शांत प्रकृति
4

इस शैली का हमेशा नकारात्मक अर्थ नहीं होता. कुछ लोग चलते या खड़े होते समय बस अपने हाथ जेब में डाल लेते हैं क्योंकि उन्हें आराम से काम करना पसंद होता है. ऐसे लोग आमतौर पर शांत, शांत और तनावमुक्त होते हैं.
 

5.रक्षात्मक स्वभाव

रक्षात्मक स्वभाव
5

कभी-कभी जेब में हाथ डालना भी खुद को बचाने की एक कोशिश होती है. यह बॉडी लैंग्वेज तब सामने आती है जब परिस्थितियाँ अनुकूल न हों या आप किसी से दूरी बनाए रखना चाहते हों. इससे पता चलता है कि आप पूरी तरह खुलने के लिए तैयार नहीं हैं.
 

6.शैली और दृष्टिकोण

शैली और दृष्टिकोण
6

जेब में हाथ डालकर चलना आजकल एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है. यह चलन युवाओं में आत्मविश्वास और एटीट्यूड दिखाने के लिए खास तौर पर लोकप्रिय है. ये लोग स्टाइलिश और मॉडर्न दिखना चाहते हैं, इसलिए जेब में हाथ डालकर चलते हैं.
 

7. तो रखें इन बातों का ध्यान

तो रखें इन बातों का ध्यान
7

क्या आपकी भी यही आदत है? अगली बार जब आप अपनी जेब में हाथ डालें, तो याद रखें कि आपकी यह छोटी सी हरकत अनजाने में ही यह ज़ाहिर कर सकती है कि आपका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति में कितना झलकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

