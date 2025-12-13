भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्दियों में टूरिस्ट की ये पसंदीदा जगह दिल्ली से 31 गुना बड़ी है

6 . ये जिला एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है

यह जिला वर्तमान में उद्योग और ऊर्जा के एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. यहाँ भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ और विशाल सौर पार्क स्थित हैं. कच्छ के निकट स्थित मुंद्रा बंदरगाह देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाहों में से एक है. यहाँ भारी मात्रा में व्यापार और वाणिज्य होता है.

