FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 34 IAS अफसरों का तबादला | स्टार फुटबॉल खिलाड़ी मेसी का भारत दौरा | यूपी बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश मौके से फरार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT Result 2025: कब जारी होगा iimcat.ac.in पर कैट का रिजल्ट? जानें पिछले 5 साल का रुझान

CAT Result 2025: कब जारी होगा iimcat.ac.in पर कैट का रिजल्ट? जानें पिछले 5 साल का रुझान

शादीशुदा महिला की अजीबोगरीब जिद! प्रेमी से होना चाहती थी प्रेग्नेंट, बाद में लवर ने ही उतारा मौत के घाट

शादीशुदा महिला की अजीबोगरीब जिद! प्रेमी से होना चाहती थी प्रेग्नेंट, बाद में लवर ने ही उतारा मौत के घाट

Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक

बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक

डाकघर जो बने इतिहास के गवाह, जानें भारत के 5 सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस की कहानी

डाकघर जो बने इतिहास के गवाह, जानें भारत के 5 सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस की कहानी

अल्बानिया की गर्भवती मंत्री डिएला कौन है? जो 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं

अल्बानिया की गर्भवती मंत्री डिएला कौन है? जो 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्दियों में टूरिस्ट की ये पसंदीदा जगह दिल्ली से 31 गुना बड़ी है

भारत एक बहुत ही घनी आबादी वाला देश है. प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है. क्या आप जानते हैं कि कौन सा जिला राजधानी दिल्ली से 31 गुना बड़ा है?

ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 07:07 AM IST

1. इस जिले का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है

इस जिले का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है
1

भारत के इस जिले का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है. यानी यह हरियाणा, केरल और गोवा जैसे राज्यों से भी बड़ा है. यह दिल्ली से 31 गुना और गोवा से 12 गुना बड़ा है. यह कौन सा जिला है? आइए जानते हैं इसकी खासियतें.
 

Advertisement

2.दिल्ली से भी बड़ा वह कौन सा जिला है?

दिल्ली से भी बड़ा वह कौन सा जिला है?
2

भारत के मानचित्र पर अनेक छोटे-बड़े राज्य, जिले और शहर हैं. लेकिन अगर देश में कोई एक जिला बड़ा है, तो बाकी राज्य छोटे हैं. क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा जिला है? उस जिले का नाम जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे.
 

3.ये है गुजरात का कच्छ

ये है गुजरात का कच्छ
3

वह जिला गुजरात राज्य का "कच्छ" है. इसे भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है. इस जिले का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि इसका प्रशासन केवल एक कलेक्टर के हाथों में है. लेकिन छोटे राज्यों का प्रशासन मुख्यमंत्री सहित कई प्रशासकों द्वारा किया जाता है. कच्छ गुजरात के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% हिस्सा है.
 

4.सफेद नमक से ढका एक खूबसूरत मैदान

सफेद नमक से ढका एक खूबसूरत मैदान
4

बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है. लेकिन सर्दियों में यही इलाका सफेद नमक से ढके एक खूबसूरत मैदान में बदल जाता है. दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं.
 

TRENDING NOW

5.नमक उत्पादन, औद्योगिक महत्व

नमक उत्पादन, औद्योगिक महत्व
5

कच्छ की मुख्य विशेषता नमक उत्पादन है. भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन इसी जिले में होता है. यहाँ की कला और शिल्प कला विश्व भर में प्रसिद्ध है. कच्छ कढ़ाई, लकड़ी के काम, आभूषण और हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है.
 

6.ये जिला एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है

ये जिला एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है
6

यह जिला वर्तमान में उद्योग और ऊर्जा के एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. यहाँ भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ और विशाल सौर पार्क स्थित हैं. कच्छ के निकट स्थित मुंद्रा बंदरगाह देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाहों में से एक है. यहाँ भारी मात्रा में व्यापार और वाणिज्य होता है.
 

7.ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं
7

कच्छ में स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है. यह वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता ने कच्छ को एक अनूठी पहचान दी है. इतने बड़े जिले के सुगम प्रशासन के लिए इसे दो जिलों में विभाजित करने पर चर्चा चल रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक
बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक
डाकघर जो बने इतिहास के गवाह, जानें भारत के 5 सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस की कहानी
डाकघर जो बने इतिहास के गवाह, जानें भारत के 5 सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस की कहानी
अल्बानिया की गर्भवती मंत्री डिएला कौन है? जो 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं
अल्बानिया की गर्भवती मंत्री डिएला कौन है? जो 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं
भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्दियों में टूरिस्ट की ये पसंदीदा जगह दिल्ली से 31 गुना बड़ी है
भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्दियों में टूरिस्ट की ये पसंदीदा जगह दिल्ली से 31 गुना बड़ी है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें
MORE
Advertisement
धर्म
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement