भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्दियों में टूरिस्ट की ये पसंदीदा जगह दिल्ली से 31 गुना बड़ी है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 07:07 AM IST
1. इस जिले का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है
भारत के इस जिले का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है. यानी यह हरियाणा, केरल और गोवा जैसे राज्यों से भी बड़ा है. यह दिल्ली से 31 गुना और गोवा से 12 गुना बड़ा है. यह कौन सा जिला है? आइए जानते हैं इसकी खासियतें.
2.दिल्ली से भी बड़ा वह कौन सा जिला है?
भारत के मानचित्र पर अनेक छोटे-बड़े राज्य, जिले और शहर हैं. लेकिन अगर देश में कोई एक जिला बड़ा है, तो बाकी राज्य छोटे हैं. क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा जिला है? उस जिले का नाम जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे.
3.ये है गुजरात का कच्छ
वह जिला गुजरात राज्य का "कच्छ" है. इसे भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है. इस जिले का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि इसका प्रशासन केवल एक कलेक्टर के हाथों में है. लेकिन छोटे राज्यों का प्रशासन मुख्यमंत्री सहित कई प्रशासकों द्वारा किया जाता है. कच्छ गुजरात के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% हिस्सा है.
4.सफेद नमक से ढका एक खूबसूरत मैदान
बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है. लेकिन सर्दियों में यही इलाका सफेद नमक से ढके एक खूबसूरत मैदान में बदल जाता है. दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं.
5.नमक उत्पादन, औद्योगिक महत्व
कच्छ की मुख्य विशेषता नमक उत्पादन है. भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन इसी जिले में होता है. यहाँ की कला और शिल्प कला विश्व भर में प्रसिद्ध है. कच्छ कढ़ाई, लकड़ी के काम, आभूषण और हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है.
6.ये जिला एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है
यह जिला वर्तमान में उद्योग और ऊर्जा के एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. यहाँ भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ और विशाल सौर पार्क स्थित हैं. कच्छ के निकट स्थित मुंद्रा बंदरगाह देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाहों में से एक है. यहाँ भारी मात्रा में व्यापार और वाणिज्य होता है.
7.ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं
कच्छ में स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है. यह वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता ने कच्छ को एक अनूठी पहचान दी है. इतने बड़े जिले के सुगम प्रशासन के लिए इसे दो जिलों में विभाजित करने पर चर्चा चल रही है.
