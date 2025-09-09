क्या आप जानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? जानिए भारत में क्या है स्थिति?

2 . किस देश में सबसे ज़्यादा जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं?

लिव-इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के साथ रहना, आज कई देशों में आम बात है. पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी यह तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ सबसे ज़्यादा जोड़े लिव-इन में रहना पसंद करते हैं. एक हालिया अध्ययन के अनुसार, स्वीडन सबसे ज़्यादा लिव-इन में रहने वाले जोड़ों वाला देश है. स्वीडन में लगभग 70% लोग बिना शादी के साथ रहते हैं. 40% जोड़े कुछ समय बाद इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं. केवल 10% जोड़े ही बिना शादी किए जीवन भर साथ रहने का विकल्प चुनते हैं.

