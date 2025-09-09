क्या आप जानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? जानिए भारत में क्या है स्थिति?

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 08:47 AM IST
1.लिव-इन रिलेशनशिप का क्रेज तेज़ी से बढ़ रहा है
पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी लिव-इन रिलेशनशिप का क्रेज तेज़ी से बढ़ रहा है. लिव-इन रिलेशनशिप वह होता है जिसमें दो प्रेमी बिना शादी किए एक ही छत के नीचे पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है? और भारत में इसकी क्या स्थिति है?
2.किस देश में सबसे ज़्यादा जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं?
लिव-इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के साथ रहना, आज कई देशों में आम बात है. पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी यह तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ सबसे ज़्यादा जोड़े लिव-इन में रहना पसंद करते हैं. एक हालिया अध्ययन के अनुसार, स्वीडन सबसे ज़्यादा लिव-इन में रहने वाले जोड़ों वाला देश है. स्वीडन में लगभग 70% लोग बिना शादी के साथ रहते हैं. 40% जोड़े कुछ समय बाद इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं. केवल 10% जोड़े ही बिना शादी किए जीवन भर साथ रहने का विकल्प चुनते हैं.
3.स्वीडन के बाद दूसरे नंबर पर नॉर्वे आता है
यहां कई जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं. नॉर्वे के बाद तीसरे नंबर पर डेनमार्क आता है, जहाँ बड़ी संख्या में जोड़े बिना शादी किए लिव-इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं.
4.भारत में क्या है स्थिति?
यह कहना मुश्किल है कि भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का सही प्रतिशत कितना है, क्योंकि इस पर कोई आधिकारिक जनगणना या सर्वेक्षण नहीं है. हालाँकि, कुछ अध्ययनों और रिपोर्टों के अनुसार, यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और कुछ अनुमानों के अनुसार, हर 10 में से 1 जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है. भारत के उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद पहली बार किसी जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की कानूनी मान्यता मिली है.
5.लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेज़ी से बढ़ा है
महानगरों में तेज़ी से बढ़ रहा है लिव-इन का चलन भारत में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे महानगरों में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेज़ी से बढ़ा है. एक सर्वेक्षण के अनुसार, हर दूसरा भारतीय युवा शादी से पहले लिव-इन में रहना चाहता है. शहरीकरण, आधुनिकीकरण और पश्चिमी प्रभाव इसके मुख्य कारण हैं. युवा इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलता है. हालाँकि, भारत में सामाजिक स्वीकृति अभी भी एक चुनौती है.
6.महानगरों में लिव-इन का चलन तेज़ी से बढ़ा है
