क्या आप जानते हैं कि केवल एक किडनी वाला व्यक्ति कितने सालों तक जीवित रह सकता है?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

आप दोनों पर 200 प्रतिशत टैरिफ..., ट्रंप ने फिर भारत-पाक युद्ध रोकने का लिया श्रेय, नोबेल पुरस्कार पर भी दिया बड़ा बयान

ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

रश्मिका मंदाना की कुंडली में कौन से दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्या आप जानते हैं कि केवल एक किडनी वाला व्यक्ति कितने सालों तक जीवित रह सकता है?

बहुत से लोगों की एक किडनी खराब हो जाती है तो वह दूसरी किडनी के बल पर जीते हैं लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक किडनी वाले लोगों की लाइफ कितनी होती है?

ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 07:19 PM IST

1.शरीर की गंदगी को छानती है किडनी

शरीर की गंदगी को छानती है किडनी
1

किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं. ये यूरिन के माध्यम से शरीर से अवांछित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं. इसके अलावा ये शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने और रक्त में अशुद्धियों को छानने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं. लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाएँ, तो शरीर के विभिन्न अंगों में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं. कई बार, कुछ लोग अपनी किडनी खो देते हैं.
 

Advertisement

2.इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं

इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं
2

जी हां, जैसा कि सभी जानते हैं, इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं. लेकिन कुछ लोग किडनी दान या विभिन्न बीमारियों के कारण एक किडनी खो देते हैं और एक किडनी के सहारे जीते हैं. सबसे ज़रूरी बात जो सभी को जाननी चाहिए वह यह है कि एक व्यक्ति केवल एक किडनी के साथ कितने समय तक जीवित रह सकता है? अगर आप भी यही सवाल सोच रहे हैं, तो यह खबर पढ़ें.
 

3.अगर एक किडनी है तो...

अगर एक किडनी है तो...
3

डॉक्टरों के अनुसार, यदि एक किडनी पूरी तरह स्वस्थ है, तो व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है.
 

4.कार्यक्षमता में वृद्धि और सामान्य जीवनकाल

कार्यक्षमता में वृद्धि और सामान्य जीवनकाल
4

एक किडनी वाले लोग कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं. चूँकि बाकी किडनी दोनों किडनी का काम भी करती है, इसलिए वे भी बाकी लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं.
 

TRENDING NOW

5.उच्च रक्तचाप का खतरा

उच्च रक्तचाप का खतरा
5

एक किडनी पर काम करने से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है. रक्तचाप को नियंत्रित रखना ज़रूरी है, क्योंकि अनियंत्रित रक्तचाप किडनी पर दबाव डालता है.
 

6.पानी की कमी न होने दें

पानी की कमी न होने दें
6

किडनी के सही ढंग से काम करने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. खूब पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे किडनी फ़िल्टरेशन की प्रक्रिया सही ढंग से कर पाती है.
 

7.शारीरिक जोखिमों से बचना 

शारीरिक जोखिमों से बचना 
7

चूँकि किडनी एक ही होती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई दुर्घटना या चोट न लगे. इसलिए, तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से बचना उचित है.
 

8.नियमित जांच आवश्यक है

नियमित जांच आवश्यक है
8

गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह जांचने के लिए रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण आवश्यक हैं. 
 

9.ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जरूर कराएं चेक

ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जरूर कराएं चेक
9

हर छह महीने या साल में एक बार डॉक्टर के पास जाकर GFR (ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट) की जाँच करवाना ज़रूरी है.  

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
रश्मिका मंदाना की कुंडली में कौन से दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती
Helicopter Wedding: हेलीकॉप्टर से शादी में जाना चाहते हैं? कैसे बुक करें और कितना खर्च आएगा? यहां जानें पूरी डिटेल
हेलीकॉप्टर से शादी में जाना चाहते हैं? कैसे बुक करें और कितना खर्च आएगा? पूरी जानकारी देखें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE