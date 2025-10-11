क्या आप जानते हैं कि केवल एक किडनी वाला व्यक्ति कितने सालों तक जीवित रह सकता है?

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO
Oct 11, 2025
1.शरीर की गंदगी को छानती है किडनी
किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं. ये यूरिन के माध्यम से शरीर से अवांछित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं. इसके अलावा ये शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने और रक्त में अशुद्धियों को छानने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं. लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाएँ, तो शरीर के विभिन्न अंगों में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं. कई बार, कुछ लोग अपनी किडनी खो देते हैं.
2.इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं
जी हां, जैसा कि सभी जानते हैं, इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं. लेकिन कुछ लोग किडनी दान या विभिन्न बीमारियों के कारण एक किडनी खो देते हैं और एक किडनी के सहारे जीते हैं. सबसे ज़रूरी बात जो सभी को जाननी चाहिए वह यह है कि एक व्यक्ति केवल एक किडनी के साथ कितने समय तक जीवित रह सकता है? अगर आप भी यही सवाल सोच रहे हैं, तो यह खबर पढ़ें.
3.अगर एक किडनी है तो...
डॉक्टरों के अनुसार, यदि एक किडनी पूरी तरह स्वस्थ है, तो व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है.
4.कार्यक्षमता में वृद्धि और सामान्य जीवनकाल
एक किडनी वाले लोग कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं. चूँकि बाकी किडनी दोनों किडनी का काम भी करती है, इसलिए वे भी बाकी लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं.
5.उच्च रक्तचाप का खतरा
एक किडनी पर काम करने से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है. रक्तचाप को नियंत्रित रखना ज़रूरी है, क्योंकि अनियंत्रित रक्तचाप किडनी पर दबाव डालता है.
6.पानी की कमी न होने दें
किडनी के सही ढंग से काम करने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. खूब पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे किडनी फ़िल्टरेशन की प्रक्रिया सही ढंग से कर पाती है.
7.शारीरिक जोखिमों से बचना
चूँकि किडनी एक ही होती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई दुर्घटना या चोट न लगे. इसलिए, तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से बचना उचित है.
8.नियमित जांच आवश्यक है
गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह जांचने के लिए रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण आवश्यक हैं.
9.ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जरूर कराएं चेक
हर छह महीने या साल में एक बार डॉक्टर के पास जाकर GFR (ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट) की जाँच करवाना ज़रूरी है.
Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.
