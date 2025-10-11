क्या आप जानते हैं कि केवल एक किडनी वाला व्यक्ति कितने सालों तक जीवित रह सकता है?

2 . इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं

2

जी हां, जैसा कि सभी जानते हैं, इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं. लेकिन कुछ लोग किडनी दान या विभिन्न बीमारियों के कारण एक किडनी खो देते हैं और एक किडनी के सहारे जीते हैं. सबसे ज़रूरी बात जो सभी को जाननी चाहिए वह यह है कि एक व्यक्ति केवल एक किडनी के साथ कितने समय तक जीवित रह सकता है? अगर आप भी यही सवाल सोच रहे हैं, तो यह खबर पढ़ें.

