कितनी सैलरी चाहिए HR के ये पूछते ही सकपका जाते हैं? ये 1 स्मार्ट जवाब दिला सकता है मिनटों में बड़ा पैकेज

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 04, 2026, 10:51 AM IST
1.इंटरव्यू में सबसे मुश्किल सवाल कौन सा लगता है?
ज्यादातर लोगों के लिए “आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है?, ये सवाल सबसे कठिन लगता है और यहीं पर कई उम्मीदवार गड़बड़ कर देते हैं. या तो कम बोल देते हैं या इतना ज्यादा कि HR पीछे हट जाए.लेकिन अब इस सवाल का एक स्मार्ट तरीका सामने आ रहा है, जो गेम बदल सकता है. Photo Credit: AI
2.सैलरी बताने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
अक्सर उम्मीदवार सीधे एक नंबर बोल देते हैं. समस्या ये है कि इससे आपकी negotiation power वहीं खत्म हो जाती है. अगर आपने कम बोला तो आपका नुकसान और अगर ज्यादा बोला तो HR आपको risky candidate मान सकता है. Photo Credit: AI
3.गलत डिसिजन का असर क्या पड़ता है?
आप अपनी असली वैल्यू से कम पैकेज पर काम करने लगते हैं, और बाद में regret करते हैं. और यहीं से शुरू होता है काम में मन न लगना या नई नौकरी की तलाश. कई बार आपको लगता है कि आपने सही सैलेरी पैकेज नहीं चूज किया जितना आपको काम करना पड़ रहा है. ऐसे में आपको खुद पता होना चाहिए कि जिस नौकरी में आप जा रहे हैं वहां कितनी सैलरी आपको मांगनी चाहिए. तो चलिए जानें वो स्मार्ट जवाब क्या है जो HR को चौंका सकता है और आपको बेहतरी पैकेज दिला सकता है? Photo Credit: AI
4.करियर एक्सपर्ट क्या बताते हैं?
करियर एक्सपर्ट बताते हैं कि जब आपसे एचआर सैलरी पर सवाल पूछे तो आप कहें, “मैं अपनी सैलरी को रोल की जिम्मेदारियों, कंपनी की ग्रोथ और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखता/देखती हूं. अगर आप इस रोल के लिए रेंज शेयर कर सकें, तो मैं बेहतर तरीके से align कर पाऊंगा/पाऊंगी.” Photo Credit: AI
5.ये जवाब क्यों काम करता है?
अब आप ये समझिए कि ये जवाब क्यों काम करता है? असल में जब आप बातचीत को open रखते हैं तो
HR पर पहले रेंज बताने का दबाव डालते हैं और खुद को flexible और professional दिखाते हैं. Photo Credit: AI
6.ये जवाब आपकी सैलरी कैसे बढ़ा सकता है?
जब आप पहले नंबर नहीं बोलते, तो कई बार HR खुद higher range reveal कर देता है. इसे एक उदाहरण समझिए, जैसे आप 6 LPA सोच रहे थे, लेकिन कंपनी का बजट 8–10 LPA है. अगर आपने पहले 6 बोल दिया, तो वही fix हो सकता है. यानी आपका एक सही जवाब से सालाना लाखों का फर्क पड़ सकता है, लेकिन हर बार ये ट्रिक काम नहीं करती है. कुछ HR सीधे insist करते हैं कि आप ही नंबर बताएं. Photo Credit: AI
7.ऐसे में best approach क्या है?
ऐसे में best approach क्या हो सकता है अगर आप सोच रहे तो एक safe range दें (जैसे: 7–9 LPA)
साथ में flexibility दिखाएं. इससे आप rigid भी नहीं लगते और underpaid भी नहीं होते. Photo Credit: AI
8. सैलरी नहीं, ‘वैल्यू’ पर फोकस
आज की hiring में सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि आपकी skills और impact ज्यादा matter करते हैं. कई कंपनियां अब ऐसे candidates को prefer कर रही हैं जो negotiation को “value discussion” की तरह handle करते हैं, न कि सिर्फ पैसों की बात. इसका मतलब अगर आप खुद को problem-solver की तरह पेश करते हैं, तो HR खुद बेहतर ऑफर देने को तैयार हो जाता है. Photo Credit: AI
9.सैलरी का सवाल सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि
इंटरव्यू में सैलरी का सवाल सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये आपकी understanding, confidence और strategy का टेस्ट है.अगर आपने इसे smart तरीके से handle कर लिया, तो वही job आपके लिए ज्यादा फायदेमंद बन सकती है. Photo Credit: AI
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