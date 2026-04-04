कितनी सैलरी चाहिए HR के ये पूछते ही सकपका जाते हैं? ये 1 स्मार्ट जवाब दिला सकता है मिनटों में बड़ा पैकेज

3 . गलत डिसिजन का असर क्या पड़ता है?

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आप अपनी असली वैल्यू से कम पैकेज पर काम करने लगते हैं, और बाद में regret करते हैं. और यहीं से शुरू होता है काम में मन न लगना या नई नौकरी की तलाश. कई बार आपको लगता है कि आपने सही सैलेरी पैकेज नहीं चूज किया जितना आपको काम करना पड़ रहा है. ऐसे में आपको खुद पता होना चाहिए कि जिस नौकरी में आप जा रहे हैं वहां कितनी सैलरी आपको मांगनी चाहिए. तो चलिए जानें वो स्मार्ट जवाब क्या है जो HR को चौंका सकता है और आपको बेहतरी पैकेज दिला सकता है? Photo Credit: AI