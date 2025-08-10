क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

1 . लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता

1

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है. समाज ने भले ही अभी इस चलन को स्वीकार न किया हो, लेकिन कानूनन इसे अपराध भी नहीं माना जाता. कुछ शर्तों का पालन करने पर भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है. इसमें दो वयस्क आपसी सहमति से बिना शादी किए भी साथ रह सकते हैं. भारतीय कानून, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इसे सामाजिक और कानूनी तौर पर वैध माना है.