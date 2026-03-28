दुनिया के इन ताकतवर देशों के ‘असली नाम’ हैं ही नहीं, आखिर इनकी पहचान एक राजनीतिक या भौगोलिक विवरण जैसी क्यों है?

3 . संयुक्त राज्य अमेरिका: नाम में ही छिपी है संघीय संरचना

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दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम भी इसी श्रेणी में आता है. “United States” का अर्थ है कई राज्यों का संघ, जबकि “America” शब्द पूरे महाद्वीप के लिए इस्तेमाल होता है.

1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद इस नए राष्ट्र को शुरुआत में राज्यों के समूह के रूप में देखा जाता था. इसलिए “United States of America” नाम रखा गया, जो इस बात को दर्शाता था कि यह कई राज्यों का एक संघ है. समय के साथ यह एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन उसका नाम आज भी उसकी संघीय व्यवस्था को स्पष्ट करता है. Photo Credit: AI

