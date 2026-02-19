हर समय गले में रहती है खराश और बलगम से हैं परेशान तो ये नुस्खे आ सकते हैं काम, झट से मिल जाएगा आराम

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Feb 19, 2026, 10:57 AM IST
1.इस वजह से होती है गले में खराश या जमता है बलगम
एक्सपर्ट्स की मानें तो गले में खराश या बलगम की वजह धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, एलर्जी और मौसम में बदलाव व ठंड हो सकती है.इस स्थिति में गले में कुछ अटकाव महसूस होता है. किसी भी चीज को गटकने में दर्द का सामना करना पड़ता है. वहीं इसकी एक वजह पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनना भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ घरेलू नुस्खे आपकी इस समस्या का दूर कर सकते हैं...
2.ज्यादा से ज्यादा पानी पिये
एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आप बलगम या खराश से परेशान हैं तो दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिये. इसके लिए हर आधे से एक घंटे में पानी पीते रहना चाहिए. इससे गले की खराश दूर होने के साथ ही बलगम पानी के साथ घुलकर निकल जाता है.
3.अदरक का कर सकते हैं इस्तेमाल
किचन में मौजूद अदरक बेहद कारगर सब्जी और मसालों में से एक है. खराश या बलगम से परेशान हैं तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे घिस लें. इसके बाद उसे पानी में डालकर अच्छे से उबाल लें. इस पानी को उबालने के बाद इसे छानें और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार पिएं. ऐसा करने से गले के दर्द में आराम मिलने के साथ ही बलगम साफ हो सकता है.
4.हल्दी वाला दूध
खराश या बलगम से परेशान है तो सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी मिला लें. इसे सोने से पहले पी लें. ऐसे में हल्दी से मिलने वाले एंट्री इंफ्लेमेटरी गुण गले में दर्द, खराश, सूजन और बलगम को कम करते हैं.
5.काली मिर्च और शहद
खराश और बलगम से परेशान हैं तो यह घरेलू नुस्खा कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए एक चुटकी काली मिर्च पाउडर लें. इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे चाटकर खा लें. इससे गला साफ हो जाएगा. दर्द के साथ ही बलगम का सफाया हो जाएगा.
