हर समय गले में रहती है खराश और बलगम से हैं परेशान तो ये नुस्खे आ सकते हैं काम, झट से मिल जाएगा आराम

1 . इस वजह से होती है गले में खराश या जमता है बलगम

एक्सपर्ट्स की मानें तो गले में खराश या बलगम की वजह धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, एलर्जी और मौसम में बदलाव व ठंड हो सकती है.इस स्थिति में गले में कुछ अटकाव महसूस होता है. किसी भी चीज को गटकने में दर्द का सामना करना पड़ता है. वहीं इसकी एक वजह पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनना भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ घरेलू नुस्खे आपकी इस समस्या का दूर कर सकते हैं...