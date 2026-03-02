Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 02, 2026, 08:53 AM IST
1.चेहरे बालों से हटाएं होली के रंग (Image: AI Generated)
होली खत्म होते ही असली परेशानी शुरू होती है, रंगों के दाग, त्वचा में जलन और बालों की रूखापन. कई बार केमिकल वाले रंग त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे में कुछ आसान घरेलू स्क्रब और पैक की मदद से आप त्वचा और बालों की देखभाल कर सकते हैं और रंगों के असर को कम कर सकते हैं. (Image: AI Generated)
2.बालों की देखभाल के लिए आसान घरेलू पैक
इसके लिए दही, नींबू के छिलके और बारीक पिसी मेथी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे बालों में करीब 40 मिनट लगाकर रखें, फिर सामान्य या ठंडे पानी से धो लें. इसके अलावा बादाम तेल या नारियल तेल से हल्की मालिश करना भी फायदेमंद है. आप चाहें तो नारियल का दूध भी लगा सकते हैं. इससे बालों पर सुरक्षा परत बनती है और बाल मुलायम रहते हैं. इसे करीब 30 से 35 मिनट लगाकर रखें, फिर ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से हल्के शैम्पू से धो लें.या फिर सूखे शिकाकाई पाउडर में सरसों का तेल या अरंडी का तेल मिलाकर बालों में लगाएं. इसे करीब 35 मिनट बाद गुनगुने पानी और हल्के शैम्पू से धो लें. (Image: AI Generated)
3.इन बातों का रखें ध्यान
सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि होली खेलने के तुरंत बाद शैम्पू से बालों को न धोएं, न ही होली के तुरंत बाद बालों में ब्लीच या हेयर कलर जैसे ट्रीटमेंट करवाएं. बालों पर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 2–3 हफ्ते का इंतजार करें, ताकि बालों को नुकसान न हो. (Image: AI Generated)
4.चेहरे की देखभाल के आसान घरेलू उपाय
चेहरे की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों से ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए हल्के घरेलू स्क्रब और पैक का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. इसके लिए एलोवेरा जेल में जैतून के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 5 मिनट बाद पानी से धो लें. इसके अलावा बेसन में नारियल तेल और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे 10 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें, फिर गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धो लें.(Image: AI Generated)
5.ये उपाय भी आएंगे काम
इसके अलावा आप चाहें तो रुई को बादाम तेल या नारियल तेल में भिगोकर उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाएं, इससे चेहरे के दाग धीरे-धीरे साफ करें, जोर से रगड़ें नहीं. बता दें कि बार-बार चेहरा धोने से त्वचा सूखी हो सकती है। नारियल तेल लगाने से त्वचा को हल्की नमी मिलती है और त्वचा मुलायम रहती है. ध्यान रहे ये सिर्फ सामान्य उपाय हैं, इलाज नहीं. इसलिए ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें. (Image: AI Generated)
6.बॉडी स्क्रब के लिए आसान घरेलू तरीके
कुछ प्राकृतिक बॉडी स्क्रब घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं और त्वचा को साफ व मुलायम रखने में मदद करते हैं. इसके लिए कद्दूकस किया हुआ खीरा बेसन में मिलाएं और उसमें बादाम तेल की कुछ बूंदें डालें. इसे पूरे शरीर पर लगाकर 10 मिनट रखें, फिर ठंडे पानी से धो लें. इससे त्वचा साफ और ताजा महसूस होती है. इसके अलावा पपीते का गूदा, बेसन और चावल का आटा मिलाएं. इसमें थोड़ा सा हल्दी डालें. इसे शरीर पर लगाकर 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. इससे त्वचा की सफाई होती है.(Image: AI Generated)
7.ये उपाय भी हैं काम के
इसके लिए दूध, बेसन, शहद और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें, यह त्वचा को साफ करने के साथ-साथ नमी भी देता है. इसके अलावा चावल का आटा, बेसन और चोकर बराबर मात्रा में मिलाएं. इसमें थोड़ा हल्दी, संतरे के छिलके का पाउडर और एक छोटा चम्मच जैतून का तेल मिलाएं. यह स्क्रब त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है. (Image: AI Generated)
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के एक्सपर्ट से सलाह लें..
