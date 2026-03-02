Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम

2 . बालों की देखभाल के लिए आसान घरेलू पैक

इसके लिए दही, नींबू के छिलके और बारीक पिसी मेथी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे बालों में करीब 40 मिनट लगाकर रखें, फिर सामान्य या ठंडे पानी से धो लें. इसके अलावा बादाम तेल या नारियल तेल से हल्की मालिश करना भी फायदेमंद है. आप चाहें तो नारियल का दूध भी लगा सकते हैं. इससे बालों पर सुरक्षा परत बनती है और बाल मुलायम रहते हैं. इसे करीब 30 से 35 मिनट लगाकर रखें, फिर ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से हल्के शैम्पू से धो लें.या फिर सूखे शिकाकाई पाउडर में सरसों का तेल या अरंडी का तेल मिलाकर बालों में लगाएं. इसे करीब 35 मिनट बाद गुनगुने पानी और हल्के शैम्पू से धो लें. (Image: AI Generated)