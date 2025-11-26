Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर

सीहोर के वीआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की घर में लाश मिलने से सनसनी, बीती रात छात्रों ने किया था हंगामा | केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी को बिहार में एनडीए की जीत के लिए दी बधाई, तालियां बजाकर किया अभिवादन | लखनऊः अरबों की ठगी करने वाला शातिर ठग पकड़ाया, कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर लोगों को लगाता था चूना
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 26, 2025, 01:40 PM IST
1.Best Fertilizer for Tomatoes
टमाटर के पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
टमाटर का पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसमें भरपूर मात्रा में और बड़े आकार के लाल टमाटर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कई बार अच्छी देखभाल के बावजूद पौधों में या तो फूल नहीं आते या फिर टमाटर छोटे रह जाते हैं. इसकी मुख्य वजह है मिट्टी में पोषक तत्वों, खासकर पोटाश और कैल्शियम, की कमी आदि. अगर आप भी अपने टमाटर के पौधे से टोकरी भर टमाटर चाहते हैं, तो बाजार की महंगी खाद की जगह, घर पर बनी इन दो आसान और असरदार खादों का इस्तेमाल करें..
2.DIY Homemade Fertilizer for Tomato
टमाटर में लाल-लाल और रसीले टमाटर उगाने के लिए आप इसमें केले के छिलके वाला खाद डाल सकते हैं. केले के छिलके में पोटाश और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है. पोटाश टमाटर के पौधों में फूल और फल लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है.
3.How To Use Banana Peel Fertilizer
केले के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सुखा लें. सूखने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर को हर 15 से 20 दिन में टमाटर के पौधे की जड़ से थोड़ी दूरी पर मिट्टी में चुपके से मिला दें और ऊपर से पानी डाल दें. अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते, तो छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सीधे पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं.
4.Eggshell Fertilzer For Tomato Plant
टमाटर के फल को सड़ने और उसे मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम बेहद ज़रूरी है. अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट का एक सस्ता और बेहतरीन स्रोत हैं.
5.How to Make Eggshell Fertilizer At Home
इस्तेमाल किए हुए अंडे के छिलकों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें. सूखने के बाद इन्हें भी मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर को महीने में एक बार टमाटर के पौधे की मिट्टी में चारों तरफ मिला दें. यह खाद टमाटर के फलों को सड़ने से बचाती है और फलों को बड़ा व मजबूत बनाती है.
6.अन्य जरूरी देखभाल
सिर्फ खाद डालना काफी नहीं है, टमाटर के पौधे से भरपूर उपज पाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें. टमाटर के पौधे को रोज़ाना कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए. मिट्टी सूखने पर ही पानी दें. गमले में पानी जमा न होने दें.
जब पौधा बढ़ना शुरू करे और फल लगने लगें, तो उसे किसी डंडे या जाली का सपोर्ट जरूर दें, ताकि पौधे का वजन तना सह सके. पौधे की मुख्य शाखा के अलावा साइड से निकलने वाली छोटी अनचाही शाखाओं को हटाते रहें. इससे पौधे की सारी ऊर्जा फलों के विकास में लगती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से