Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर

1 . Best Fertilizer for Tomatoes

टमाटर के पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर

टमाटर का पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसमें भरपूर मात्रा में और बड़े आकार के लाल टमाटर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कई बार अच्छी देखभाल के बावजूद पौधों में या तो फूल नहीं आते या फिर टमाटर छोटे रह जाते हैं. इसकी मुख्य वजह है मिट्टी में पोषक तत्वों, खासकर पोटाश और कैल्शियम, की कमी आदि. अगर आप भी अपने टमाटर के पौधे से टोकरी भर टमाटर चाहते हैं, तो बाजार की महंगी खाद की जगह, घर पर बनी इन दो आसान और असरदार खादों का इस्तेमाल करें..