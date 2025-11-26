FacebookTwitterYoutubeInstagram
Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

लाइफस्टाइल

Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर

पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर

Pragya Bharti | Nov 26, 2025, 01:40 PM IST

1.Best Fertilizer for Tomatoes

Best Fertilizer for Tomatoes
1

टमाटर के पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
टमाटर का पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसमें भरपूर मात्रा में और बड़े आकार के लाल टमाटर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कई बार अच्छी देखभाल के बावजूद पौधों में या तो फूल नहीं आते या फिर टमाटर छोटे रह जाते हैं. इसकी मुख्य वजह है मिट्टी में पोषक तत्वों, खासकर पोटाश और कैल्शियम, की कमी आदि. अगर आप भी अपने टमाटर के पौधे से टोकरी भर टमाटर चाहते हैं, तो बाजार की महंगी खाद की जगह, घर पर बनी इन दो आसान और असरदार खादों का इस्तेमाल करें..

2.DIY Homemade Fertilizer for Tomato

DIY Homemade Fertilizer for Tomato
2

टमाटर में लाल-लाल और रसीले टमाटर उगाने के लिए आप इसमें केले के छिलके वाला खाद डाल सकते हैं. केले के छिलके में पोटाश और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है. पोटाश टमाटर के पौधों में फूल और फल लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है.

3.How To Use Banana Peel Fertilizer

How To Use Banana Peel Fertilizer
3

केले के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सुखा लें. सूखने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर को हर 15 से 20 दिन में टमाटर के पौधे की जड़ से थोड़ी दूरी पर मिट्टी में चुपके से मिला दें और ऊपर से पानी डाल दें. अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते, तो छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सीधे पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं.

4.Eggshell Fertilzer For Tomato Plant

Eggshell Fertilzer For Tomato Plant
4

टमाटर के फल को सड़ने और उसे मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम बेहद ज़रूरी है. अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट का एक सस्ता और बेहतरीन स्रोत हैं.
 

5.How to Make Eggshell Fertilizer At Home

How to Make Eggshell Fertilizer At Home
5

इस्तेमाल किए हुए अंडे के छिलकों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें. सूखने के बाद इन्हें भी मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर को महीने में एक बार टमाटर के पौधे की मिट्टी में चारों तरफ मिला दें. यह खाद टमाटर के फलों को सड़ने से बचाती है और फलों को बड़ा व मजबूत बनाती है.

6.अन्य जरूरी देखभाल

अन्य जरूरी देखभाल
6

सिर्फ खाद डालना काफी नहीं है, टमाटर के पौधे से भरपूर उपज पाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें. टमाटर के पौधे को रोज़ाना कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए. मिट्टी सूखने पर ही पानी दें. गमले में पानी जमा न होने दें.
जब पौधा बढ़ना शुरू करे और फल लगने लगें, तो उसे किसी डंडे या जाली का सपोर्ट जरूर दें, ताकि पौधे का वजन तना सह सके. पौधे की मुख्य शाखा के अलावा साइड से निकलने वाली छोटी अनचाही शाखाओं को हटाते रहें. इससे पौधे की सारी ऊर्जा फलों के विकास में लगती है.

