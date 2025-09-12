DIY Banana Face Mask: त्वचा को बेदाग व ग्लोइंग रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें केले का फेस मास्क, नोट करें ये 6 तरीके

8 . कॉम्बिनेशन स्किन के लिए

अगर आपकी त्वचा कुछ जगहों पर तैलीय और कुछ जगहों पर रूखी है, तो यह पैक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसके लिए आपको 3 चम्मच मैश किया हुआ पपीता, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 मैश किया हुआ केला लेना है. सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें. हफ़्ते में 1-2 बार इस पैक को लगाएं.