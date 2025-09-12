DIY Banana Face Mask: त्वचा को बेदाग व ग्लोइंग रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें केले का फेस मास्क, नोट करें ये 6 तरीके

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

DIY Banana Face Mask: त्वचा को बेदाग व ग्लोइंग रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें केले का फेस मास्क, नोट करें ये 6 तरीके

DIY Banana Face Mask: केले में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. ऐसे में, केले का फेस मास्क बनाकर आप चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्किन संबंधित सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है.

| Sep 12, 2025, 04:08 PM IST

1.केले का फेस मास्क लगाने के फायदे

केले का फेस मास्क लगाने के फायदे
1

केले में कई तरह के पोषक तत्व और विटामिन होते हैं, जो चेहरे के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. इनमें विटामिन ई, बी1, बी और सी के साथ-साथ कैरोटीन भी पाई जाती है। यह चेहरे को चमकदार और जवां बनाए रखने में भी मदद करता है. दरअसल, चेहरे पर केले का फेस मास्क लगाने के कई फायदे हैं. इससे त्वचा को पोषण मिलता है और रूखी से लेकर ऑयली स्किन हर चेहरे पर निखार आता है.

Advertisement

2.त्वचा के प्रकार के अनुसार केले का फेस पैक

त्वचा के प्रकार के अनुसार केले का फेस पैक
2

केला न केवल एक पौष्टिक फल है, बल्कि यह त्वचा की देखभाल के लिए भी एक बेहतरीन सामग्री है. इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल इसे हर तरह की त्वचा के लिए फायदेमंद बनाते हैं. 

3.तैलीय त्वचा के लिए फेस मास्क

तैलीय त्वचा के लिए फेस मास्क
3

अगर आपकी त्वचा तैलीय है और ज़्यादा सीबम बनाती है, तो यह फेस पैक आपके लिए है. आपको एक पका हुआ केला और 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस लेना है. केले को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. इस पैक का उपयोग हफ़्ते में 2-3 बार किया जा सकता है.

4.चमकदार त्वचा के लिए

चमकदार त्वचा के लिए
4

चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए यह पैक बहुत कारगर है. इसके लिए सबसे पहले एक पका हुआ केला, 3 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच शहद लें. केले को मैश करके उसमें चावल का आटा और शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. चेहरे को धोकर इस पेस्ट को लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

TRENDING NOW

5.गोरा रंग पाने के लिए

गोरा रंग पाने के लिए
5

रंगत निखारने के लिए यह प्राकृतिक उपाय बहुत प्रभावी है. इसके लिए आपको सबसे पहले एक पका हुआ केला, आधा चम्मच चंदन पाउडर और थोड़ा दूध लेना है. फिर, केले को मैश कर लें. इसमें चंदन पाउडर और दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. जब यह सूख जाए तो सादे पानी से धो लें. हफ़्ते में 2-3 बार इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

6.एंटी-एजिंग फेस पैक

एंटी-एजिंग फेस पैक
6

यह पैक त्वचा की झुर्रियों और बारीक रेखाओं को कम करने में मदद करता है. इसके लिए एक पका हुआ केला और 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. केले को मैश कर लें. मैश किए हुए केले में एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को 30 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर सादे पानी से धो लें. इस पैक का इस्तेमाल हफ़्ते में 1-2 बार किया जा सकता है.

7.रूखी त्वचा के लिए

रूखी त्वचा के लिए
7

रूखी त्वचा को नमी देने के लिए यह फेस पैक बहुत फायदेमंद है. एक पका हुआ केला, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नारियल का तेल लें. केले को मैश करके इसमें शहद और नारियल का तेल मिलाकर एक चिकना पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ़्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

8.कॉम्बिनेशन स्किन के लिए

कॉम्बिनेशन स्किन के लिए
8

अगर आपकी त्वचा कुछ जगहों पर तैलीय और कुछ जगहों पर रूखी है, तो यह पैक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसके लिए आपको 3 चम्मच मैश किया हुआ पपीता, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 मैश किया हुआ केला लेना है. सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें. हफ़्ते में 1-2 बार इस पैक को लगाएं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE