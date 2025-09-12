DIY Banana Face Mask: त्वचा को बेदाग व ग्लोइंग रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें केले का फेस मास्क, नोट करें ये 6 तरीके

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?
लाइफस्टाइल
1.केले का फेस मास्क लगाने के फायदे
केले में कई तरह के पोषक तत्व और विटामिन होते हैं, जो चेहरे के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. इनमें विटामिन ई, बी1, बी और सी के साथ-साथ कैरोटीन भी पाई जाती है। यह चेहरे को चमकदार और जवां बनाए रखने में भी मदद करता है. दरअसल, चेहरे पर केले का फेस मास्क लगाने के कई फायदे हैं. इससे त्वचा को पोषण मिलता है और रूखी से लेकर ऑयली स्किन हर चेहरे पर निखार आता है.
2.त्वचा के प्रकार के अनुसार केले का फेस पैक
केला न केवल एक पौष्टिक फल है, बल्कि यह त्वचा की देखभाल के लिए भी एक बेहतरीन सामग्री है. इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल इसे हर तरह की त्वचा के लिए फायदेमंद बनाते हैं.
3.तैलीय त्वचा के लिए फेस मास्क
अगर आपकी त्वचा तैलीय है और ज़्यादा सीबम बनाती है, तो यह फेस पैक आपके लिए है. आपको एक पका हुआ केला और 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस लेना है. केले को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. इस पैक का उपयोग हफ़्ते में 2-3 बार किया जा सकता है.
4.चमकदार त्वचा के लिए
चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए यह पैक बहुत कारगर है. इसके लिए सबसे पहले एक पका हुआ केला, 3 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच शहद लें. केले को मैश करके उसमें चावल का आटा और शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. चेहरे को धोकर इस पेस्ट को लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.
5.गोरा रंग पाने के लिए
रंगत निखारने के लिए यह प्राकृतिक उपाय बहुत प्रभावी है. इसके लिए आपको सबसे पहले एक पका हुआ केला, आधा चम्मच चंदन पाउडर और थोड़ा दूध लेना है. फिर, केले को मैश कर लें. इसमें चंदन पाउडर और दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. जब यह सूख जाए तो सादे पानी से धो लें. हफ़्ते में 2-3 बार इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं.
6.एंटी-एजिंग फेस पैक
यह पैक त्वचा की झुर्रियों और बारीक रेखाओं को कम करने में मदद करता है. इसके लिए एक पका हुआ केला और 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. केले को मैश कर लें. मैश किए हुए केले में एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को 30 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर सादे पानी से धो लें. इस पैक का इस्तेमाल हफ़्ते में 1-2 बार किया जा सकता है.
7.रूखी त्वचा के लिए
रूखी त्वचा को नमी देने के लिए यह फेस पैक बहुत फायदेमंद है. एक पका हुआ केला, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नारियल का तेल लें. केले को मैश करके इसमें शहद और नारियल का तेल मिलाकर एक चिकना पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ़्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
8.कॉम्बिनेशन स्किन के लिए
अगर आपकी त्वचा कुछ जगहों पर तैलीय और कुछ जगहों पर रूखी है, तो यह पैक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसके लिए आपको 3 चम्मच मैश किया हुआ पपीता, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 मैश किया हुआ केला लेना है. सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें. हफ़्ते में 1-2 बार इस पैक को लगाएं.