दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मिठाई के नाम पर बिक रहा था जहर!

Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा

लाइफस्टाइल

Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Diwali Shopping Markets in Delhi: इस फेस्टिव सीजन, दिल्ली-एनसीआर के लोग सदर बाजार से थोक सामान, चांदनी चौक से कपड़े और भागीरथ पैलेस से इलेक्ट्रॉनिक्स आदि खरीदते हैं. इन मशहूर बाजारों से किफायती दामों पर जमकर खरीदारी आप भी कर सकते हैं. गाजीपुर मंडी फूलों के लिए बेहतरीन विकल्प है.

Pragya Bharti | Oct 17, 2025, 03:52 PM IST

1.Diwali Shopping Markets in Delhi

Diwali Shopping Markets in Delhi
1

फेस्टिव सीजन आते ही बाजारों में एक अलग ही रौनक और उत्साह छा जाता है. भले ही ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ने खरीदारी को आसान बना दिया हो, लेकिन आज भी 'देखकर, छूकर और परखकर' खरीदारी करने का मज़ा कुछ और ही है. अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं और इस दिवाली अपनी शॉपिंग को किफायती और शानदार बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली के ये थोक बाज़ार आपकी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए. ये बाज़ार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों और सजावट के सामान तक, सब कुछ थोक रेट पर उपलब्ध कराते हैं.

2.Delhi Cheapest Markets for festive season

Delhi Cheapest Markets for festive season
2

नकद और डिजिटल, दोनों तरह के पेमेंट ऑप्शन साथ रखें. भारी भीड़ में अपने सामान और पर्स पर हमेशा ध्यान रखें. मोलभाव करते समय मुस्कराते रहें, इससे दुकानदार ज्यादा छूट दे सकता है. यदि आप थोक (Bulk) में खरीद रहे हैं, तो रिटर्न पॉलिसी या एक्सचेंज के बारे में पहले ही पूछ लें.

3.Laajpat Nagar Market for Home Decor Items

Laajpat Nagar Market for Home Decor Items
3

लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट ट्रेंडी और मॉडर्न होम डेकोर आइटम्स के लिए जाना जाता है. यहां आपको किफायती दामों पर ट्रेंडी होम डेकोर आइटम्स, फैंसी क्रॉकरी और दिवाली गिफ्टिंग के लिए छोटे-बड़े सामान मिल जाएंगे.

4.Cheapest markets in Delhi.

Cheapest markets in Delhi.
4

दिवाली पर घरों को फूलों से सजाने की परंपरा है, लेकिन त्योहारी सीज़न में फूलों के दाम आसमान छूने लगते हैं. गाजीपुर फूल मंडी में आपको लिली, ऑर्किड, गेंदा, गेरबेरा और सैकड़ों किस्मों के ताज़े फूल थोक रेट पर मिलते हैं, जो आपकी सजावट को बेहद किफायती बना सकते हैं.

5.Bhagirath Palace for Electronic Items

Bhagirath Palace for Electronic Items
5

दिवाली रोशनी और नए गैजेट्स के बिना अधूरी है. अगर आप इस दिवाली कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाना चाहते हैं या घर को जगमगाने के लिए लाइट्स ढूंढ रहे हैं, तो भागीरथ पैलेस मार्केट ज़रूर जाएं. लाइटिंग डेकोर, झूमर, स्विचबोर्ड, फैन, गार्डन लाइट और अनगिनत छोटे-बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्‍स यहां थोक दामों पर उपलब्ध हैं.

6.Chandni Chowk Market for Home Appliances

Chandni Chowk Market for Home Appliances
6

अगर आपकी दिवाली की लिस्ट में कपड़े, बेडशीट, या घर के लिए नए पर्दे शामिल हैं, तो चांदनी चौक की कपड़ा मार्केट आपके लिए सबसे सही जगह है. सिल्क से लेकर कॉटन तक, यहाँ हर तरह का फैब्रिक और डिज़ाइनर कपड़ा थोक रेट पर मिलता है. यहां डिज़ाइन और क्‍वालिटी दोनों बेहतरीन होती है. व्यापार के लिए थोक में खरीदारी यहाँ सबसे फायदेमंद होती है.

7.Sadar Bazaar For Diwali Shopping

Sadar Bazaar For Diwali Shopping
7

सदर बाजार दिल्ली का सबसे बड़ा और मशहूर थोक बाजार है. यह दिवाली शॉपिंग के लिए स्वर्ग माना जाता है. यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, बर्तन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्‍स, और घर की सजावट का पूरा खजाना मिल जाएगा. यहां मोलभाव बहुत चलता है, इसलिए मोलभाव करने में स्मार्ट बनें ताकि सस्ते में बढ़िया चीज़ें मिल सकें.

8.Gandhi Nagar Market for Readymade Dress

Gandhi Nagar Market for Readymade Dress
8

कपड़ों की खरीदारी के लिए गांधी नगर मार्केट भी एक बेहतरीन जगह है. इसे एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट बाजारों में से एक माना जाता है. यहां आपको रेडीमेड कपड़े, ट्रिम्स, लेस और तरह-तरह के फैब्रिक्स की दुकानें मिल जाएंगी.

9.Karol Bagh Market for Jwellery

Karol Bagh Market for Jwellery
9

करोल बाग मार्केट दिवाली के लिए ज्वेलरी और कपड़ों की खरीदारी के लिए मशहूर है. आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेटेस्ट फैशन के कपड़े, फुटवियर, और खास तौर पर वाहन एक्सेसरीज यहां थोक दामों पर मिलती हैं.

