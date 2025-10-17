दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मिठाई के नाम पर बिक रहा था जहर!
Oct 17, 2025
1.Diwali Shopping Markets in Delhi
फेस्टिव सीजन आते ही बाजारों में एक अलग ही रौनक और उत्साह छा जाता है. भले ही ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ने खरीदारी को आसान बना दिया हो, लेकिन आज भी 'देखकर, छूकर और परखकर' खरीदारी करने का मज़ा कुछ और ही है. अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं और इस दिवाली अपनी शॉपिंग को किफायती और शानदार बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली के ये थोक बाज़ार आपकी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए. ये बाज़ार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों और सजावट के सामान तक, सब कुछ थोक रेट पर उपलब्ध कराते हैं.
2.Delhi Cheapest Markets for festive season
नकद और डिजिटल, दोनों तरह के पेमेंट ऑप्शन साथ रखें. भारी भीड़ में अपने सामान और पर्स पर हमेशा ध्यान रखें. मोलभाव करते समय मुस्कराते रहें, इससे दुकानदार ज्यादा छूट दे सकता है. यदि आप थोक (Bulk) में खरीद रहे हैं, तो रिटर्न पॉलिसी या एक्सचेंज के बारे में पहले ही पूछ लें.
3.Laajpat Nagar Market for Home Decor Items
लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट ट्रेंडी और मॉडर्न होम डेकोर आइटम्स के लिए जाना जाता है. यहां आपको किफायती दामों पर ट्रेंडी होम डेकोर आइटम्स, फैंसी क्रॉकरी और दिवाली गिफ्टिंग के लिए छोटे-बड़े सामान मिल जाएंगे.
4.Cheapest markets in Delhi.
दिवाली पर घरों को फूलों से सजाने की परंपरा है, लेकिन त्योहारी सीज़न में फूलों के दाम आसमान छूने लगते हैं. गाजीपुर फूल मंडी में आपको लिली, ऑर्किड, गेंदा, गेरबेरा और सैकड़ों किस्मों के ताज़े फूल थोक रेट पर मिलते हैं, जो आपकी सजावट को बेहद किफायती बना सकते हैं.
5.Bhagirath Palace for Electronic Items
दिवाली रोशनी और नए गैजेट्स के बिना अधूरी है. अगर आप इस दिवाली कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाना चाहते हैं या घर को जगमगाने के लिए लाइट्स ढूंढ रहे हैं, तो भागीरथ पैलेस मार्केट ज़रूर जाएं. लाइटिंग डेकोर, झूमर, स्विचबोर्ड, फैन, गार्डन लाइट और अनगिनत छोटे-बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहां थोक दामों पर उपलब्ध हैं.
6.Chandni Chowk Market for Home Appliances
अगर आपकी दिवाली की लिस्ट में कपड़े, बेडशीट, या घर के लिए नए पर्दे शामिल हैं, तो चांदनी चौक की कपड़ा मार्केट आपके लिए सबसे सही जगह है. सिल्क से लेकर कॉटन तक, यहाँ हर तरह का फैब्रिक और डिज़ाइनर कपड़ा थोक रेट पर मिलता है. यहां डिज़ाइन और क्वालिटी दोनों बेहतरीन होती है. व्यापार के लिए थोक में खरीदारी यहाँ सबसे फायदेमंद होती है.
7.Sadar Bazaar For Diwali Shopping
सदर बाजार दिल्ली का सबसे बड़ा और मशहूर थोक बाजार है. यह दिवाली शॉपिंग के लिए स्वर्ग माना जाता है. यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, बर्तन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, और घर की सजावट का पूरा खजाना मिल जाएगा. यहां मोलभाव बहुत चलता है, इसलिए मोलभाव करने में स्मार्ट बनें ताकि सस्ते में बढ़िया चीज़ें मिल सकें.
8.Gandhi Nagar Market for Readymade Dress
कपड़ों की खरीदारी के लिए गांधी नगर मार्केट भी एक बेहतरीन जगह है. इसे एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट बाजारों में से एक माना जाता है. यहां आपको रेडीमेड कपड़े, ट्रिम्स, लेस और तरह-तरह के फैब्रिक्स की दुकानें मिल जाएंगी.
9.Karol Bagh Market for Jwellery
करोल बाग मार्केट दिवाली के लिए ज्वेलरी और कपड़ों की खरीदारी के लिए मशहूर है. आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेटेस्ट फैशन के कपड़े, फुटवियर, और खास तौर पर वाहन एक्सेसरीज यहां थोक दामों पर मिलती हैं.
