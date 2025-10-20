Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 20, 2025, 09:24 AM IST
1.Diwali 2025 Last Minute Rangoli
दिवाली के त्योहार पर घर के द्वार पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है. यह मां लक्ष्मी के स्वागत और घर में सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है. हालांकि, त्योहार की तैयारियों और काम की भागदौड़ के चलते अक्सर कई लोगों को सुंदर और बड़ी रंगोली बनाने का उतना समय नहीं मिल पाता है. अगर आप भी आखिरी मिनट में जल्दबाजी में, लेकिन खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो यहां कुछ आसान और तुरंत बन जाने वाले डिजाइन आइडियाज दिए गए हैं, जो आपके घर की शोभा तुरंत बढ़ा देंगे.
2.Quick and Easy Rangoli Designs
इस बार साफ-सफाई के कारण अगर आपको समय नहीं मिल पाया और आप तब भी खूबसूरत रंगोली बनाना चाहती हैं, तो ये कलरफुल रंगोली ट्राई कर सकती हैं. यह दिखने में बेहद खूबसूरत लगेंगे और बनाने में भी समय नहीं लगेगा.
3.Beautiful Rangoli Designs for Diwali 2025
दिवाली के मौके पर कम समय में खूबसूरत डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से अलग कलर कॉम्बिनेशन को भी चुन सकते हैं.
4.Last Minute Rangoli Designs For Diwali
दिवाली पर आकर्षक रंगोली बनाकर घर की रौनक को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, तो यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है. आप इसे झटपट बनाकर दीये से सजा सकते हैं.
5.Simple Rangoli Designs for Diwali
आप अगर कम मेहनत में खूबसूरत और यूनिक डिजाइन बनाना चाहती हैं, तो यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कलर खरीदने की भू जरूरत नहीं पड़ेगी. 10 मिनट के अंदर ये डिजाइन आप बना लेंगे.
6.Happy Diwali Rangoli Designs
अगर आप घर के दरवाजे पर हैप्पी दिवाली लिखी हुई रंगोली बनाने के लिए कोई डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल आपके लिए है. खास बात यह है कि इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.
7.Latest Rangoli Designs for Diwali 2025
कम समय और कम मेहनत में आप ये रंगोली डिजाइन बना सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कलर खरीदने की भू जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ दीया या कैंडल जलाकर रंगोली की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं.
8.Maa lakshmi charan Rangoli
पूजा घर में अगर आप मां लक्ष्मी के पद चिह्न वाली रंगोली बनाने के लिए कोई डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो इस रंगोली को ट्राई कर सकती हैं. बीच में मां के चरण और किनारों पर गोल से छोटे-छोटे फूलों वाली डिजाइन इस रंगोली की खूबसूरती में चांद लगा रही है.
