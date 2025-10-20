FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

Last Minute Rangoli Designs for Diwali: इस दिवाली, अगर काम के कारण रंगोली बनाने का समय नहीं मिल पाया है, तो आखिरी मिनट में आप कलप या फूल-पत्ती और दीयों के प्रयोग से ये आसान और खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं. ये डिज़ाइन कम समय में भी आपके घर की शुभता और रौनक बढ़ा देंगे.

Pragya Bharti | Oct 20, 2025, 09:24 AM IST

1.Diwali 2025 Last Minute Rangoli

Diwali 2025 Last Minute Rangoli
1

दिवाली के त्योहार पर घर के द्वार पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है. यह मां लक्ष्मी के स्वागत और घर में सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है. हालांकि, त्योहार की तैयारियों और काम की भागदौड़ के चलते अक्सर कई लोगों को सुंदर और बड़ी रंगोली बनाने का उतना समय नहीं मिल पाता है. अगर आप भी आखिरी मिनट में जल्दबाजी में, लेकिन खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं, तो यहां कुछ आसान और तुरंत बन जाने वाले डिजाइन आइडियाज दिए गए हैं, जो आपके घर की शोभा तुरंत बढ़ा देंगे.

2.Quick and Easy Rangoli Designs

Quick and Easy Rangoli Designs
2

इस बार साफ-सफाई के कारण अगर आपको समय नहीं मिल पाया और आप तब भी खूबसूरत रंगोली बनाना चाहती हैं, तो ये कलरफुल रंगोली ट्राई कर सकती हैं. यह दिखने में बेहद खूबसूरत लगेंगे और बनाने में भी समय नहीं लगेगा. 

3.Beautiful Rangoli Designs for Diwali 2025

Beautiful Rangoli Designs for Diwali 2025
3

दिवाली के मौके पर कम समय में खूबसूरत डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से अलग कलर कॉम्बिनेशन को भी चुन सकते हैं.

4.Last Minute Rangoli Designs For Diwali

Last Minute Rangoli Designs For Diwali
4

दिवाली पर आकर्षक रंगोली बनाकर घर की रौनक को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, तो यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है. आप इसे झटपट बनाकर दीये से सजा सकते हैं.

5.Simple Rangoli Designs for Diwali

Simple Rangoli Designs for Diwali
5

आप अगर कम मेहनत में खूबसूरत और यूनिक डिजाइन बनाना चाहती हैं, तो यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कलर खरीदने की भू जरूरत नहीं पड़ेगी. 10 मिनट के अंदर ये डिजाइन आप बना लेंगे. 

6.Happy Diwali Rangoli Designs

Happy Diwali Rangoli Designs
6

अगर आप घर के दरवाजे पर हैप्पी दिवाली लिखी हुई रंगोली बनाने के लिए कोई डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल आपके लिए है. खास बात यह है कि इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. 

7.Latest Rangoli Designs for Diwali 2025

Latest Rangoli Designs for Diwali 2025
7

कम समय और कम मेहनत में आप ये रंगोली डिजाइन बना सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कलर खरीदने की भू जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ दीया या कैंडल जलाकर रंगोली की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. 

8.Maa lakshmi charan Rangoli

Maa lakshmi charan Rangoli
8

पूजा घर में अगर आप मां लक्ष्मी के पद चिह्न वाली रंगोली बनाने के लिए कोई डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो इस रंगोली को ट्राई कर सकती हैं. बीच में मां के चरण और किनारों पर गोल से छोटे-छोटे फूलों वाली डिजाइन इस रंगोली की खूबसूरती में चांद लगा रही है. 

