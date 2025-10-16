FacebookTwitterYoutubeInstagram
Diwali Rangoli Designs: ऑफिस कॉम्पिटिशन में मारनी है बाजी? यहां देखें सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन

Easy Rangoli Designs: ऑफिस में रंगोली कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आप सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले आसान और खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं. ये डिजाइन समय की बचत करते हुए आपको कॉम्पीटिशन में बाजी मारने में मदद करेंगे.

Pragya Bharti | Oct 16, 2025, 09:06 AM IST

1.Easy and Latest Rangoli Designs

Easy and Latest Rangoli Designs
1

दिवाली का मौके पर ऑफिस में रंगोली कॉम्पिटिशन हो और आप चाहते हैं कि आपकी रंगोली सबसे खूबसूरत और आकर्षक लगे, तो यहां से आइडिया ले सकते हैं. यहां कुछ ऐसे रंगोली डिजाइंस दिए गए हैं, जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो सकते हैं. आप कम समय में बेहतरीन रंगोली बनाकर कॉम्पिटिशन जीत भी सकती हैं. 

2.Simple and easy Rangoli Designs

Simple and easy Rangoli Designs
2

अगर आपको ऑफिस की रंगोली कॉम्पिटिशन में बाजी मारनी है और आप कम समय में यूनिक डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो इस डिजाइन को बना सकते हैं. यह दिखने में बेहद खूबसूरत और बनने के बाद शानदार लगता है. इस पर आप दीया रखकर इसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं. 

3.Peacock Rangoli Designs

Peacock Rangoli Designs
3

दीवाली के मौके पर मोर वाली रंगोली डिजाइन भी बेहद खूबसूरत लगती है. अगर आपकी क्रिएटिविटी स्किल अच्छी है, तो आप इसे भी फटाफट बनाकर कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं. मोर वाली रंगोली बनाने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है. 

4.Simple Flower Rangoli Designs

Simple Flower Rangoli Designs
4

अगर आपके पास समय कम है और आप फूल से रंगोली डिजाइन बनाने का सोच रहे हैं, तो गेंदा और गुलाब के फूलों की मदद से सिंपर और खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं. 

5.Beautiful Rangoli Designs

Beautiful Rangoli Designs
5

दीवाली के मौके पर अगर आप खूबसूरत सबसे अलग रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है. इसके लिए आपको बहुत ज्याता कलर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बस 3-4 रंगों का इस्तेमाल करके ही आप खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं. 

6.Quick and Easy Rangoli Designs

Quick and Easy Rangoli Designs
6

ऑफिस की टेबल या छोटे स्थान के लिए, अगर रंगोली डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो यह डिजाइन काफी सुंदर है. इसे तो आप बस 5 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं. 

7.Flower Rangoli Designs

Flower Rangoli Designs
7

यदि आपके पास रंगोली पाउडर नहीं है, तो ताजे फूलों की पंखुड़ियों जैसे- गेंदा, गुलाब का इस्तेमाल करें. एक गोल आकार में विभिन्न रंगों की पंखुड़ियों को फैला दें. इसके बाद इसे डिजाइन बनाते हुए हर रंग के फूलों का इस्तेमाल करें.

8.Unique Rangoli Designs

Unique Rangoli Designs
8

अगर आप ऑफिस में कुछ अलग और बड़ा डिजाइन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह गोल रंगोली डिजाइन भी बेहतरीन विकल्प है. इसमें आपको ज्यादा कलर की जरूरत होगी. साथ ही, अगर आप टीम के साथ मिलकर रंगोली बना रहे हैं, तो यह जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी. इस पर आप हैप्पी दीवाली भी लिख सकते हैं. 

