Diwali Rangoli Designs: ऑफिस कॉम्पिटिशन में मारनी है बाजी? यहां देखें सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 16, 2025, 09:06 AM IST
1.Easy and Latest Rangoli Designs
दिवाली का मौके पर ऑफिस में रंगोली कॉम्पिटिशन हो और आप चाहते हैं कि आपकी रंगोली सबसे खूबसूरत और आकर्षक लगे, तो यहां से आइडिया ले सकते हैं. यहां कुछ ऐसे रंगोली डिजाइंस दिए गए हैं, जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो सकते हैं. आप कम समय में बेहतरीन रंगोली बनाकर कॉम्पिटिशन जीत भी सकती हैं.
2.Simple and easy Rangoli Designs
अगर आपको ऑफिस की रंगोली कॉम्पिटिशन में बाजी मारनी है और आप कम समय में यूनिक डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो इस डिजाइन को बना सकते हैं. यह दिखने में बेहद खूबसूरत और बनने के बाद शानदार लगता है. इस पर आप दीया रखकर इसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं.
3.Peacock Rangoli Designs
दीवाली के मौके पर मोर वाली रंगोली डिजाइन भी बेहद खूबसूरत लगती है. अगर आपकी क्रिएटिविटी स्किल अच्छी है, तो आप इसे भी फटाफट बनाकर कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं. मोर वाली रंगोली बनाने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है.
4.Simple Flower Rangoli Designs
अगर आपके पास समय कम है और आप फूल से रंगोली डिजाइन बनाने का सोच रहे हैं, तो गेंदा और गुलाब के फूलों की मदद से सिंपर और खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं.
5.Beautiful Rangoli Designs
दीवाली के मौके पर अगर आप खूबसूरत सबसे अलग रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है. इसके लिए आपको बहुत ज्याता कलर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बस 3-4 रंगों का इस्तेमाल करके ही आप खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं.
6.Quick and Easy Rangoli Designs
ऑफिस की टेबल या छोटे स्थान के लिए, अगर रंगोली डिजाइन सर्च कर रहे हैं, तो यह डिजाइन काफी सुंदर है. इसे तो आप बस 5 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं.
7.Flower Rangoli Designs
यदि आपके पास रंगोली पाउडर नहीं है, तो ताजे फूलों की पंखुड़ियों जैसे- गेंदा, गुलाब का इस्तेमाल करें. एक गोल आकार में विभिन्न रंगों की पंखुड़ियों को फैला दें. इसके बाद इसे डिजाइन बनाते हुए हर रंग के फूलों का इस्तेमाल करें.
8.Unique Rangoli Designs
अगर आप ऑफिस में कुछ अलग और बड़ा डिजाइन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह गोल रंगोली डिजाइन भी बेहतरीन विकल्प है. इसमें आपको ज्यादा कलर की जरूरत होगी. साथ ही, अगर आप टीम के साथ मिलकर रंगोली बना रहे हैं, तो यह जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी. इस पर आप हैप्पी दीवाली भी लिख सकते हैं.
