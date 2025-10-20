FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Diwali 2025 Rangoli Design: दीवाली पर फूलों से बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, कई गुना बढ़ जाएगी घर-आंगन की खूबसूरती

सिर्फ बाजार में मिलने वाले रंगों से ही नहीं बल्कि आप अपने गार्डन की फूल-पत्तियों से भी इस दीवाली एक खूबसूरत रंगोली तैयार कर सकती हैं. यहां देखें कुछ आइडिया...

जया पाण्डेय | Oct 20, 2025, 02:47 PM IST

1.आज है रोशनी का त्योहार

आज है रोशनी का त्योहार
1

दिवाली रोशनी का त्योहार है और आज पूरे भारत और दुनिया भर में उत्सव का समय है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करके घर को रोशन किया जाता है लेकिन दीयों के साथ रंगोली भी इस त्योहार की आत्मा है. 

2.दिवाली पर बनाई जाती है खूबसूरत रंगोली

दिवाली पर बनाई जाती है खूबसूरत रंगोली
2

इस दिन सभी घरों के फर्श पर एक सुंदर पैटर्न बनाया जाता है और इसे रंगोली कहा जाता है. रंगोली बनाने की परंपरा दिवाली के उत्सव में रंग और रचनात्मकता का एक विस्फोट जोड़ती है. रंगोली एक प्राचीन भारतीय कला है, जिसमें रंगीन पाउडर, चावल और फूलों से बने पैटर्न से फर्श को सजाया जाता है. 

3.समृद्धि और सकरात्मकता को भी आमंत्रित करती है रंगोली

समृद्धि और सकरात्मकता को भी आमंत्रित करती है रंगोली
3

रंगोली सिर्फ उस जगह को ही सुंदर नहीं बनाती बल्कि यह जीवन में समृद्धि, सकारात्मकता और सौभाग्य को भी आमंत्रित करती है. इस दीवाली आप भी इन खूबसूरत फूलों के डिजाइन्स से अपने घर की आंगन को सजा सकते हैं. 

4.ताजे फूलों से यूं बनाए खूबसूरत रंगोली

ताजे फूलों से यूं बनाए खूबसूरत रंगोली
4

ताज़े फूलों और पंखुड़ियों से बनी रंगोली के साथ प्रकृति की सुंदरता को अपनाएं. यह पर्यावरण-अनुकूल रचना न केवल रंगीन दिखती है बल्कि हवा को एक मनमोहक खुशबू से भी महका देती है जिसे देखने के साथ सूंघना भी बेहद सुखद अनुभव होता है.

5.रंगोली बनाने में सिर्फ फूल नहीं पत्तियों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

रंगोली बनाने में सिर्फ फूल नहीं पत्तियों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल
5

अपनी फूलों वाली रंगोली में आप  गेंदा, गुलाब, चमेली या अपनी पसंद के किसी भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पत्तियां भी आपकी फूलों वाली रंगोली में चार चांद लगा देती हैं. आप अपनी रंगोली को गोलाकार आकृतियों में या मोर और कमल जैसे पारंपरिक डिज़ाइनों में सजा सकते हैं.

6.इस टिप्स से बनाएं फूलों वाली रंगोली

इस टिप्स से बनाएं फूलों वाली रंगोली
6

फूलों वाली रंगोली को बेस्ट बनाने के लिए आप पहले एक खूबसूरत सा डिजाइन इंटरनेट की मदद से ढूंढे. आप चाहें तो इस आर्टिकल में दिए गए रंगोली डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद चॉक से एक रफ स्केच बनाए और उसपर फूल और उनकी पंखुड़ियों को सजा दें. इसके और सुंदर बनाने के लिए आप इसपर दीए या कुछ एलईडी लाइट्स भी लगा सकती हैं.

7.आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं

आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं
7

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

