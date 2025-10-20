Diwali 2025 Rangoli Design: दीवाली पर फूलों से बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, कई गुना बढ़ जाएगी घर-आंगन की खूबसूरती

हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स
दिवाली पर राहुल गांधी का दिखा 'हलवाई' वाला रूप, अपने हाथ से बनाई इमरती और बेसन के लड्डू, VIDEO
Team India Qualification Scenario: वर्ल्ड कप 2025 में भारत की हार की हैट्रिक, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम? जानें समीकरण
Diwali Reel Trending Songs: दिवाली पर सज-संवर कर इन गानों के साथ बनाएं रील्स, भर-भर कर मिलेंगे व्यूज और लाइक्स
Cricketers on Diwali: विराट कोहली से लेकर स्मृति मंधाना तक, ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने भी इस तरह दी दीवाली की शुभकामनाएं
दिवाली बैश में धनश्री वर्मा ने लूटी लाइमलाइट! एकता कपूर की पार्टी में फुलझड़ी संग दिए पोज
Diwali 2025 Rangoli Design: दिवाली पर फूलों से बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, कई गुना बढ़ जाएगी घर-आंगन की खूबसूरती
बिहार चुनाव में उतरे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते ही जनता से की ये खास अपील
Bihar Election 2025: RJD ने बिहार चुनाव के लिए खोले अपने सारे पत्ते, कुल 143 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट
लाइफस्टाइल
जया पाण्डेय | Oct 20, 2025, 02:47 PM IST
1.आज है रोशनी का त्योहार
दिवाली रोशनी का त्योहार है और आज पूरे भारत और दुनिया भर में उत्सव का समय है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करके घर को रोशन किया जाता है लेकिन दीयों के साथ रंगोली भी इस त्योहार की आत्मा है.
2.दिवाली पर बनाई जाती है खूबसूरत रंगोली
इस दिन सभी घरों के फर्श पर एक सुंदर पैटर्न बनाया जाता है और इसे रंगोली कहा जाता है. रंगोली बनाने की परंपरा दिवाली के उत्सव में रंग और रचनात्मकता का एक विस्फोट जोड़ती है. रंगोली एक प्राचीन भारतीय कला है, जिसमें रंगीन पाउडर, चावल और फूलों से बने पैटर्न से फर्श को सजाया जाता है.
3.समृद्धि और सकरात्मकता को भी आमंत्रित करती है रंगोली
रंगोली सिर्फ उस जगह को ही सुंदर नहीं बनाती बल्कि यह जीवन में समृद्धि, सकारात्मकता और सौभाग्य को भी आमंत्रित करती है. इस दीवाली आप भी इन खूबसूरत फूलों के डिजाइन्स से अपने घर की आंगन को सजा सकते हैं.
4.ताजे फूलों से यूं बनाए खूबसूरत रंगोली
ताज़े फूलों और पंखुड़ियों से बनी रंगोली के साथ प्रकृति की सुंदरता को अपनाएं. यह पर्यावरण-अनुकूल रचना न केवल रंगीन दिखती है बल्कि हवा को एक मनमोहक खुशबू से भी महका देती है जिसे देखने के साथ सूंघना भी बेहद सुखद अनुभव होता है.
5.रंगोली बनाने में सिर्फ फूल नहीं पत्तियों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल
अपनी फूलों वाली रंगोली में आप गेंदा, गुलाब, चमेली या अपनी पसंद के किसी भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पत्तियां भी आपकी फूलों वाली रंगोली में चार चांद लगा देती हैं. आप अपनी रंगोली को गोलाकार आकृतियों में या मोर और कमल जैसे पारंपरिक डिज़ाइनों में सजा सकते हैं.
6.इस टिप्स से बनाएं फूलों वाली रंगोली
फूलों वाली रंगोली को बेस्ट बनाने के लिए आप पहले एक खूबसूरत सा डिजाइन इंटरनेट की मदद से ढूंढे. आप चाहें तो इस आर्टिकल में दिए गए रंगोली डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद चॉक से एक रफ स्केच बनाए और उसपर फूल और उनकी पंखुड़ियों को सजा दें. इसके और सुंदर बनाने के लिए आप इसपर दीए या कुछ एलईडी लाइट्स भी लगा सकती हैं.