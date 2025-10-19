Diwali 2025 Outfit Ideas: साड़ी-कुर्ता से इंडो-वेस्टर्न तक, इस दिवाली पार्टनर के साथ ट्राई करें ये परफेक्ट मैचिंग आउटफिट्स

IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 19, 2025, 11:15 AM IST
1.Diwali Outfits Ideas
दिवाली रोशनी, खुशियां और शानदार स्टाइल का त्योहार है. इस दौरान हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं. अगर आप इस दिवाली अपनी लुक को यूनिक और यादगार बनाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ ट्विनिंग या मैचिंग आउटफिट्स ट्राई करना सबसे बेहतरीन तरीका है. मैचिंग आउटफिट आपके रिश्ते की बॉन्डिंग दिखाते हैं, बल्कि आपको दिवाली पार्टी का 'बेस्ट ड्रेस्ड कपल' भी बनाते हैं. यहां साड़ी-कुर्ता से लेकर इंडो-वेस्टर्न तक, कपल के लिए कुछ परफेक्ट मैचिंग आउटफिट आइडियाज दिए गए हैं.
2.Matching Suit and Kurta for Diwali
अगर आप दिवाली पर अपने पार्टनर के साथ ट्विनिंग करके सूट और कुर्ता सेट पहनना चाहते हैं, तो सिद-कियारा और दीपिका-रणवीर के आउटफिट से आइडिया ले सकते हैं. मैचिंक कलर के आउटफिट के साथ आप अपने त्योहार को और भी खास बना सकते हैं.
3.Diwali Couple Look
अगर आप कुछ अलग और लॉन्ग स्कर्ट में ट्राई करना चाहते हैं, तो आप यहां से आइडिया ले सकते हैं. पत्नी प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड लंबी स्कर्ट पहनें. पति उसी प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ बंधगला जैकेट या एक रंग का कुर्ता पहनें.
4.Kurta and Anarkali Suit on Diwali
दिवाली पर आप अगर अनारकली सूट पहनने की सोच रही हैं, तो पति को मैचिंग या कंट्रास्ट में कुर्ता पहना सकते हैं. दिवाली पर इस तरह के आउटफिट में आपकी तस्वीर अच्छी आएगी और फोटो देखने के बाद आपके फ्रेंड्स भी जमकर तारीफ करेंगे.
5.Diwali Saree and Kurta outfit for Couple
अगर आप पारंपरिक साड़ी पहन रही हैं और आप इसके लिए ग्रीन रंग चुन रही हैं, तो इसके साथ पति को लाइट कलर या ऑफ व्हाइट कुर्ता पहना सकते हैं. साथ में रोमांटिक फोटो क्लीक करा सकते हैं.
6.Diwali Matching Outfit for Couple
दिवाली की रात अगर थोड़ी ठंडक हो, तो वेलवेट एक रिच और रॉयल लुक देता है.दोनों के आउटफिट में एक ही रंग का वेलवेट फैब्रिक इस्तेमाल हो. पति वेलवेट का कुर्ता-पायजामा या केवल वेलवेट की जैकेट पहनें, जबकि पत्नी उसी रंग की वेलवेट कुर्ती या लहंगा चोली पहनें.
7.Diwali Traditional Wear for Couple
यह सबसे क्लासिक और एवरग्रीन लुक है. आप एक ही फैब्रिक या प्रिंट की बजाय, कलर कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दें. पत्नी चंदेरी या सिल्क की साड़ी पहनें, जिसके बॉर्डर का रंग गहरा मैरून हो, तो पति उसी मैरून रंग का सिल्क कुर्ता या क्रीम कलर का आउटफिट भी पहन सकता है. इसे पत्नी की साड़ी से मैच करते हुए गोल्डन वर्क वाली नेहरू जैकेट से लेयर भी किया जा सकता है.
8.Off White Outfits for Diwali
यदि आप लाउड रंगों से बचना चाहते हैं, तो पेस्टल रंग चुन सकते हैं. यह एक सोबर और एलिगेंट लुक देते हैं. लाइट पिंक, मिंट ग्रीन, लैवेंडर या ऑफ व्हाइट जैसे पेस्टल शेड्स चुनें. पत्नी लाइट पिंक रंग का सूट पहनें, तो पति उसी रंग का लिनन कुर्ता पहन कर पेयर बना सकते हैं. एक्सेसरीज़ जैसे पॉकेट स्क्वायर या चूड़ियां में कॉन्ट्रास्टिंग रंग का प्रयोग कर सकते हैं.
9.Couple Matching Outfits in Diwali
एक ही रंग व फैब्रिक की साड़ी और कुर्ता पेयर करके आप अपने पति के साथ दिवाली पर जबरदस्त फोटोशूट करवा सकती हैं. इसके लिए आप पीला, ऑरेंज या अपनी कोई फेवरेट कलर की साड़ी वार्डरोब से निकाल सकती हैं.
