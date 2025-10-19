FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस

'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब होगी जारी? uppsc.up.nic.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Lakshmi-Ganesha Puja: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेशजी की किस समय करें पूजा? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त पूजा मंत्र, आरती और मंत्र तक

Bihar Election 2025: लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोने लगे नेता जी, RJD पर टिकट बेचने का आरोप, देखें VIDEO

बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप

SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: एसएससी ने बढ़ाई आंसर की चेक करने और ऑब्जेक्शन करने की तारीख, ssc.gov.in पर यूं दर्ज कराएं आपत्ति

मां-बाप की सेवा नहीं की तो कटेगी सैलरी! इस राज्य में बनने जा रहा है सख्त कानून

Chhath Puja New Song: काजल राघवानी का नया छठ गीत हुआ वायरल! 'दुख सुनी दीनानाथ' ने बढ़ाया छठ महापर्व का उत्साह

लाइफस्टाइल

Diwali 2025 Outfit Ideas: साड़ी-कुर्ता से इंडो-वेस्टर्न तक, इस दिवाली पार्टनर के साथ ट्राई करें ये परफेक्ट मैचिंग आउटफिट्स

Diwali Outfit Ideas For Couples: इस दिवाली, अपने पार्टनर के साथ साड़ी-कुर्ता से लेकर इंडो-वेस्टर्न तक के मैचिंग आउटफिट्स ट्राई करने के लिए आप यहां से आइडिया ले सकते हैं. ये कलर-कोऑर्डिनेटेड लुक्स आपके रिश्ते में स्टाइल का तड़का लगाएंगे और आपको पार्टी का बेस्ट ड्रेस्ड कपल बनाएंगे.

Pragya Bharti | Oct 19, 2025, 11:15 AM IST

1.Diwali Outfits Ideas

Diwali Outfits Ideas
1

दिवाली रोशनी, खुशियां और शानदार स्टाइल का त्योहार है. इस दौरान हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं. अगर आप इस दिवाली अपनी लुक को यूनिक और यादगार बनाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ ट्विनिंग या मैचिंग आउटफिट्स ट्राई करना सबसे बेहतरीन तरीका है. मैचिंग आउटफिट आपके रिश्ते की बॉन्डिंग दिखाते हैं, बल्कि आपको दिवाली पार्टी का 'बेस्ट ड्रेस्ड कपल' भी बनाते हैं. यहां साड़ी-कुर्ता से लेकर इंडो-वेस्टर्न तक, कपल के लिए कुछ परफेक्ट मैचिंग आउटफिट आइडियाज दिए गए हैं. 

2.Matching Suit and Kurta for Diwali

Matching Suit and Kurta for Diwali
2

अगर आप दिवाली पर अपने पार्टनर के साथ ट्विनिंग करके सूट और कुर्ता सेट पहनना चाहते हैं, तो सिद-कियारा और दीपिका-रणवीर के आउटफिट से आइडिया ले सकते हैं. मैचिंक कलर के आउटफिट के साथ आप अपने त्योहार को और भी खास बना सकते हैं. 

3.Diwali Couple Look

Diwali Couple Look
3

अगर आप कुछ अलग और लॉन्ग स्कर्ट में ट्राई करना चाहते हैं, तो आप यहां से आइडिया ले सकते हैं. पत्नी प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड लंबी स्कर्ट पहनें. पति उसी प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ बंधगला जैकेट या एक रंग का कुर्ता पहनें.

4.Kurta and Anarkali Suit on Diwali

Kurta and Anarkali Suit on Diwali
4

दिवाली पर आप अगर अनारकली सूट पहनने की सोच रही हैं, तो पति को मैचिंग या कंट्रास्ट में कुर्ता पहना सकते हैं. दिवाली पर इस तरह के आउटफिट में आपकी तस्वीर अच्छी आएगी और फोटो देखने के बाद आपके फ्रेंड्स भी जमकर तारीफ करेंगे. 

TRENDING NOW

5.Diwali Saree and Kurta outfit for Couple

Diwali Saree and Kurta outfit for Couple
5

अगर आप पारंपरिक साड़ी पहन रही हैं और आप इसके लिए ग्रीन रंग चुन रही हैं, तो इसके साथ पति को लाइट कलर या ऑफ व्हाइट कुर्ता पहना सकते हैं. साथ में रोमांटिक फोटो क्लीक करा सकते हैं. 

6.Diwali Matching Outfit for Couple

Diwali Matching Outfit for Couple
6

दिवाली की रात अगर थोड़ी ठंडक हो, तो वेलवेट एक रिच और रॉयल लुक देता है.दोनों के आउटफिट में एक ही रंग का वेलवेट फैब्रिक इस्तेमाल हो. पति वेलवेट का कुर्ता-पायजामा या केवल वेलवेट की जैकेट पहनें, जबकि पत्नी उसी रंग की वेलवेट कुर्ती या लहंगा चोली पहनें.

7.Diwali Traditional Wear for Couple

Diwali Traditional Wear for Couple
7

यह सबसे क्लासिक और एवरग्रीन लुक है. आप एक ही फैब्रिक या प्रिंट की बजाय, कलर कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दें. पत्नी चंदेरी या सिल्क की साड़ी पहनें, जिसके बॉर्डर का रंग गहरा मैरून हो, तो पति उसी मैरून रंग का सिल्क कुर्ता या क्रीम कलर का आउटफिट भी पहन सकता है. इसे पत्नी की साड़ी से मैच करते हुए गोल्डन वर्क वाली नेहरू जैकेट से लेयर भी किया जा सकता है.

8.Off White Outfits for Diwali

Off White Outfits for Diwali
8

यदि आप लाउड रंगों से बचना चाहते हैं, तो पेस्टल रंग चुन सकते हैं. यह एक सोबर और एलिगेंट लुक देते हैं. लाइट पिंक, मिंट ग्रीन, लैवेंडर या ऑफ व्हाइट जैसे पेस्टल शेड्स चुनें. पत्नी लाइट पिंक रंग का सूट पहनें, तो पति उसी रंग का लिनन कुर्ता पहन कर पेयर बना सकते हैं. एक्सेसरीज़ जैसे पॉकेट स्क्वायर या चूड़ियां में कॉन्ट्रास्टिंग रंग का प्रयोग कर सकते हैं.

9.Couple Matching Outfits in Diwali

Couple Matching Outfits in Diwali
9

एक ही रंग व फैब्रिक की साड़ी और कुर्ता पेयर करके आप अपने पति के साथ दिवाली पर जबरदस्त फोटोशूट करवा सकती हैं. इसके लिए आप पीला, ऑरेंज या अपनी कोई फेवरेट कलर की साड़ी वार्डरोब से निकाल सकती हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

