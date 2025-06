2 . Disha Patani looking Hot In this blue Dress

2

एक्ट्रेस इस ब्लू कलर की मिनी ड्रेस में भी बेहद कमाल लग रही हैं. यह एक शिमर ड्रेस है और इस ड्रेस के साथ उन्होंने एक ब्लू एंड व्हाइट बैग कैरी किया है.