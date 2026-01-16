टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Jan 16, 2026, 11:20 AM IST
1.किचन सिंक और नल
लगातार बर्तन धुलने की वजह से लोग सोचने लगते है कि किचन सिंक तो साफ ही रहता होगा. लेकिन सच्चाई ये है कि किचन सिंक घर की सबसे गंदी जगहों में से एक होता है. कई रिसर्च बताती है कि इसमें टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टेरिया पाए जाते हैं.
2.चॉपिंग बोर्ड
बाजारों में लकड़ी और प्लास्टिक दोनों तरह के चॉपिंग बोर्ड मिलते हैं. इन पर लगातार सब्जी काटने से कट बन जाते हैं जिनमें सब्जियों के कण फंस जाते हैं और फिर इन्हें ठीक से साफ न करने पर इनमें बैक्टेरियां उतपन्न हो जाते हैं.
3.मोबाइल फोन और रिमोट
मोबाइल फोन, टीवी या एसी के रिमोट दिनभर आपके हाथ में रहते हैं. आप इन्हें खाते समय, बाहर से आकर और कभी-कभी बिना हाथ धोए भी छूते हैं. इन बर बहुत कीटाणू होते हैं.
4.किचन स्पॉन्ज और डिशक्लॉथ
बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज और कपड़ा बहुत ज्यादा गंदे होते हैं. ये हमेशा गीले रहते हैं और इनमें खाने के कण फंस जाते हैं.
5.बाथरूम के नल और हैंडल
जब बाथरूम की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में पानी का नाम आता है. बाथरूम में नमी ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस जल्दी बढ़ते हैं. नल, हैंडल और साबुन डिस्पेंसर बार-बार छुए जाते हैं, जिससे इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है.
6.टॉयलेट फ्लश हैंडल
ये भी कीटाणुओं का घर होता है. ये बहुत ज्यादा गंदा होता है क्योंकि इसे हाथ धोने से पहले छुआ जाता है.
7.पालतू जानवरों के बर्तन
अगर आपके घर में पेट डॉग या और कोई पेट है तो उनके खाने के बर्तन भी जरूर होंगे. जानवरों के खाने और पानी के बर्तनों में लार और खाना जमा हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं. ऐसे में वो बीमारी की वजह बन सकते हैं.
8.लाइट बोर्ड में लगे स्विच
लाइट स्विच ऐसी चीज है जिसे हर कोई छूता है, लेकिन साफ करने का ध्यान कम ही आता है. यहां भी खूब कीटाणू पनपते हैं.