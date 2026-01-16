FacebookTwitterYoutubeInstagram
कुर्ला-नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक हारे, भायखला- अरुण गवली की बेटी हारी चुनाव | अमरावती- CM फडणवीस के चाचा चुनाव हारे, पुणे, नागपुर, ठाणे में BJP बहुत आगे | BMC में बीजेपी+ 100 सीटों के पार, BMC चुनाव- उद्धव+ 65 सीटों पर आगे, बीजेपी-82, शिंदे गुट- 29 पर आगे

Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

लाइफस्टाइल

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

अगर आप अपना घर रोज साफ करते हैं और फिर भी बदबू पीछा नहीं छोड़ रही  और इंफेक्शन से भी परेशान हैं तो इसकी वजह हो घर की वो 8 जगहें हो सकती है. आइए जातने हैं कि कौन सी जगहें हैं. 

सुमित तिवारी | Jan 16, 2026, 11:20 AM IST

1.किचन सिंक और नल

किचन सिंक और नल
1

लगातार बर्तन धुलने की वजह से लोग सोचने लगते है कि किचन सिंक तो साफ ही रहता होगा. लेकिन सच्चाई ये है कि किचन सिंक घर की सबसे गंदी जगहों में से एक होता है. कई रिसर्च बताती है कि इसमें टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टेरिया पाए जाते हैं. 

2.चॉपिंग बोर्ड

चॉपिंग बोर्ड
2

बाजारों में लकड़ी और प्लास्टिक दोनों तरह के चॉपिंग बोर्ड मिलते हैं. इन पर लगातार सब्जी काटने से कट बन जाते हैं जिनमें सब्जियों के कण फंस जाते हैं और फिर इन्हें ठीक से साफ न करने पर इनमें बैक्टेरियां उतपन्न हो जाते हैं. 
 

3.मोबाइल फोन और रिमोट

मोबाइल फोन और रिमोट
3

मोबाइल फोन, टीवी या एसी के रिमोट दिनभर आपके हाथ में रहते हैं. आप इन्हें खाते समय, बाहर से आकर और कभी-कभी बिना हाथ धोए भी छूते हैं.  इन बर बहुत कीटाणू होते हैं.

4.किचन स्पॉन्ज और डिशक्लॉथ

किचन स्पॉन्ज और डिशक्लॉथ
4

बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज और कपड़ा बहुत ज्यादा गंदे होते हैं. ये हमेशा गीले रहते हैं और इनमें खाने के कण फंस जाते हैं.
 

5.बाथरूम के नल और हैंडल

बाथरूम के नल और हैंडल
5

जब बाथरूम की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में पानी का नाम आता है. बाथरूम में नमी ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस जल्दी बढ़ते हैं. नल, हैंडल और साबुन डिस्पेंसर बार-बार छुए जाते हैं, जिससे इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है.
 

6.टॉयलेट फ्लश हैंडल

टॉयलेट फ्लश हैंडल
6

ये भी कीटाणुओं का घर होता है. ये बहुत ज्यादा गंदा होता है क्योंकि इसे हाथ धोने से पहले छुआ जाता है. 

7.पालतू जानवरों के बर्तन

पालतू जानवरों के बर्तन
7

 अगर आपके घर में पेट डॉग या और कोई पेट है तो उनके खाने के बर्तन भी जरूर होंगे. जानवरों के खाने और पानी के बर्तनों में लार और खाना जमा हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं. ऐसे में वो बीमारी की वजह बन सकते हैं.

8.लाइट बोर्ड में लगे स्विच

लाइट बोर्ड में लगे स्विच
8

 लाइट स्विच ऐसी चीज है जिसे हर कोई छूता है, लेकिन साफ करने का ध्यान कम ही आता है. यहां भी खूब कीटाणू पनपते हैं. 

