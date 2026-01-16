टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

1 . किचन सिंक और नल

लगातार बर्तन धुलने की वजह से लोग सोचने लगते है कि किचन सिंक तो साफ ही रहता होगा. लेकिन सच्चाई ये है कि किचन सिंक घर की सबसे गंदी जगहों में से एक होता है. कई रिसर्च बताती है कि इसमें टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टेरिया पाए जाते हैं.