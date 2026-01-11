Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'

7 . जरूरी बात

7

एक्सपर्ट के मुताबिक, आंखों की इन एक्सरसाइज़ से चश्मा नहीं हटता है पर ये सिरदर्द और आंखों की थकान को जरूर कम करती हैं. इनसे आंंखों को और ज्यादा कमजोर होने से बचाया जा सकता है. इसके अच्छे नतीजे तब मिलते हैं, जब इनके साथ स्क्रीन से सही दूरी, अच्छी रोशनी और पर्याप्त व अच्छी नींद लें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से