HomePhotos

लाइफस्टाइल

Eye Strain से लेकर Myopia तक, आंखों के डॉक्टर से जानिए बचाव के 5 आसान 'आई एक्सरसाइज'

Eye Exercises: आज की डिजिटल दुनिया में आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और घंटों स्क्रीन पर काम करने की वजह से लोगों की नजर तेजी से कमजोर हो रही है. ऐसे में एक्सपर्ट्स के बताए आंखों की इन एक्सरसाइज को अपनाना बेहद जरूरी है.

Abhay Sharma | Jan 11, 2026, 05:59 PM IST

1.अपनाएं ये आई एक्सरसाइज

अपनाएं ये आई एक्सरसाइज
1

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital के CEO और जाने-माने रिफ्रैक्टिव सर्जन/ऑपथलमॉलजिस्ट (नेत्र विशेषज्ञ) डॉ. सौरभ चौधरी (Dr Saurabh Choudhry) बताते हैं कि ये एक्सरसाइज स्क्रीन देखने से होने वाली थकान, सूखापन और फोकस की समस्या को कम करती हैं. रोजाना, इन एक्सरसाइज को करने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है. 

2.20-20-20 रीसेट (सबसे ज़रूरी)

20-20-20 रीसेट (सबसे ज़रूरी)
2

इसके लिए स्क्रीन पर काम करते समय हर हर 20 मिनट में किसी ऐसी चीज़ को देखें जो 20 फीट दूर हो, इस दौरान उसे 20 सेकंड तक देखते रहें. ऐसा करने से आंखों की थकी हुई मांसपेशियों को आराम मिलता है और डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाव होता है. इस आई एक्सरसाइज को दिनभर करते रहें. 

3.नियर-फार फोकस

नियर-फार फोकस
3

इसके बाद आता है पास–दूर फोकस आई एक्सरसाइज़, इसके लिए अपने अंगूठे को आंखों से 8–10 इंच दूर रखें, उस पर 5 सेकंड तक फोकस करें. फिर 20 फीट या उससे दूर किसी चीज़ को 5 सेकंड तक देखें. ऐसा 10 बार दोहराएं. ऐसा करने से फोकस बेहतर होता है और आंखों की थकान कम होती है. यह स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है. 

4.पलक झपकाने, आंखों को नमी देने की एक्सरसाइज

पलक झपकाने, आंखों को नमी देने की एक्सरसाइज
4

इसके लिए धीरे-धीरे और पूरी तरह 10–15 बार पलकें झपकाएं, फिर आंखें बंद करके 10 सेकंड तक आराम दें. एक्सपर्ट के मुताबिक स्क्रीन देखने से पलक झपकाने की आदत लगभग 50% कम हो जाती है. इस एक्सरसाइज से आंखों का सूखापन, जलन और खुजली से बचाव होता है. इसे हर 1–2 घंटे में जरूर करें. 

5.पामिंग (आंखों को गहरी राहत देने की तकनीक)

पामिंग (आंखों को गहरी राहत देने की तकनीक)
5

इसके लिए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करें और फिर आंखें बंद करके हथेलियों को हल्के से आंखों पर रखें. ऐसा करते वक्त 30–60 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस लेते रहें. इससे आंखों और दिमाग की थकान कम होती है और सुकून मिलता है. सोने से पहले खास तौर पर इसे करने से फायदा होता है. 

6.सुबह की धूप लेना बेहद जरूरी 

सुबह की धूप लेना बेहद जरूरी 
6

एक्सपर्ट के मुताबिक, रोजाना सुबह हल्की धूप में 5–10 मिनट बाहर समय बिताना जरूरी है. हालांकि, इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि सूरज को सीधे न देखें. इससे आंखों के सही विकास में मदद मिलेगी और खासतौर से बच्चों में मायोपिया बढ़ने की रफ्तार कम होगा. 

7.जरूरी बात

जरूरी बात
7

एक्सपर्ट के मुताबिक, आंखों की इन एक्सरसाइज़ से चश्मा नहीं हटता है पर ये सिरदर्द और आंखों की थकान को जरूर कम करती हैं. इनसे आंंखों को और ज्यादा कमजोर होने से बचाया जा सकता है. इसके अच्छे नतीजे तब मिलते हैं, जब इनके साथ स्क्रीन से सही दूरी, अच्छी रोशनी और पर्याप्त व अच्छी नींद लें.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

