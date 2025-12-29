2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा

6 . क्यों नहीं बदला बिरयानी का क्रेज?

फूड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिरयानी का जादू उसकी भरपूर मात्रा और एक-प्लेट-मील कॉन्सेप्ट के साथ हर रीजन में अलग फ्लेवर की वजह से कायम है. Swiggy और Zomato के ट्रेंड्स बताते हैं कि हैदराबादी, लखनवी और कोलकाता बिरयानी अब भी टॉप सर्च में रहती हैं. बात वेज की हो या नॉन वेज की सभी इसे पसंद करते हैं क्योंकि उनको इसमें पेट भरने के साथ फ्लेवर का तड़का भी मिलता है. बिरयानी की खास बात ये है कि ये किसी एज ग्रुप के लिए सीमित नहीं, इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं.

