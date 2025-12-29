2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 29, 2025, 11:29 AM IST
1.2025 में लोगों ने क्या ज्यादा आनलाइन ऑर्डर किया
भारत में खाने का स्वाद सिर्फ थाली तक सीमित नहीं रहा, अब मोबाइल स्क्रीन पर तय होता है. 2025 में लोगों ने क्या ज्यादा आनलाइन ऑर्डर किया इससे पता चलता है. सदियों पुरानी बिरयानी ही अब भी लोगों की पहली पसंद रही या स्ट्रीट-फूड से ग्लोबल बने मोमोज-पिज्जा ने ये ताज अपने सिर सजा लिया है? Swiggy और Zomato जैसे फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स के ऑर्डर ट्रेंड्स भारत के बदलते टेस्ट बड्स की दिलचस्प कहानी बता रहे हैं.
2.बिरयानी बनाम मोमोज-पिज्जा: किसका दबदबा रहा?
फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने 2025 में सबसे ज्यादा फूड ऑर्डर क्या हुए इसका डेटा शेयर किया है जिसमें बिरयानी 2025 में भी भारत की सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिशेज़ में शामिल रही. खासकर रात के समय और वीकेंड पर बिरयानी की डिमांड स्थिर बनी रही, जिससे साफ है कि यह डिश सिर्फ खाना नहीं, बल्कि इमोशन बन चुकी है. स्विगी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इनमें से 57 लाख चिकन बिरयानी डिलीवर की गईं.
3.लगातार दसवें साल भी टॉप पर रही बिरयानी
बिरयानी जो सबकी चहेती है, लगातार दसवें साल भी टॉप पर बनी हुई है. पता चला है कि इस साल 93 मिलियन से ज़्यादा बिरयानी डिलीवर की गईं, हर सेकंड 4 बिरयानी के ऑर्डर आए और हर मिनट 194 बिरयानी के ऑर्डर आए.
4.दोपहर और लेट-नाइट में ये फूड टॉप पर
मोमोज और पिज्जा ने अर्बन युवाओं के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई. क्विक बाइट्स, कम कीमत और इंस्टेंट क्रेविंग की वजह से ये डिशेज़ खासकर दोपहर और लेट-नाइट स्लॉट्स में तेज़ी से ऑर्डर की गईं.
5.होम-स्टाइल से हटकर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट
2025 में एक और ट्रेंड उभरकर सामने आया फ्यूज़न और कस्टमाइज़्ड फूड. प्लेटफॉर्म्स पर अफगानी मोमोज, चीज़-भरपूर बिरयानी, देसी टच वाला पिज्जा जैसे ऑप्शन्स तेजी से पॉपुलर हुए, जो यह दिखाते हैं कि भारतीय अब सिर्फ पेट नहीं, अनुभव ऑर्डर कर रहे हैं.
6.क्यों नहीं बदला बिरयानी का क्रेज?
फूड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिरयानी का जादू उसकी भरपूर मात्रा और एक-प्लेट-मील कॉन्सेप्ट के साथ हर रीजन में अलग फ्लेवर की वजह से कायम है. Swiggy और Zomato के ट्रेंड्स बताते हैं कि हैदराबादी, लखनवी और कोलकाता बिरयानी अब भी टॉप सर्च में रहती हैं. बात वेज की हो या नॉन वेज की सभी इसे पसंद करते हैं क्योंकि उनको इसमें पेट भरने के साथ फ्लेवर का तड़का भी मिलता है. बिरयानी की खास बात ये है कि ये किसी एज ग्रुप के लिए सीमित नहीं, इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं.
7.मोमोज और पिज्जा क्यों बने यंग इंडिया की पसंद?
डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स के डेटा से यह भी साफ हुआ कि स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, मेट्रो सिटीज़ के यूज़र्स मोमोज और पिज्जा को “कमिटमेंट-फ्री फूड” की तरह देखते हैं. कम समय, कम बजट और ज्यादा वैरायटी उन्हें मिलती है. यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. और खास बात ये है कि इसे मिडिल एज से लेकर ओल्ड एज वाले भी कई बार स्वाद चेंज के लिए खा ही लेते हैं.
8.तो 2025 में भारत ने क्या चुना?
सीधा जवाब है दोनों ही पसंद किए गए. जहां बिरयानी ने “राजा” की कुर्सी छोड़ी नहीं, वहीं मोमोज और पिज्जा ने “डेली फेवरेट” की जगह पक्की कर ली. फूड डिलिवरी डेटा बताता है कि भारत का टेस्ट बड बदल नहीं रहा, बल्कि और बड़ा हो रहा है.
