Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 17, 2025, 05:02 PM IST
1.कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स का अधिक सेवन
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं और अगर मीठा छोड़कर भी आप रोटी, चावल, आलू, पास्ता, ब्रेड, नूडल्स या प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसी चीजें ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. ऐसे में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पर कंट्रोल करना जरूरी है.
2.हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड भी शुगर बढ़ा सकते हैं. सफेद ब्रेड, व्हाइट राइस, आलू, तरबूज और कॉर्नफ्लेक्स जैसे फूड्स तेजी से पचते हैं और ये शरीर में शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ा देते हैं. इसके अलावा दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स धीरे-धीरे पचते हैं. इससे शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.
3.फिजिकल एक्टिविटी की कमी
फिजिकल एक्टिविटी की कमी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं होते, तो मांसपेशियों को एनर्जी की जरूरत कम होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती हैं. इससे शुगर सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाता और ये खून में ही जमा रह जाती है, इससे शुगर लेवल हाई हो सकता है.
4.ज्यादा स्ट्रेस
तनाव की वजह से शरीर 'कोर्टिसोल' और 'एड्रेनालाईन' जैसे हार्मोन रिलीज करता है. ये हार्मोन शरीर को "फाइट ऑर फ्लाइट" मोड में ले आते हैं और इसके कारण लिवर में जमा ग्लूकोज खून में रिलीज होता है, ताकि तुरंत एनर्जी मिले. पर यह तनाव लंबे समय तक बना रहे तो ब्लड शुगर का स्तर लगातार हाई रहने लगता है.
5.नींद की कमी
इनसोम्निया या नींद पूरी न होना भी ब्लड शुगर बढ़ने का एक बड़ा कारण बन जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींद न लेने से शरीर की सार्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है और इससे कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है. कम सोने से भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन 'घ्रेलिन' और 'लेप्टिन' का संतुलन भी बिगड़ता है. इसकी वजह से अक्सर हाई-कार्ब और मीठा खाने की क्रेविंग होती है.
6.शुगर लेवल कैसे रखें काबू
हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर लोगों में यह गलतफहमी रहती है कि सिर्फ मीठे से परहेज करके डायबिटीज (Diabetes) को कंट्रोल किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है. शुगर को काबू में रखने के लिए खानपान के साथ जीवनशैली में बदलाव करना बेहद जरूरी है.
7.Disclaimer
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
