Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

5 . नींद की कमी

इनसोम्निया या नींद पूरी न होना भी ब्लड शुगर बढ़ने का एक बड़ा कारण बन जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींद न लेने से शरीर की सार्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है और इससे कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है. कम सोने से भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन 'घ्रेलिन' और 'लेप्टिन' का संतुलन भी बिगड़ता है. इसकी वजह से अक्सर हाई-कार्ब और मीठा खाने की क्रेविंग होती है.