Dukku Marriage: लिव-इन का देसी वर्जन है 'ढुकु प्रथा', जिसमें शादी से पहले एक-साथ रहते हैं लड़का-लड़की 

7 . लिव-इन रिलेशनशिप

आदिवासी मामलों के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग के मुताबिक, दूसरे समुदायों में यही परंपरा लिव-इन रिलेशनशिप कहलाती है. फर्क इतना है कि शहरी समाज में इसे आधुनिकता का हिस्सा मानकर देखा जाता है और आदिवासी समाज में यह एक पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जीवित है. लेकिन, इन दोनों ही स्थितियों में समाज इसे सहजता से स्वीकार नहीं करता है. ऐसे में पारंपरिक विवाह ही सामाजिक मान्यता का आधार बनता है.

