सत्र से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक, बैठक में खरगे और राहुल गांधी भी मौजूद | दिल्ली के रामजस कॉलेज में बम की धमकी | शालीमार बाग से बीजेपी की अनीता जैन जीतीं | दक्षिणपुरी से AAP के रामस्वरूप चुनाव जीते | चांदनी चौक वार्ड से BJP के सुमन गुप्ता जीते

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार, कैबिनेट आज लेगी फैसला

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके

लाइफस्टाइल

धर्मेंद्र की छोटी बेटी ने पिता की 450 करोड़ की संपत्ति में से मांगी सिर्फ एक चीज, जानिए क्या है अहाना देओल की ख्वाहिश

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहाना देओल अपने पिता की 450 करोड़ की प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक चीज चाहती हैं. वह क्या चीज है चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Dec 02, 2025, 09:04 PM IST

1.धर्मेंद्र की दो शादियों से छह बच्चे हैं

धर्मेंद्र की दो शादियों से छह बच्चे हैं
1

दो शादियों से छह बच्चे हैं. उनमें से चार लड़कियाँ थीं और दो लड़के. अभिनेता धर्मेंद्र के पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका प्यार और देखभाल उनके सभी छह बच्चों तक समान रूप से पहुँचे. व्यस्त फ़िल्मी करियर के बीच भी, पिता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके बच्चों को आराम और प्यार की कमी न हो. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के साथ 25 साल की शादी के बाद हेमा मालिनी से शादी की. उन्होंने दोनों पत्नियों को तलाक दिए बिना दो घरों में रखा. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बच्चे ईशा देओल और अहाना देओल थे.
 

2.धर्मेंद्र-हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल और छोटी बेटी अहाना हैं

धर्मेंद्र-हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल और छोटी बेटी अहाना हैं
2

बड़ी बेटी ईशा देओल और छोटी बेटी अहाना के बीच चार साल का अंतर है. धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ ज़्यादातर समय तक रहे. हेमा मालिनी ने अपनी माँ की मदद से अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण किया. हालाँकि उनका परिवार सामान्य पारिवारिक समीकरण का हिस्सा नहीं है, लेकिन छोटी बेटी अहाना देओल के पास पिता के रूप में धर्मेंद्र की कई प्यारी यादें हैं. 
 

3.धर्मेंद्र की तीन बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं

धर्मेंद्र की तीन बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं
3

धर्मेंद्र की तीन बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनमें से एक अहाना हैं. उनकी पहली पत्नी की दोनों बेटियाँ भी दूसरे क्षेत्रों में काम करती हैं. हरसिंदागिबस को दिए एक इंटरव्यू में अहाना ने पिता से जुड़ी कई बाते की थीं.

4.आहाना के लिए सबसे खूबसूरत यादें क्या हैं

आहाना के लिए सबसे खूबसूरत यादें क्या हैं
4

हरसिंदागिबस को दिए एक इंटरव्यू में अहाना ने बताया कि जब वह छह साल की थीं उस समय उनके पिता अचानक से घर आए और कहां कि वह लोनावला में अपने खेत पर जा रहे हैं. ये सुनकर वह भी जिद करने लगीं की वह भी जाएंगी साथ. बस फिर क्या था पापा ने तुरंत उनका बैग पैक किया और अपने साथ कार में ले गए. वह कार में मुझे गोद में बिठाए हुए थे और यह उनके साथ मेरी सबसे खूबसूरत यादों में से एक थी. मैं उस पल को हमेशा अपने मन में संजो कर रखना चाहती हूं.
 

5.पिता की पहली फ़िएट कार चाहिए

पिता की पहली फ़िएट कार चाहिए
5

अहाना देओल ने कहा, "मुझे अपने पिता की पहली फ़िएट कार चाहिए. यह प्यारी और पुरानी है. मुझे यकीन है कि इससे जुड़ी उनकी अनगिनत यादें होंगी. मैं इसे खरीदना चाहती हूं." अहाना की बहन ईशा देओल के पास भी अपने पिता से जुड़ी कई प्यारी यादें हैं. ईशा देओल ने एक बार बताया था कि एक फिल्म के सेट पर अभिनेता रंजीत द्वारा धर्मेंद्र पर भड़के एक सीन को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे.
 

6.यही है वो हरी फिएट कार जो धर्मेंद्र को थी बहुत प्यारी

यही है वो हरी फिएट कार जो धर्मेंद्र को थी बहुत प्यारी
6

यही हरी फिएट कार अभिनेता धर्मेंद्र की पहली कार Fiat 1100 थी, जिसे उन्होंने 1960 में 18,000 रुपये में खरीदा था. यह कार उनके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी का प्रतीक थी और आज भी उनके गैराज में सहेज कर रखी गई है. 

