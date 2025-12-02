धर्मेंद्र की छोटी बेटी ने पिता की 450 करोड़ की संपत्ति में से मांगी सिर्फ एक चीज, जानिए क्या है अहाना देओल की ख्वाहिश

1 . धर्मेंद्र की दो शादियों से छह बच्चे हैं

1

दो शादियों से छह बच्चे हैं. उनमें से चार लड़कियाँ थीं और दो लड़के. अभिनेता धर्मेंद्र के पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका प्यार और देखभाल उनके सभी छह बच्चों तक समान रूप से पहुँचे. व्यस्त फ़िल्मी करियर के बीच भी, पिता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके बच्चों को आराम और प्यार की कमी न हो. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के साथ 25 साल की शादी के बाद हेमा मालिनी से शादी की. उन्होंने दोनों पत्नियों को तलाक दिए बिना दो घरों में रखा. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बच्चे ईशा देओल और अहाना देओल थे.

