धर्मेंद्र की 4 बेटियां और 2 बहुएं लेकिन एक को छोड़कर सब रही बॉलीवुड से दूर, देखिए अनसीन फोटोज

3 . अजेयता देओल (Ajeita Deol)

अजेयता देओल धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की सबसे छोटी बेटी हैं. उनके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, क्योंकि उन्होंने हमेशा निजी जीवन को प्राथमिकता दी है. अजेयता की शादी एक एनआरआई (Non-Resident Indian) से हुई है और वे कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में बस चुकी हैं. वह अपने पति और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन जी रही हैं.

जेयता देओल ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया. वह कैलिफोर्निया में वहां पर एक स्कूल में टीचर हैं. अजीता के पति का नाम किरण चौधरी बताया जाता है, वो डेंटिस्ट हैं. उनकी दो बेटियां हैं- निकिता और प्रियंका चौधरी.

