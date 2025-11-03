Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

1 . Dev Deepawali 2025 Rangoli Designs

कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह देवताओं के पृथ्वी पर आकर दीये जलाने का उत्सव माना जाता है, खासकर वाराणसी के घाटों पर इसकी भव्यता देखने को मिलती है. इस साल देव दीपावली 5 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस शुभ अवसर पर घर को सजाना और रंगोली बनाना परंपरा का हिस्सा है. घर के मुख्य द्वार और आंगन में बनाई गई सुंदर रंगोली न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाती है, बल्कि पर्व की खूबसूरती को भी कई गुना बढ़ा देती है.