Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 03, 2025, 01:40 PM IST
1.Dev Deepawali 2025 Rangoli Designs
कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह देवताओं के पृथ्वी पर आकर दीये जलाने का उत्सव माना जाता है, खासकर वाराणसी के घाटों पर इसकी भव्यता देखने को मिलती है. इस साल देव दीपावली 5 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस शुभ अवसर पर घर को सजाना और रंगोली बनाना परंपरा का हिस्सा है. घर के मुख्य द्वार और आंगन में बनाई गई सुंदर रंगोली न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाती है, बल्कि पर्व की खूबसूरती को भी कई गुना बढ़ा देती है.
2.Dev Diwali Latest Rangoli Designs
देव दीपावली का सबसे प्रमुख प्रतीक दीपक है. आंगन के मध्य में एक बड़ा सा दिया डिज़ाइन करें, जिसके चारों ओर छोटे-छोटे दीये हों. दीयों के लिए लाल, पीला और नारंगी रंगों का प्रयोग करें. दीयों की आउटलाइन पर असली दीये रखकर जलाएँ, इससे रंगोली की सुंदरता जीवंत हो उठेगी.
3.5 Minute Rangoli Designs
देव दीपावली के मौके पर अपने आंगन को शानदार तरीके से सजाना चाहते हैं, तो ये रंगोली डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट है. आप तरह-तरह के रंगों से खूबसूरत रंगोली बनाकर अपना प्यारा सा घर सजा सकते हैं.
4.Unique Rangoli Designs for Dev Diwali
चरणों के पैटर्न वाली रंगोली बनाने के लिए आप इस डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं. यह त्योहार के मौके पर बेहद खूबसूरत और दिखने में यूनिक लगते हैं. इसे बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा.
5.Easy Flower Rangoli Designs
अगर आपने रंगोली वाले कलर नहीं खरीदे हैं, तो आप बाजार या अपने बगीचे से ही फूल तोड़कर फ्लावर रंगोली डिजाइन बना सकते हैं. इसमें बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता है, पर बाजार से फूल खरीदने पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं. अगर फूल आपके बगिये में ही मिल जाए, तब ते पूरे पैसे भी बच जाएंगे.
6.Dev Deepawali Beautiful Rangoli Designs
देव दीपावली के मौके पर अगर आप अपने बड़े से आंगन को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी नहीं है, तो आप ये डिजाइन अपना समय लेकर ट्राई कर सकते हैं.
7.Peacock Rangoli Designs 2025
आपको डिजाइन करने का शौक है और आप कुछ यूनिक डिजाइन बनाकर मोहल्ले वालों को जलाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मोर की आकृति बनाना सबके वश की बात नहीं होती है.
8.Simple Rangoli Designs 2025
अगर आपके पास समय की कमी है और आप थोड़ा सिंपल में रंगोली बनाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. इसे आप देव दीपावली के मौके पर बना कर अपने घर की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं.
9.Dev Deepawali Latest Rangoli Designs.
घर के मुख्य द्वार पर शुभता लाने के लिए स्वास्तिक और शुभ-लाभ की रंगोली सबसे उपयुक्त है.मुख्य द्वार के दोनों किनारों पर स्वास्तिक, कलश और शुभ-लाभ का छोटा और आकर्षक डिजाइन बनाएं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.