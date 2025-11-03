FacebookTwitterYoutubeInstagram
जयपुर- लोहामंडी रोड़ पर भीषण हादसा, डंपर ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचला, 10 से ज्यादा मौत

Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला

कन्फ्यूजन खत्म! NTA ने बताया JEE Mains 2026 की परीक्षा में क्या आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं?

Pitbull 'आई एम बैक इंडिया टूर' हुआ रद्द, फैंस ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई

लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई

क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

लाइफस्टाइल

Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार और आंगन को पारंपरिक और रचनात्मक रंगोली डिजाइन से सजा सकते हैं. कमल, दीयों, स्वास्तिक या राधा-कृष्ण की कलाकृतियों जैसी डिजाइन देख सबकी निगाहें टिकाए रह जाएंगी. चलिए आगे रंगोली के कुछ डिजाइन पर गौर करते हैं.

Pragya Bharti | Nov 03, 2025, 01:40 PM IST

1.Dev Deepawali 2025 Rangoli Designs

Dev Deepawali 2025 Rangoli Designs
1

कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह देवताओं के पृथ्वी पर आकर दीये जलाने का उत्सव माना जाता है, खासकर वाराणसी के घाटों पर इसकी भव्यता देखने को मिलती है. इस साल देव दीपावली 5 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस शुभ अवसर पर घर को सजाना और रंगोली बनाना परंपरा का हिस्सा है. घर के मुख्य द्वार और आंगन में बनाई गई सुंदर रंगोली न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाती है, बल्कि पर्व की खूबसूरती को भी कई गुना बढ़ा देती है.

2.Dev Diwali Latest Rangoli Designs

Dev Diwali Latest Rangoli Designs
2

देव दीपावली का सबसे प्रमुख प्रतीक दीपक है. आंगन के मध्य में एक बड़ा सा दिया डिज़ाइन करें, जिसके चारों ओर छोटे-छोटे दीये हों. दीयों के लिए लाल, पीला और नारंगी रंगों का प्रयोग करें. दीयों की आउटलाइन पर असली दीये रखकर जलाएँ, इससे रंगोली की सुंदरता जीवंत हो उठेगी.

3.5 Minute Rangoli Designs

5 Minute Rangoli Designs
3

देव दीपावली के मौके पर अपने आंगन को शानदार तरीके से सजाना चाहते हैं, तो ये रंगोली डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट है. आप तरह-तरह के रंगों से खूबसूरत रंगोली बनाकर अपना प्यारा सा घर सजा सकते हैं. 

4.Unique Rangoli Designs for Dev Diwali

Unique Rangoli Designs for Dev Diwali
4

चरणों के पैटर्न वाली रंगोली बनाने के लिए आप इस डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं. यह त्योहार के मौके पर बेहद खूबसूरत और दिखने में यूनिक लगते हैं. इसे बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा.

5.Easy Flower Rangoli Designs

Easy Flower Rangoli Designs
5

अगर आपने रंगोली वाले कलर नहीं खरीदे हैं, तो आप बाजार या अपने बगीचे से ही फूल तोड़कर फ्लावर रंगोली डिजाइन बना सकते हैं. इसमें बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता है, पर बाजार से फूल खरीदने पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं. अगर फूल आपके बगिये में ही मिल जाए, तब ते पूरे पैसे भी बच जाएंगे. 

6.Dev Deepawali Beautiful Rangoli Designs

Dev Deepawali Beautiful Rangoli Designs
6

देव दीपावली के मौके पर अगर आप अपने बड़े से आंगन को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी नहीं है, तो आप ये डिजाइन अपना समय लेकर ट्राई कर सकते हैं. 

7.Peacock Rangoli Designs 2025

Peacock Rangoli Designs 2025
7

आपको डिजाइन करने का शौक है और आप कुछ यूनिक डिजाइन बनाकर मोहल्ले वालों को जलाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मोर की आकृति बनाना सबके वश की बात नहीं होती है. 

8.Simple Rangoli Designs 2025

Simple Rangoli Designs 2025
8

अगर आपके पास समय की कमी है और आप थोड़ा सिंपल में रंगोली बनाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. इसे आप देव दीपावली के मौके पर बना कर अपने घर की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं. 

9.Dev Deepawali Latest Rangoli Designs.

Dev Deepawali Latest Rangoli Designs.
9

घर के मुख्य द्वार पर शुभता लाने के लिए स्वास्तिक और शुभ-लाभ की रंगोली सबसे उपयुक्त है.मुख्य द्वार के दोनों किनारों पर स्वास्तिक, कलश और शुभ-लाभ का छोटा और आकर्षक डिजाइन बनाएं.

