Desk Job Exercises: ऑफिस में घंटों बैठने से झुक गए कंधे? ये 5 एक्सरसाइज जरूर करें, पोस्चर रहेगा ठीक

3 . थ्रेड द नीडल

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थ्रेड द नीडल में बॉडी को ऐसे रखा जाता है कि जैसे सुई में धागा डाल रहे हो. अकड़न से लेकर दर्द कम कम करने के साथ ही पोस्चर को सुधारने में ये हेल्पफुल माना जाता है. इसके लिए पहले चारों हाथों-पैरों के बल बैठें, फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे खिसकाएं और सीधे शोल्डर को फर्श पर टिकाएं. इस पोज में 20 से 30 सेकंड बॉडी को होल्ड करके रखें. फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से दोहराएं. (Image: AI Generated)