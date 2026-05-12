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Desk Job Exercises: ऑफिस में घंटों बैठने से झुक गए कंधे? ये 5 एक्सरसाइज जरूर करें, पोस्चर रहेगा ठीक

Desk Job: 7 से 9 घंटे तक लगातार एक ही पोस्चर में बैठकर काम करने की वजह से गर्दन-शोल्डर और पीठ में दर्द, पोस्चर बिगड़ने जैसी समस्याएं होना आम है. इससे बचने के लिए शिफ्ट में ब्रेक लेते रहने की सलाह दी जाती है. साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी किया जा सकता है, जिससे दर्द में आराम मिलता है और पोस्चर ठीक रहता है.

Abhay Sharma | May 12, 2026, 06:10 PM IST

1.नेक स्ट्रेच जरूर करें 

नेक स्ट्रेच जरूर करें 
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डेस्क जॉब करने वालों को अपने वर्कआउट रूटीन में नेक स्ट्रेच जरूर शामिल करना चाहिए,  करें. इससे गर्दन की मसल्स में होने वाली स्टिफनेस से राहत मिलती है और मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है. इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएं और फिर अपने सिर को राइट साइड शोल्डर की तरफ झुकाएं. स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए हाथों से थोड़ा सा सहारा दें और इसी तरह से लेफ्ट साइड भी करें. (Image: AI Generated)

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2.शोल्डर सर्कल एक्सरसाइज

शोल्डर सर्कल एक्सरसाइज
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शोल्डर सर्कल एक्सरसाइज डेस्क जॉब वालों को शोल्डर में दर्द की शिकायत से राहत दिलाता है , इसके लिए फोटो की तरह अपने हाथों को उठाकर दोनों शोल्डर पर रखें और फिर धीरे-धीरे कंधों को सर्कुलर मोशन में रोल करें रखें. इसके लिए आपको आगे की तरफ और पीछे...दोनों साइड में 10 टाइम शोल्डर रोल करने हैं. (Image: AI Generated)

3.थ्रेड द नीडल  

थ्रेड द नीडल  
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थ्रेड द नीडल में बॉडी को ऐसे रखा जाता है कि जैसे सुई में धागा डाल रहे हो. अकड़न से लेकर दर्द कम कम करने के साथ ही पोस्चर को सुधारने में ये हेल्पफुल माना जाता है. इसके लिए पहले चारों हाथों-पैरों के बल बैठें, फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे खिसकाएं और सीधे शोल्डर को फर्श पर टिकाएं. इस पोज में 20 से 30 सेकंड बॉडी को होल्ड करके रखें. फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से दोहराएं. (Image: AI Generated)

4.ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज 

ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज 
4

ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज सेतुबंधासन योग जैसा होता है. इसमें पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता और कोर स्ट्रेंथ को बनाए रखने में मदद मिलती है. इसे करने के लिए पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें और फोटो में दिखाए गए पोज की तरह एड़ियों पर हल्का प्रेशर लेते हुए ग्लूट्स को ऊपर उठाएं. 20-30 सेकंड बॉडी को ऊपर ही होल्ड रखें और फिर धीरे-धीरे नीचे आएं. 2 से 3 सेट कंप्लीट करें. (Image: AI Generated)

 

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5.प्लैंक करें

प्लैंक करें
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प्लैंक से पूरी बॉडी को बढ़िया स्ट्रेच मिलता है. इससे कमर, शोल्डर से लेकर रीढ़, ग्लूट्स की मसल्स मजबूत बनती हैं और ये कोर को टोन करने के साथ ही बॉडी पोस्चर सुधारने में भी हेल्पफुल माना जाता है. प्लैंक पोज में अपने शरीर को 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं. शुरुआत में 20 से 30 सेकंड ही करें. (Image: AI Generated)

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

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