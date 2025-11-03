Bad Odor Of Blankets And Quilts: रजाई-कंबल की बदबू से सिर ढकना हो गया है मुश्किल, जानिए कैसे मिनटों में दूर होगी स्मेल

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 03, 2025, 05:26 PM IST
1.धूप और खुली हवा में कंबल डाल दें
इसका सबसे आसान तरीका है कंबल या रजाई को किसी खुले और धूप वाली जगह पर फैला दें. दोनों तरफ पलट-पलटकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धूप लगने दें. इसके बाद किसी छड़ी या डंडे से इसे हल्के से थपथपाएं ताकि अंदर की जमा धूल निकल जाए. इससे सीलन की बदबू तुरंत दूर हो जाती है और फ्रेश महसूस होती हैं.
2.बेकिंग सोडा का इस्तेमाल
इसके लिए रजाई या कंबल को किसी सपाट जगह पर फैला दें और इसपर बेकिंग सोडा अच्छी तरह से छिड़कें. फिर 30 मिनट से 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद कंबल रजाई को किसी साफ ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की मदद से अच्छी तरह झाड़ या साफ कर लें. इससे सारी बदबू गायब हो जाएगी.
3.सफेद सिरका
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और फिर इस मिश्रण को रजाई या कंबल पर हल्का-हल्का स्प्रे करें. ध्यान रखें कि इससे कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न हो. स्प्रे करने के बाद कुछ देर के लिए धूप या खुली हवा में इसे सूखने के लिए फैला दें. इससे रजाई-कंबल एकदम फ्रेश हो जाएंगे और इनसे आ रही बदबू मिनटों में दूर होगी.
4.कपूर की गोलियां या एसेंशियल ऑयल
इसके लिए कपूर की दो-तीन गोलियों को पीसकर किसी पतले कपड़े या रुमाल में बांध लें और फिर इस पोटली को कुछ देर के लिए रजाई या कंबल के अंदर वाले कवर में रख दें. इसके अलावा अपने पसंदीदा एसेंशियल ऑयल (जैसे लैवेंडर या लेमन) की कुछ बूंदें किसी रुमाल पर डालकर उसे कंबल के बीच में कुछ देर के लिए रखें. यह बदबू दूर कर मनमोहक खुशबू भर देगा.
5.धूल झाड़ें और कवर बदलें
बता दें कि कई बार यह बदबू कपड़े के ऊपर लगे धूल-मिट्टी और पुराने कवर की वजह से आती है. ऐसे में इसके लिए रजाई या कंबल को किसी मोटे डंडे से हल्के-हल्के झाड़कर उसकी धूल बाहर निकालें. कवर तुरंत बदल दें. बता दें कि नया और साफ कवर लगाने से ही ताजगी महसूस होगी. बता दें कि समय-समय पर सिर्फ कंबल का कवर भी बदलते रहेंगे, तो बदबू आने की समस्या काफी हद तक कम होगी.
