Bad Odor Of Blankets And Quilts: रजाई-कंबल की बदबू से सिर ढकना हो गया है मुश्किल, जानिए कैसे मिनटों में दूर होगी स्मेल

5 . धूल झाड़ें और कवर बदलें

बता दें कि कई बार यह बदबू कपड़े के ऊपर लगे धूल-मिट्टी और पुराने कवर की वजह से आती है. ऐसे में इसके लिए रजाई या कंबल को किसी मोटे डंडे से हल्के-हल्के झाड़कर उसकी धूल बाहर निकालें. कवर तुरंत बदल दें. बता दें कि नया और साफ कवर लगाने से ही ताजगी महसूस होगी. बता दें कि समय-समय पर सिर्फ कंबल का कवर भी बदलते रहेंगे, तो बदबू आने की समस्या काफी हद तक कम होगी.

