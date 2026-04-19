दिल्ली की इन 5 हॉलसेल मार्केटों में कौड़ियों के भाव मिलती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खरीदारों की रहती है भीड़

1 . ये हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हॉलसेल मार्केट

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फैशन के बीच आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ी है. अगर आप इन्हें खरीदने के साथ ही व्यापार करना चाहते हैं तो दिल्ली की इन 5 हॉलसेल मार्केट में बेहद कम कीमत में लाकर अच्छे मुनाफे में बेच सकते हैं. यहां मात्र 10 रुपये दर्जन से आर्टिफिशियल ज्वेलरी के दाम शुरू हो जाते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली की 5 आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हॉलसेल मार्केट.

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