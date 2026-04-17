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दिल्ली-NCR में टॉप 6 प्रीमियम फर्नीचर मार्केट, जहां मिलता है सबसे सस्ता लकड़ी का सामान, ₹50 हजार में सज जाएगा पूरा 3BHK

घर सजाना चाहते हैं लेकिन बजट देखकर प्लान टाल देते हैं? दिल्ली-एनसीआर में ऐसे मार्केट मौजूद हैं जहां कम पैसों में भी आप अपने 3BHK को क्लासी और एंटीक लुक दे सकते हैं, वो भी बिना महंगे शोरूम में कदम रखे.

ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 02:49 PM IST

1.कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट: हर बजट के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन

कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट: हर बजट के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन
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दिल्ली का यह सबसे बड़ा फर्नीचर हब माना जाता है. यहां लोकल से लेकर ब्रांडेड तक हर तरह का फर्नीचर मिल जाता है.सोफा सेट, बेड, डाइनिंग टेबल और कस्टमाइज्ड फर्नीचर—सब कुछ एक ही जगह पर.प्राइस रेंज की बात करें तो यहां सोफा: ₹10,000 से ₹80,000 तक तो बेड: ₹8,000 से ₹50,000 तक की रेंज में मिल जाएगा. 

क्यों फेमस?- यह मार्केट “डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर प्राइस” के लिए जाना जाता है, जिससे यहां मोलभाव कर और सस्ता मिल सकता है.अगर पूरा घर सेट करना है, तो यहीं से 50 हजार के आसपास बेसिक 3BHK सेटअप हो सकता है. Photo Credit: AI
 

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2.पंचकुइयां रोड फर्नीचर मार्केट: प्राचीन और व्यापारिक लुक का खजाना

पंचकुइयां रोड फर्नीचर मार्केट: प्राचीन और व्यापारिक लुक का खजाना
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अगर आप घर को रॉयल या एथनिक टच देना चाहते हैं, तो यह मार्केट आपके लिए परफेक्ट है. यहां लकड़ी के नक्काशीदार और हैंडमेड फर्नीचर की भरमार है. प्राइस रेंज की बात करें तो यहां एंटीक चेयर/टेबल: ₹5,000 से ₹40,000 और डेकोरेटिव आइटम: ₹1,000 से ₹15,000 तक में मिल जाएंगे.

क्यों फेमस?- यह मार्केट “हैंडक्राफ्टेड और एंटीक डिज़ाइन” के लिए जाना जाता है. कम बजट में भी घर को “लक्ज़री हेरिटेज लुक” दिया जा सकता है. Photo Credit: AI
 

3.जेल रोड फ़र्निचर मार्केट: बजट फ्रेंडली और डेली यूज़ फ़र्निचर

जेल रोड फ़र्निचर मार्केट: बजट फ्रेंडली और डेली यूज़ फ़र्निचर
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यह मार्केट खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है.यहां सिंपल, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला फर्नीचर मिलता है. प्राइस रेंज: बेड: ₹5,000 से ₹20,000 और अलमारी: ₹6,000 से ₹25,000 तक की रेंज में मिल जाएंगे.

क्यों फेमस?- “लो प्राइस और ड्यूरेबल क्वालिटी” इसकी पहचान है.अगर कम बजट में पूरा घर सेट करना है, तो यह मार्केट गेम चेंजर है. Photo Credit: AI
 

4.Banjara Market: इंस्टाग्राम वाला क्लासी लुक, वो भी सस्ते में

Banjara Market: इंस्टाग्राम वाला क्लासी लुक, वो भी सस्ते में
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यह मार्केट आजकल युवाओं के बीच काफी ट्रेंड में है. यहां रस्टिक, विंटेज और DIY डेकोर आइटम्स मिलते हैं, जो घर को यूनिक लुक देते हैं. प्राइस रेंज:डेकोर आइटम्स: ₹200 से ₹5,000 और छोटे फर्नीचर: ₹2,000 से ₹15,000 तक में मिल जाएंगे.

क्यों फेमस?-“बोहेमियन और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली एस्थेटिक” के लिए.कम पैसों में घर को स्टाइलिश और मॉडर्न टच देना आसान हो जाता है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.शाहबेरी फर्नीचर मार्केट: एनसीआर का सबसे सस्ता फर्नीचर हब

शाहबेरी फर्नीचर मार्केट: एनसीआर का सबसे सस्ता फर्नीचर हब
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अगर बजट टाइट है, तो शाहबेरी आपका पहला स्टॉप होना चाहिए.यह मार्केट नोएडा एक्सटेंशन (क्रॉसिंग रिपब्लिक रोड) पर है और यहां फैक्ट्री-डायरेक्ट फर्नीचर मिलता है.

क्या मिलता है?- सोफा, बेड, अलमारी, डाइनिंग, TV यूनिट—पूरा घर सेट करने का सामान यहां सबसे किफायती रेंज में मिल जाएगा. बस यहां बर्गेनिंग आपको जमकर करनी होगी. 
प्राइस रेंज की बात करें तो यहां बेड: ₹5,000 – ₹25,000, सोफा: ₹8,000 – ₹40,000 तक में मिल जाएगा. पूरा 2-3BHK बेसिक सेटअप: ~₹40,000–₹50,000 तक का खर्च आएगा.

क्यों फेमस?- यहां हर सामान 20–40% तक सस्ता (शोरूम से)मिलेगा और औ कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं. अगर “कम पैसे में ज्यादा” चाहिए, तो यही असली मार्केट है. यहां क्वालिटी शॉप-टू-शॉप बदलती है—इसलिए 2–3 दुकान देखकर ही खरीदें.शाहबेरी के आसपास का यह पूरा इलाका फर्नीचर क्लस्टर बन चुका है Photo Credit: AI
 

6. कम बजट में भी बन सकता है ड्रीम होम

 कम बजट में भी बन सकता है ड्रीम होम
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अब “स्मार्ट खरीदारी” ही नया ट्रेंड बन रहा है, जहां लोग ब्रांड नहीं, वैल्यू देखते हैं. दिल्ली-एनसीआर के ये मार्केट साबित करते हैं कि अच्छा घर सजाने के लिए बड़ा बजट जरूरी नहीं है. अगर आप समझदारी से खरीदारी करें, तो 50 हजार में भी 3BHK का बेसिक सेटअप तैयार किया जा सकता है.यानी सही जगह से खरीदेंगे, तो घर भी खूबसूरत बनेगा और जेब भी खुश रहेगी.Photo Credit: AI

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