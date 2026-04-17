दिल्ली-NCR में टॉप 6 प्रीमियम फर्नीचर मार्केट, जहां मिलता है सबसे सस्ता लकड़ी का सामान, ₹50 हजार में सज जाएगा पूरा 3BHK

5 . शाहबेरी फर्नीचर मार्केट: एनसीआर का सबसे सस्ता फर्नीचर हब

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अगर बजट टाइट है, तो शाहबेरी आपका पहला स्टॉप होना चाहिए.यह मार्केट नोएडा एक्सटेंशन (क्रॉसिंग रिपब्लिक रोड) पर है और यहां फैक्ट्री-डायरेक्ट फर्नीचर मिलता है.

क्या मिलता है?- सोफा, बेड, अलमारी, डाइनिंग, TV यूनिट—पूरा घर सेट करने का सामान यहां सबसे किफायती रेंज में मिल जाएगा. बस यहां बर्गेनिंग आपको जमकर करनी होगी.

प्राइस रेंज की बात करें तो यहां बेड: ₹5,000 – ₹25,000, सोफा: ₹8,000 – ₹40,000 तक में मिल जाएगा. पूरा 2-3BHK बेसिक सेटअप: ~₹40,000–₹50,000 तक का खर्च आएगा.

क्यों फेमस?- यहां हर सामान 20–40% तक सस्ता (शोरूम से)मिलेगा और औ कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं. अगर “कम पैसे में ज्यादा” चाहिए, तो यही असली मार्केट है. यहां क्वालिटी शॉप-टू-शॉप बदलती है—इसलिए 2–3 दुकान देखकर ही खरीदें.शाहबेरी के आसपास का यह पूरा इलाका फर्नीचर क्लस्टर बन चुका है Photo Credit: AI

