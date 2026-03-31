लड़कियों के फैशन हॉटस्पॉट है दिल्ली-NCR की ये 7 मार्केट, जहां ₹100 में मिल जाते हैं लेटेस्ट डिजाइनर ड्रैस और टॉप्स 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 31, 2026, 09:20 PM IST
1.केवल ₹50 से शुरू होने वाले टॉप्स
दिल्ली और एनसीआर के युवाओं के लिए फैशन अब महंगे ब्रांड तक सीमित नहीं रहा. छोटे बजट में स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े खरीदने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए दिल्ली-एनसीआर में कई मार्केट्स अब पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं. केवल ₹50 से शुरू होने वाले टॉप्स और कूल आउटफिट्स ने सोशल मीडिया पर भी छा जाना सुनिश्चित किया है. यहां मात्र 100 रुपये से आपको टॉप कॉम्बो ऑफर में मिल सकते हैं. वह भी एकदम डिजाइनर और ड्यूरेबल. चलिए जानें महिलाओं और कॉलेज गोइंग लड़कियों का सबसे फेवरट शॉपिंग फैशन हॉटस्पॉट मार्केट कौन से हैं और कहां हैं.
2.नोएडा
नोएड़ा में Sector 18 Market, Atta Market और The Great India Place Mall के आसपास स्ट्रीट स्टॉल्स और छोटे शॉप्स में ट्रेंडी टॉप्स और टी-शर्ट्स ₹50 से उपलब्ध हैं. युवाओं के बीच ये बाजार बजट-फ्रेंडली और स्टाइलिश फैशन का लोकप्रिय हॉटस्पॉट बन चुके हैं.
3.गुड़गांव
गुड़गांव में MG रोड, Sector 14 Market और Ambience Mall के पास छोटे फैशन स्टॉल्स में सस्ते और ट्रेंडी टॉप्स और टी-शर्ट्स मिलते हैं. यहाँ कीमतें ₹50 से शुरू होती हैं और रंग-बिरंगे डिज़ाइन के कारण युवा इसे सोशल मीडिया और शॉपिंग दोनों के लिए पसंद करते हैं.
4.गाजियाबाद
गाजियाबाद में राजेंद्र प्लाजा, सिटी सेंटर और क्रॉस रोड मार्केट जैसे बाजार युवाओं के बीच बजट-फ्रेंडली फैशन के लिए प्रसिद्ध हैं. यहाँ छोटे स्टॉल्स और दुकानों में ₹50 से शुरू होकर ट्रेंडी टॉप्स, टी-शर्ट्स और कैज़ुअल आउटफिट्स मिलते हैं. रंग-बिरंगे डिज़ाइन और किफायती कीमतें इसे सोशल मीडिया और स्थानीय युवाओं में पॉपुलर बनाती हैं.
5.जनपथ मार्केट: बजट में फैशन का ठिकाना
जनपथ मार्केट हमेशा से ही युवाओं और खासकर लड़कियों का आकर्षण रहा है. यहाँ छोटी-छोटी दुकानों में ₹50 से शुरू होकर विभिन्न डिज़ाइन और फैब्रिक में टॉप्स उपलब्ध हैं. बाजार में स्टाइलिश शॉर्ट्स, कुर्तियाँ और कैज़ुअल वियर का विकल्प इतनी किफायती कीमत पर मिलना इसे और भी लोकप्रिय बनाता है.
6. करोल बाग मार्केट
बजट-शॉपिंग का दूसरा बड़ा ठिकाना. यहाँ कैज़ुअल टी-शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स और फैशनेबल आउटफिट्स बेहद किफायती कीमत में मिलते हैं. यहां आपको लेटेस्ट डिजाइनर या फैशन डिजाइनर की कॉर्बन कॉपी ड्रेस और टॉप्स मिल जाएंगे. वह भी 500 रूपये कम के बजट में.
7.लाजपत नगर 2 और 3
यहाँ ट्रेंडी और एथनिक दोनों तरह के कपड़े कम कीमत में उपलब्ध हैं. ₹50 से शुरू होने वाले टॉप्स और टी-शर्ट्स युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं.
8.साउथ एक्सटेंशन
स्टाइलिश, बजट-फ्रेंडली आउटफिट्स के लिए प्रसिद्ध. छोटे-बड़े दोनों तरह के स्टॉल्स में ट्रेंडी कैज़ुअल वियर आसानी से मिल जाता है. खास बात ये है कि यहां कई बार ऑफर में दो पर एक फ्री भी टॉप्स मिलते हैं. यानी 100 से लेकर 400-500 तक में आप डिजाइनर या बॉलीवुड कॉपी टॉप्स भी ले सकते हैं.
9.इंस्टाग्राम और यूथ ट्रेंड्स का मेल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम पर भी ये बजट-फ्रेंडली आउटफिट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. छोटे-बजट में फैशन की तलाश में युवा अक्सर मार्केट विज़िट से पहले ऑनलाइन ट्रेंड्स चेक करते हैं. इस कारण जनपथ और नोएड़ा, गाजियाबाद और गुड़गांव जैसे बाजारों में युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है.
10. सुपर बजट फ्रैंडली होते हैं ये मार्केट्स
कम कीमत में फैशन ट्रेंड्स उपलब्ध होने से न केवल युवाओं की खरीदारी बढ़ी है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी लोगों के लिए सहायक साबित हो रहा है. बजट में स्टाइलिश कपड़े उपलब्ध होने से युवा वर्ग को अपनी पसंद और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के अनुसार आउटफिट्स चुनने की सुविधा मिलती है. खास बात ये है कि मौसम के अनुरूप यहां आपको ड्रेस और टॉप्स मिल जाएंगे जो सुपर बजट फ्रैंडली होते हैं . इन ड्रेजेस को आप किसी पार्टीज तक में पहन सकती हैं.
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