FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Udhampur Accident: उधमपुर की खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 लोगों के मौत की आशंका, बचाव कार्य के बीच लगा जाम

उधमपुर की खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 लोगों के मौत की आशंका, बचाव कार्य के बीच लगा जाम

Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व

कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व

Diabetes Strange Signs: कंधे में दर्द और गर्दन पड़ रही काली? ये 7 संकेत शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने का इशारा हैं 

कंधे में दर्द और गर्दन पड़ रही काली? ये 7 संकेत शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने का इशारा हैं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स

प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स

मिस इंडिया वर्ल्ड का ये फैशन स्टाइल समर में भी आपको देगा एकदम ग्लैम लुक, ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल

मिस इंडिया वर्ल्ड का ये फैशन स्टाइल समर में भी आपको देगा एकदम ग्लैम लुक, ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल

Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस

कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस

HomePhotos

लाइफस्टाइल

प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स

Deepika Padukone Pregnancy Glow Secrets: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने दूसरे बेबी की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया के जरिए अपने चहाने वालों को दी है. प्रेग्नेंसी में दीपिका एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं आज आपको उनकी ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं.

| Apr 20, 2026, 11:29 AM IST

1.शारीरिक बदलाव की वजह से प्रेग्नेंसी ग्लो

शारीरिक बदलाव की वजह से प्रेग्नेंसी ग्लो
1

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दूसरे बेबी की अनाउंसमेंट कर दी है. पहली प्रेग्नेंसी में भी दीपिका एकदम ग्लोइंग और कूल अंदाज में नजर आती थी. इस दौरान अपनी स्किन का भी खास ध्यान रखती हैं. प्रेग्‍नेंसी में कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव आते हैं, जिस वजह से चेहरे पर गजब का ग्लो आता है.  Photo Credit: instagram( deepikapadukone)
 

Advertisement

2.घर का हेल्दी खाना खाना

घर का हेल्दी खाना खाना
2

दीपिका अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए हमेशा घर का हेल्दी खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. प्रेग्नेंसी में बाहर का खाना जितना ज्यादा नजरअंदाज करेंगे उतना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है. इन दिनों आपकी स्किन पर गजब का नेचुरल ग्लो आता है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)

3.खुद को हाइड्रेट रखना

खुद को हाइड्रेट रखना
3

 प्रेग्नेंसी में खुद को हाइड्रेट रखना बेहद ही जरूरी होता है इसलिए नारियल पानी अच्छे से पीना चाहिए. पानी की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होने देनी है ऐसा करने पर आपकी त्वचा बेजान नजर आने लगती है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)

4.रोजाना प्रोडक्‍ट्स लगाने से बचना

रोजाना प्रोडक्‍ट्स लगाने से बचना
4

ऑयली स्किन वाली महिलाओं को स्किन पर छोटे-छोटे दाने भी नजर आते हैं. इसके लिए आपको इन दिनों में स्किन केयर प्रोडक्‍ट्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ता है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)

TRENDING NOW

5.हफ्ते में 1 दिन स्किन और हेयर केयर करना

हफ्ते में 1 दिन स्किन और हेयर केयर करना
5

हफ्ते में 1 दिन वो ऐसा रखती हैं, जिसमें अपनी स्किन और हेयर के लिए अधिक समय निकालती हैं. मालिश, फेस मास्क, हेयर मास्क को लगाती हैं ताकि गंदगी को बाहर निकाल सके. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स
प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स
मिस इंडिया वर्ल्ड का ये फैशन स्टाइल समर में भी आपको देगा एकदम ग्लैम लुक, ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल
मिस इंडिया वर्ल्ड का ये फैशन स्टाइल समर में भी आपको देगा एकदम ग्लैम लुक, ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल
Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
5 लाख का उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी
5 लाख का उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 3 करोड़ की कंपनी
दिल्ली की इन 5 हॉलसेल मार्केटों में कौड़ियों के भाव मिलती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खरीदारों की रहती है भीड़
दिल्ली की इन 5 हॉलसेल मार्केटों में कौड़ियों के भाव मिलती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खरीदारों की रहती है भीड़
MORE
Advertisement
धर्म
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
अक्षय तृतीया पर क्या केवल सोना-चांदी ही खरीदना होता है? तरक्की-पैसा चाहिए तो इन चीजों को घर ले आइए
अक्षय तृतीया पर क्या केवल सोना-चांदी ही खरीदना होता है? तरक्की-पैसा चाहिए तो इन चीजों को घर ले आइए
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से ज्यादा फलदायी हैं ये 5 दान, धन-तरक्की और समृद्धि किस्मत में हो जाएगी दर्ज
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से ज्यादा फलदायी हैं ये 5 दान, धन-तरक्की और समृद्धि किस्मत में हो जाएगी दर्ज
Numerology: किस तारीख पर बिजनेस शुरू करने से सक्सेस के चांस बढ़ते हैं? अपनी बर्थडेट से जाने पैसा कमाने का सही दिन भी
किस तारीख पर बिजनेस शुरू करने से सक्सेस के चांस बढ़ते हैं? अपनी बर्थडेट से जाने पैसा कमाने का सही दिन भी
Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement