प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स

1 . शारीरिक बदलाव की वजह से प्रेग्नेंसी ग्लो

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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दूसरे बेबी की अनाउंसमेंट कर दी है. पहली प्रेग्नेंसी में भी दीपिका एकदम ग्लोइंग और कूल अंदाज में नजर आती थी. इस दौरान अपनी स्किन का भी खास ध्यान रखती हैं. प्रेग्‍नेंसी में कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव आते हैं, जिस वजह से चेहरे पर गजब का ग्लो आता है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)

