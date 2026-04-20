प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स

लाइफस्टाइल
1.शारीरिक बदलाव की वजह से प्रेग्नेंसी ग्लो
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दूसरे बेबी की अनाउंसमेंट कर दी है. पहली प्रेग्नेंसी में भी दीपिका एकदम ग्लोइंग और कूल अंदाज में नजर आती थी. इस दौरान अपनी स्किन का भी खास ध्यान रखती हैं. प्रेग्नेंसी में कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव आते हैं, जिस वजह से चेहरे पर गजब का ग्लो आता है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)
2.घर का हेल्दी खाना खाना
दीपिका अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए हमेशा घर का हेल्दी खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. प्रेग्नेंसी में बाहर का खाना जितना ज्यादा नजरअंदाज करेंगे उतना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है. इन दिनों आपकी स्किन पर गजब का नेचुरल ग्लो आता है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)
3.खुद को हाइड्रेट रखना
प्रेग्नेंसी में खुद को हाइड्रेट रखना बेहद ही जरूरी होता है इसलिए नारियल पानी अच्छे से पीना चाहिए. पानी की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होने देनी है ऐसा करने पर आपकी त्वचा बेजान नजर आने लगती है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)
4.रोजाना प्रोडक्ट्स लगाने से बचना
ऑयली स्किन वाली महिलाओं को स्किन पर छोटे-छोटे दाने भी नजर आते हैं. इसके लिए आपको इन दिनों में स्किन केयर प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ता है. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)
5.हफ्ते में 1 दिन स्किन और हेयर केयर करना
हफ्ते में 1 दिन वो ऐसा रखती हैं, जिसमें अपनी स्किन और हेयर के लिए अधिक समय निकालती हैं. मालिश, फेस मास्क, हेयर मास्क को लगाती हैं ताकि गंदगी को बाहर निकाल सके. Photo Credit: instagram( deepikapadukone)