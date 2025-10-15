Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच

Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 15, 2025, 07:57 AM IST
1.महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानून जरूर जान लें
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए भारत में कई कानून हैं. ये कानून महिलाओं को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अपमान की स्थिति में कानूनी मदद लेने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. इस लेख में हम महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा करेंगे:
2.पीछा करना (बीएनएस धारा 74):
किसी भी महिला को लगातार संदेश भेजना, उसका पीछा करना या उसे परेशान करना गैरकानूनी है. ऐसा व्यवहार महिला की निजता और मानसिक शांति का उल्लंघन करता है. कानून के अनुसार, ऐसे कृत्यों के लिए कारावास का प्रावधान है. यह एक ऐसा अपराध है जो अवांछित पीछा या उत्पीड़न की श्रेणी में आता है.
3.घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:
यह कानून परिवार में महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है. यदि महिलाओं को उनके पति या परिवार के सदस्यों द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे 'संरक्षण अधिकारी' के पास या न्यायालय के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती हैं. यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है.
4.अभद्र या अश्लील कृत्य (बीएनएस धारा 64/65 - पुरानी आईपीसी 354):
किसी महिला के प्रति किसी भी प्रकार का अभद्र स्पर्श, अश्लील कृत्य या उत्पीड़न गैरकानूनी है. ऐसे कृत्य महिला की गरिमा का अपमान माने जाते हैं. कानून के अनुसार, ऐसे अपराधों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है.
5.बलात्कार (बीएनएस धारा 63):
किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना एक गंभीर अपराध है. इस कृत्य की सज़ा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. यह कानून महिला की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए एक सशक्त हथियार है.
6.दहेज निषेध अधिनियम, 1961:
दहेज मांगना, देना या लेना गैरकानूनी है. ऐसे कृत्यों के लिए 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज के नाम पर महिलाओं के शोषण को रोकना है.
7.निजता का हनन या ताक-झांक (बीएनएस धारा 69):
किसी महिला की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें या वीडियो लेना या साझा करना ताक-झांक के अपराध के अंतर्गत आता है. पहली बार अपराध करने पर 3 साल की कैद की सज़ा हो सकती है. बार-बार अपराध करने पर ज़्यादा सज़ा हो सकती है.
8.कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा - पॉश अधिनियम 2013:
महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का होना अनिवार्य है. यदि महिलाओं को कार्यस्थल पर हिंसा या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वे इस समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं. पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करता है.
9.महिलाओं की कानूनी जागरूकता ज़रूरी:
ये सभी कानून महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न, निजता के हनन, दहेज उत्पीड़न और कार्यस्थल पर अपमान से बचाने के लिए बनाए गए हैं. हर महिला को इनके प्रति जागरूक होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर साहसपूर्वक कानूनी मदद लेनी चाहिए. समाज में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ़ क़ानून से ही नहीं, बल्कि नागरिक जागरूकता से भी संभव है.
