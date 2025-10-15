Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच

8 . कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा - पॉश अधिनियम 2013:

महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का होना अनिवार्य है. यदि महिलाओं को कार्यस्थल पर हिंसा या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वे इस समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं. पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करता है.