Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक

Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 11:24 AM IST
1.सुबह, रात और रोटेटिंग शिफ्ट
हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने हाल ही में X (ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि कैसे अलग-अलग शिफ्ट पैटर्न (दिन की शिफ्ट, लगातार रात की शिफ्ट और रोटेटिंग शिफ्ट) में काम करने से नींद से लेकर क्रोनिक बीमारियों तक का खतरा बढ़ता है.
2.दिन की शिफ्ट (Day Shift)
एक्सपर्ट के अनुसार, जब शरीर की सरकैडियन रिदम बाधित नहीं होती है तो शरीर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है. दिन की शिफ्ट मानव की आंतरिक घड़ी के सबसे करीब होती है. ऐसे में इससे नींद का पैटर्न बेहतर बना रहता है और मेटाबॉलिज्म भी संतुलित होता है.
3.कम होता है इन बीमारियों का जोखिम
दिन में काम करने वाले लोगों में लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करने वालों की तुलना में मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप-2 डायबिटीज, पेट से जुड़ी समस्याएं और कुछ तरह के कैंसर का खतरा कम होता है. क्योंकि इस स्थिति में शरीर की सर्केडियन रिदम सबसे स्थिर रहती है, इसलिए डे शिफ्ट काफी हद तक ठीक माना जाता है.
4.रात की शिफ्ट (Fixed Night Shifts)
एक्सपर्ट ने बताया कि जो लोग केवल नाइट शिफ्ट ही करते हैं, उनके लिए समय का एक जैसा रहना थोड़ा बेहतर हो सकता है. (फिक्स) नाइट शिफ्ट ठीक है, पर अच्छा नहीं. हेल्थ एक्सपर्ट इसपर कहते हैं कि अगर समय हमेशा एक जैसा रहे तो शरीर थोड़ा-बहुत इसकी आदत डाल लेता है.
5.नाइट शिफ्ट के नुकसान क्या हैं?
नाइट शिफ्ट के बड़े नुकसान भी हैं, इस स्थिति में लगातार गड़बड़ सर्केडियन रिदम, मूड में बदलाव, इंसुलिन रेसिस्टेंस और कम नींद जैसे खतरे आम हैं. साथ ही इस शिफ्ट में व्यक्ति परिवार और समाज की दिनचर्या से तालमेल नहीं बैठ पाता है. हालांकि यह बार-बार शिफ्ट बदलने से थोड़ा बेहतर है. दिन की तुलना में रात की शिफ्ट में बीमारियों का खतरा अधिक रहता है.
6.रोटेटिंग शिफ्ट (Rotating Shifts)
सबसे ज्यादा खतरनाक होती है रोटेटिंग शिफ्ट, सभी तरह क शिफ्ट सबसे ज़्यादा नुकसान करती है. डॉ. कुमार बताते हैं कि यह पैटर्न सेहत के लिए सबसे बुरा है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर को कभी भी एक स्थिर रूटीन बनाने का मौका नहीं मिलता. इसमें सर्केडियन रिदम सबसे ज़्यादा खराब होती है और तनाव वाले हार्मोन ऊपर-नीचे होते रहते हैं.
7.इन बीमारियों का बढ़ता है खतरा
इस शिफ्ट की वजह से लोगों की नींद बहुत बिगड़ती है, दिल की बीमारी, डायबिटीज, पेट के अल्सर और मूड से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. जब एक ही हफ्ते में शिफ्त बदलती है और लोगों को सीधा नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में जाना पड़ता है, तो यह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है.
8.क्या है डॉक्टर की राय?
डॉ. कुमार कहते हैं लांग टर्म में देखा जाए तो दिन की शिफ्ट सबसे बेहतर होती है, इसके बाद फिक्स्ड नाइट शिफ्ट. इसमें रोटेटिंग शिफ्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है. ये शरीर पर लगातार एक तरह का तनाव डालता है. हालांकि कई ऑफिस अब प्रोडक्टिविटी मॉडल पर दोबारा सोच रहे हैं. उनका कहना है कि हमें ऐसे शेड्यूल की जरूरत है, जो लंबी-अवधि की सेहत की रक्षा करें, न कि कमजोर करें.
