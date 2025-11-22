FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट

IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट

नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video

नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video

बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश

बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक

Riskiest Work Routine: आमतौर पर 9 से 5 की नौकरी करने वाले लोगों के पूरे हफ्ते का रूटीन सेट रहता है. हालांकि, कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट करनी पड़ती है. इसकी वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ता है. 

Abhay Sharma | Nov 22, 2025, 11:24 AM IST

1.सुबह, रात और रोटेटिंग शिफ्ट 

सुबह, रात और रोटेटिंग शिफ्ट 
1

हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने हाल ही में X (ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि कैसे अलग-अलग शिफ्ट पैटर्न (दिन की शिफ्ट, लगातार रात की शिफ्ट और रोटेटिंग शिफ्ट) में काम करने से नींद से लेकर क्रोनिक बीमारियों तक का खतरा बढ़ता है. 

Advertisement

2.दिन की शिफ्ट (Day Shift)

दिन की शिफ्ट (Day Shift)
2

एक्सपर्ट के अनुसार, जब शरीर की सरकैडियन रिदम बाधित नहीं होती है तो शरीर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है. दिन की शिफ्ट मानव की आंतरिक घड़ी के सबसे करीब होती है. ऐसे में इससे नींद का पैटर्न बेहतर बना रहता है और मेटाबॉलिज्म भी संतुलित होता है.  

3.कम होता है इन बीमारियों का जोखिम

कम होता है इन बीमारियों का जोखिम
3

दिन में काम करने वाले लोगों में लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करने वालों की तुलना में मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप-2 डायबिटीज, पेट से जुड़ी समस्याएं और कुछ तरह के कैंसर का खतरा कम होता है. क्योंकि इस स्थिति में शरीर की सर्केडियन रिदम सबसे स्थिर रहती है, इसलिए डे शिफ्ट काफी हद तक ठीक माना जाता है. 

4.रात की शिफ्ट (Fixed Night Shifts) 

रात की शिफ्ट (Fixed Night Shifts) 
4

एक्सपर्ट ने बताया कि जो लोग केवल नाइट शिफ्ट ही करते हैं, उनके लिए समय का एक जैसा रहना थोड़ा बेहतर हो सकता है.  (फिक्स) नाइट शिफ्ट ठीक है, पर अच्छा नहीं. हेल्थ एक्सपर्ट इसपर कहते हैं कि अगर समय हमेशा एक जैसा रहे तो शरीर थोड़ा-बहुत इसकी आदत डाल लेता है.

TRENDING NOW

5.नाइट शिफ्ट के नुकसान क्या हैं? 

नाइट शिफ्ट के नुकसान क्या हैं? 
5

नाइट शिफ्ट के बड़े नुकसान भी हैं, इस स्थिति में लगातार गड़बड़ सर्केडियन रिदम, मूड में बदलाव, इंसुलिन रेसिस्टेंस और कम नींद जैसे खतरे आम हैं. साथ ही इस शिफ्ट में व्यक्ति परिवार और समाज की दिनचर्या से तालमेल नहीं बैठ पाता है. हालांकि यह बार-बार शिफ्ट बदलने से थोड़ा बेहतर है. दिन की तुलना में रात की शिफ्ट में बीमारियों का खतरा अधिक रहता है. 

6.रोटेटिंग शिफ्ट (Rotating Shifts) 

रोटेटिंग शिफ्ट (Rotating Shifts) 
6

सबसे ज्यादा खतरनाक होती है रोटेटिंग शिफ्ट,  सभी तरह क शिफ्ट सबसे ज़्यादा नुकसान करती है. डॉ. कुमार बताते हैं कि  यह पैटर्न सेहत के लिए सबसे बुरा है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर को कभी भी एक स्थिर रूटीन बनाने का मौका नहीं मिलता. इसमें सर्केडियन रिदम सबसे ज़्यादा खराब होती है और तनाव वाले हार्मोन ऊपर-नीचे होते रहते हैं.

7.इन बीमारियों का बढ़ता है खतरा

इन बीमारियों का बढ़ता है खतरा
7

इस शिफ्ट की वजह से लोगों की नींद बहुत बिगड़ती है, दिल की बीमारी, डायबिटीज, पेट के अल्सर और मूड से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. जब एक ही हफ्ते में शिफ्त बदलती है और लोगों को सीधा नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में जाना पड़ता है, तो यह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है. 

8.क्या है डॉक्टर की राय?

क्या है डॉक्टर की राय?
8

डॉ. कुमार कहते हैं लांग टर्म में देखा जाए तो दिन की शिफ्ट सबसे बेहतर होती है, इसके बाद फिक्स्ड नाइट शिफ्ट. इसमें रोटेटिंग शिफ्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है. ये शरीर पर लगातार एक तरह का तनाव डालता है. हालांकि कई ऑफिस अब प्रोडक्टिविटी मॉडल पर दोबारा सोच रहे हैं. उनका कहना है कि हमें ऐसे शेड्यूल की जरूरत है, जो लंबी-अवधि की सेहत की रक्षा करें, न कि कमजोर करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट
IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट
नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video
नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video
बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश
बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल
G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?
G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क
सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE