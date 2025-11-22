Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक

8 . क्या है डॉक्टर की राय?

डॉ. कुमार कहते हैं लांग टर्म में देखा जाए तो दिन की शिफ्ट सबसे बेहतर होती है, इसके बाद फिक्स्ड नाइट शिफ्ट. इसमें रोटेटिंग शिफ्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है. ये शरीर पर लगातार एक तरह का तनाव डालता है. हालांकि कई ऑफिस अब प्रोडक्टिविटी मॉडल पर दोबारा सोच रहे हैं. उनका कहना है कि हमें ऐसे शेड्यूल की जरूरत है, जो लंबी-अवधि की सेहत की रक्षा करें, न कि कमजोर करें.

