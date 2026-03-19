Baby Girl Names:नवरात्रि के दिनों में जन्मी है बेटी तो मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों पर रखें नाम, मिलेगा शक्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद

1 . बेटियों के लिए चुनें ये नाम

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आप बेटी के लिए मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों से जुड़े नाम देख सकते हैं, जिनका अर्थ लक्ष्मी से लेकर विष्णु की शक्ति और जीवनदायिनी शक्ति है. ये नाम मॉर्डन होने के साथ ही नौ देवियों के नामों का अर्थ भी हैं.

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