Baby Girl Names:नवरात्रि के दिनों में जन्मी है बेटी तो मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों पर रखें नाम, मिलेगा शक्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 19, 2026, 03:48 PM IST
1.बेटियों के लिए चुनें ये नाम
आप बेटी के लिए मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों से जुड़े नाम देख सकते हैं, जिनका अर्थ लक्ष्मी से लेकर विष्णु की शक्ति और जीवनदायिनी शक्ति है. ये नाम मॉर्डन होने के साथ ही नौ देवियों के नामों का अर्थ भी हैं.
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2.आद्या (Aadya): पहली शक्ति
वामिका (Vamika): मां दुर्गा का स्वरूप
सानवी (Saanvi): देवी लक्ष्मी या पार्वती का रूप
आर्या (Arya): महान, देवी पार्वती का नाम
वैष्णवी (Vaishnavi): विष्णु की शक्ति
भवानी (Bhavani): जीवनदायिनी शक्ति
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3.देवी दुर्गा का स्वरूप हैं ये नाम
शारवी (Sharvi): देवी दुर्गा का शुभ नाम
अनिका (Anika): देवी दुर्गा का एक नाम
ईशानी (Ishani): भगवान शिव की शक्ति, देवी पार्वती
पार्निका (Parnika): छोटी पत्ती, पवित्रता का प्रतीक
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4.मां पार्वती के नाम पर दे बेटी का नाम
अद्रिजा (Adrija): पर्वत से जन्मी, पार्वती का नाम
विंध्या (Vindhya): ज्ञान का प्रतीक
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