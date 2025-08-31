 35 की उम्र पार करते ही इन एक्ट्रेसेस को हुआ कैंसर, ये 7 कैंसर टेस्ट 30 की उम्र की हर महिला को कराना चाहिए 

2 . तीस साल की उम्र पार करते बढ़ा खतरा

कैंसर से पीड़ित इन अभिनेत्रियों में से कुछ कैंसर से जंग हार चुकी हैं, कुछ ने कैंसर को मात दे दी है, और कुछ अभी भी कैंसर से जूझ रही हैं. लेकिन इन सभी में एक बात समान है, वो है इनकी उम्र. ये सभी अभिनेत्रियाँ पैंतीस साल की उम्र पार कर चुकी हैं और इन्हें कैंसर का पता चला है. कुल मिलाकर, तीस के बाद महिलाओं को कैंसर का खतरा होता है. इसलिए, इस उम्र में कुछ जाँचें करवाकर इस खतरे को पहले ही पहचाना जा सकता है.