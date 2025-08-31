 35 की उम्र पार करते ही इन एक्ट्रेसेस को हुआ कैंसर, ये 7 कैंसर टेस्ट 30 की उम्र की हर महिला को कराना चाहिए 

Twitter
White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण

Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात

White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Country के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

लाइफस्टाइल

 35 की उम्र पार करते ही इन एक्ट्रेसेस को हुआ कैंसर, ये 7 कैंसर टेस्ट 30 की उम्र की हर महिला को कराना चाहिए 

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को कैंसर हो चुका. कुछ की मौत हो चुकी है लेकिन कुछ कैंसर को मात देकर स्वस्थ लाइफ जी रही हैं. अगर आप भी 30 प्लस हैं तो आपको कुछ टेस्ट कराना शुरू कर देना चाहिए. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण अंतिम चरण में दिखाई देने लगते हैं. इसलिए कुछ टेस्ट कराने जरूरी हैं.

ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 06:31 PM IST

1.कई एक्ट्रेसेस कैंसर की चपेट में

कई एक्ट्रेसेस कैंसर की चपेट में
1

अभिनेत्री प्रिया मराठे का कैंसर से निधन हो गया. इस खबर ने सभी को चौंका दिया है. हालांकि, प्रिया मराठे अकेली नहीं हैं जो कैंसर के कारण अचानक दुनिया से चली गईं. इससे पहले अभिनेत्री रसिका जोशी का भी कैंसर से निधन हो गया था. सोनाली बेंद्रे और ताहिरा कश्यप को भी कैंसर था लेकिन सही समय पर इलाज के चलते वह अब हेल्दी लाइफ जी रही हैं.हाल ही में अभिनेत्री हिना खान और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को भी कैंसर डिडेक्ट हुआ है.
 

 

2.तीस साल की उम्र पार करते बढ़ा खतरा

तीस साल की उम्र पार करते बढ़ा खतरा
2

 
कैंसर से पीड़ित इन अभिनेत्रियों में से कुछ कैंसर से जंग हार चुकी हैं, कुछ ने कैंसर को मात दे दी है, और कुछ अभी भी कैंसर से जूझ रही हैं. लेकिन इन सभी में एक बात समान है, वो है इनकी उम्र. ये सभी अभिनेत्रियाँ पैंतीस साल की उम्र पार कर चुकी हैं और इन्हें कैंसर का पता चला है. कुल मिलाकर, तीस के बाद महिलाओं को कैंसर का खतरा होता है. इसलिए, इस उम्र में कुछ जाँचें करवाकर इस खतरे को पहले ही पहचाना जा सकता है.

3.पैप स्मीयर:

पैप स्मीयर:
3

हर महिला को अपने प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए. 21 से 65 वर्ष की आयु की हर महिला को हर तीन साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए. इससे प्रजनन अंगों में कैंसर का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है.
 

4.एचपीवी टेस्ट:

एचपीवी टेस्ट:
4

सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पेपिलोमावायरस सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है. इस वायरस के हमले से प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में बदलाव होने लगते हैं. यह टेस्ट 25 साल की उम्र के बाद किया जाता है. आमतौर पर, एचपीवी टेस्ट पैप स्मीयर के साथ किया जाता है. इससे सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है.
 

5.कोलपोस्कोपी:

कोलपोस्कोपी:
5

अगर पैप स्मीयर में कोई समस्या हो, तो डॉक्टर कोलपोस्कोपी करवाने की सलाह दे सकते हैं. इसमें गर्भाशय ग्रीवा के अंदर की बारीकी से जाँच की जाती है, जिससे कैंसर के घावों की पहचान की जा सकती है.
 

6.ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड:

ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड:
6

ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड महिला के शरीर के कई हिस्सों में कैंसर कोशिकाओं का पता लगा सकता है. यह श्रोणि, अंडाशय और गर्भाशय में खतरनाक कैंसर की पहचान कर सकता है.
ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड: ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड महिला के शरीर के कई हिस्सों में कैंसर कोशिकाओं का पता लगा सकता है. यह श्रोणि, अंडाशय और गर्भाशय में खतरनाक कैंसर की पहचान कर सकता है.
 

7.BRCA आनुवंशिक परीक्षण:

BRCA आनुवंशिक परीक्षण:
7

यह BRCA1 और BRCA2 जीन की पहचान करता है. ये दोनों जीन स्तन और डिम्बग्रंथि के कैंसर के लिए ज़िम्मेदार हैं.
 

8.सीए-125 रक्त परीक्षण:

सीए-125 रक्त परीक्षण:
8

सीए-125 रक्त परीक्षण 30 वर्ष की आयु के बाद किया जाता है. इससे सीए-125 प्रोटीन का पता चलता है. यदि रक्त में इसका स्तर बढ़ जाता है, तो गर्भाशय कैंसर का खतरा होता है.
 

9.एंडोमेट्रियल ऊतक परीक्षण:

एंडोमेट्रियल ऊतक परीक्षण:
9

यह एंडोमेट्रियल कोशिकाओं में किसी भी असामान्यता का पता लगाता है, जो गर्भाशय कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

