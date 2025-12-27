Cyber ​​Fraud: गूगल प्ले स्टोर पर नकली डिजिलॉकर, MeitY की चेतावनी, ऐसे पहचानें डिजिटल लॉकर असली है या नकली 

1 . साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के नए तरीके अपना लिए हैं

1

भारत सरकार द्वारा डिजिटल युग में हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया डिजी लॉकर एप्लिकेशन आज करोड़ों भारतीयों का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका है. डिजी लॉकर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट जैसे कई संवेदनशील दस्तावेजों को बिना कागज के डिजिटल रूप में इस्तेमाल करने में मदद करता है. लेकिन इस भरोसे के बीच साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के नए तरीके अपना लिए हैं, जिससे लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ गई है. आइए जानते हैं इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानियां.

