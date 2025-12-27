FacebookTwitterYoutubeInstagram
कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

Year-Ender 2025: वक्फ से लेकर वंदे मातरम् तक... 2025 में इन मुद्दों पर रही सियासी उथल-पुथल

पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

भारत की की पहली रेड कॉर्पेट रोड देखी क्या आपने? जानिए क्यों इस पूरी सड़क को लाल रंग दिया गया है?

गूगल प्ले स्टोर पर नकली डिजिलॉकर, MeitY की चेतावनी, ऐसे पहचानें डिजिटल लॉकर असली है या नकली

Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

लाइफस्टाइल

Cyber ​​Fraud: गूगल प्ले स्टोर पर नकली डिजिलॉकर, MeitY की चेतावनी, ऐसे पहचानें डिजिटल लॉकर असली है या नकली 

साइबर फ्रॉड का अब एक और नया पैंतरा सामने आया है. हैकर गूगल प्ले स्टोर पर डिजिलॉकर भी नकली बना दिए हैं और इसकी चेतावनी मीत्य ने दी हैं. चलिए जानें डेटा सुरक्षा के तरीके और कैसे जानें डिजिलॉकर असली है या नकली.

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 06:16 AM IST

1.साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के नए तरीके अपना लिए हैं

साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के नए तरीके अपना लिए हैं
1

 भारत सरकार द्वारा डिजिटल युग में हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया डिजी लॉकर एप्लिकेशन आज करोड़ों भारतीयों का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका है. डिजी लॉकर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट जैसे कई संवेदनशील दस्तावेजों को बिना कागज के डिजिटल रूप में इस्तेमाल करने में मदद करता है. लेकिन इस भरोसे के बीच साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी के नए तरीके अपना लिए हैं, जिससे लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ गई है. आइए जानते हैं इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानियां.
 

2.गूगल प्ले स्टोर पर असली DigiLocker ऐप जैसे दिखने वाले नकली ऐप

गूगल प्ले स्टोर पर असली DigiLocker ऐप जैसे दिखने वाले नकली ऐप
2

हाल ही में, यह चिंताजनक बात सामने आई है कि असली DigiLocker ऐप जैसे दिखने वाले नकली DigiLocker ऐप Google Play Store पर दिखाई दे रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी इस बारे में जनता को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि इन नकली ऐप का एकमात्र उद्देश्य धोखाधड़ी और डेटा की चोरी है.
 

3.डार्क वेब पर सामान बेचने का खतरा!

डार्क वेब पर सामान बेचने का खतरा!
3

नकली डिजिलॉकर ऐप्स के खतरे बेहद गंभीर हैं. अगर आप ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, धोखेबाजों के हाथ लग सकते हैं. इससे पहचान की चोरी, फर्जी लोन, आपके नाम पर सिम कार्ड जारी होना, यूपीआई और नेट बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ ऐप्स आपके फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके मैसेज, कैमरा, माइक्रोफोन और स्टोरेज की निगरानी कर सकते हैं. चोरी की गई जानकारी को डार्क वेब पर बेचे जाने का भी खतरा है.
 

4.नकली डिजी लॉकर की पहचान कैसे करें?

नकली डिजी लॉकर की पहचान कैसे करें?
4

इसलिए, असली DigiLocker ऐप की पहचान करना बेहद ज़रूरी है. सबसे पहले, ऐप के डेवलपर का नाम जांचना चाहिए. असली DigiLocker ऐप का डेवलपर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (NeGD) या भारत सरकार है. अगर कोई और नाम है, तो वह निश्चित रूप से नकली है. साथ ही, ऐप को केवल आधिकारिक वेबसाइट या किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करना चाहिए. डाउनलोड की संख्या भी एक महत्वपूर्ण संकेत है; असली ऐप के लाखों या करोड़ों डाउनलोड होंगे.
 
 

5.अनावश्यक अनुमतियाँ रद्द करें!

अनावश्यक अनुमतियाँ रद्द करें!
5

यदि आपको संदेह है कि आपके फ़ोन में कोई नकली DigiLocker ऐप इंस्टॉल हो गया है, तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें. फिर जांचें कि ऐप को कौन-कौन सी अनुमतियां मिली हैं और अनावश्यक अनुमतियां रद्द कर दें. DigiLocker, आधार, बैंकिंग और ईमेल सहित सभी महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड तुरंत बदलना आवश्यक है. फ़ोन को किसी अच्छे एंटी-मैलवेयर से स्कैन करें. यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर  
 

6. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें

टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें
6

साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए, किसी भी ऐप को अनावश्यक अनुमतियां न दें, अपने फ़ोन और ऐप्स को अपडेट रखें, और अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें. दो-कारक प्रमाणीकरण (Two-factor authentication) आपकी डिजिटल पहचान के लिए एक मजबूत सुरक्षा है.

