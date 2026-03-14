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Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 

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Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 

Milk Storage Tips: गर्मी के मौसम खाने-पीने की चीजों को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है. आज हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में, इस मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे में इसे सुरक्षित रखने के लिए उबालने का सही तरीका अपनाना जरूरी है. आइए जानते हैं इन खास तरीकों के बारे में... 

Abhay Sharma | Mar 14, 2026, 01:20 PM IST

1.दूध उबालने का सही तरीका

दूध उबालने का सही तरीका
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बता दें कि दूध को तेज आंच पर उबालने से उसका स्वाद और गुणवत्ता बिगड़ सकती है. ध्यान रहे दूध को उबालने के बाद पूरी तरह ढककर न रखें. क्योंकि दूध को हल्का खुला रखने से भाप बाहर निकलती रहती है और दूध जल्दी खराब नहीं होता.  दूध जल्दी खराब होने का एक बड़ा कारण गंदा बर्तन भी हो सकता है.

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2.ऐसे रखें लंबे समय तक ताजा 

ऐसे रखें लंबे समय तक ताजा 
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दूध को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए दिन में एक बार नहीं बल्कि 24 घंटे के भीतर 3 से 4 बार हल्की आंच पर उबालें. अगर दूध को उबालना भूल गए हैं, इस कंडीशन में दूध में चुटकी भर बेकिंग सोडा (ज्यादा नहीं) डालकर हल्का उबाल दें. यह दूध के Ph को संतुलित रखता है, जिससे दूध जल्दी फटता नहीं है. 

3.सूखे और साफ बर्तन का करें इस्तेमाल

सूखे और साफ बर्तन का करें इस्तेमाल
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इसके अलावा दूध को हमेशा साफ और सूखे बर्तन में ही रखें, बर्तन साफ भी दिख रहा हो तो भी दूध डालने से पहले उसे एक बार पानी से जरूर धो लें. इससे उसमें मौजूद सूक्ष्म बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे. बर्तन में दूध डालने से पहले 1- 2 चम्मच पानी डाल देने से दूध नीचे चिपकता नहीं और उबालते समय जलता ही नहीं. 

4.बिना फ्रिज के दूध कैसे रखें सेफ

बिना फ्रिज के दूध कैसे रखें सेफ
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बिना फ्रिज के भी दूध को कुछ घंटों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके लिए पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें फिर एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी भरकर उसमें दूध वाले बर्तन को रख दें. साथ ही इस बर्तन को पंखे के नीचे रखें ताकि तापमान ठंडा बना रहे. यह तरीका पारंपरिक है. 

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5.पैकेट वाला दूध

पैकेट वाला दूध
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पैकेट वाला दूध पहले से ही पाश्चराइज्ड होता है. कंपनी पैकिंग से पहले दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्म कर देती है. इस दूध को बहुत ज्यादा देर तक उबालना जरूरी नहीं होता. पैकेट वाला दूध घर लाने के बाद हल्का गर्म करके जल्दी इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

 

6.ऐसे रखें दूध को ताजा

ऐसे रखें दूध को ताजा
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दूध को ताजा बनाए रखने के लिए ठंडी और हवादार जगह पर रखें. हो सके तो दूध वाले बर्तन को ठंडे पानी में रखकर उसके आसपास हवा चलने दें. इससे दूध का तापमान कम बना रहता है और वह जल्दी खराब भी नहीं होता है. दूध को लंबे समय तक खुले में न छोड़ें. 

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