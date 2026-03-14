Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 

4 . बिना फ्रिज के दूध कैसे रखें सेफ

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बिना फ्रिज के भी दूध को कुछ घंटों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके लिए पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें फिर एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी भरकर उसमें दूध वाले बर्तन को रख दें. साथ ही इस बर्तन को पंखे के नीचे रखें ताकि तापमान ठंडा बना रहे. यह तरीका पारंपरिक है.