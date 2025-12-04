Live In Relationship: इस देश में सबसे ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल, जानिए किस पायदान पर है भारत

1 . किस देश में ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल?

1

पिछले कुछ सालों में लिव-इन रिलेशनशिप का क्रेज भारत में तेजी से बढ़ा है. लिव-इन रिलेशनशिप में 2 प्रेमी जोड़े बिना शादी के एक दूसरे के साथ पति-पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहते हैं. हाल ही में आए एक स्टडी के मुताबिक, स्वीडन वह देश है जहां लिव-इन में रहने वाले कपल्स की संख्या सबसे ज्यादा हैं.