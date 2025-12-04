Live In Relationship: इस देश में सबसे ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल, जानिए किस पायदान पर है भारत

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 04, 2025, 02:47 PM IST
1.किस देश में ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल?
पिछले कुछ सालों में लिव-इन रिलेशनशिप का क्रेज भारत में तेजी से बढ़ा है. लिव-इन रिलेशनशिप में 2 प्रेमी जोड़े बिना शादी के एक दूसरे के साथ पति-पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहते हैं. हाल ही में आए एक स्टडी के मुताबिक, स्वीडन वह देश है जहां लिव-इन में रहने वाले कपल्स की संख्या सबसे ज्यादा हैं.
2.क्या कहते हैं आंकडें?
रिपोर्ट्स की मानें तो स्वीडन में करीब 70% लोग बिना शादी के एक साथ रहते हैं. 40 प्रतिशत कपल्स इस रिश्ते को टाइम के बाद तोड़ देते हैं और 10 प्रतिशत ही कपल्स ऐसे हैं, जो बिना शादी के जिंदगी भर साथ रहना पसंद करते हैं.
3.अन्य देश
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिव-इन रिलेशनशिप में स्वीडन के बाद नॉर्वे का नंबर आता है. कई कपल्स लिव इन में रहते हैं, नार्वे के बाद डेनमार्क है, जहां भी काफी संख्या में कपल्स बिना शादी किए लिव इन में रहता पसंद कर रहे हैं.
4.किस पायदान पर है भारत?
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कितने हैं, इसका सटीक प्रतिशत बताना मुश्किल है. इसपर कोई आधिकारिक जनगणना या सर्वेक्षण नहीं है. स्टडी के मुताबिक, यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और कुछ अनुमानों के अनुसार हर 10 में से 1 जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है.
5.लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी मान्यता
भारत के उत्तराखंड मे समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद पहली बार किसी जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कानूनी मान्यता मिली है. लिव-इन रिलेशनशिप का चलन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे महानगरों में तेजी से बढ़ा है.
6.हर दूसरा भारतीय युवा शादी से पहले लिव-इन में रहना चाहता है
एक सर्वे के मुताबिक, हर दूसरा भारतीय युवा शादी से पहले लिव-इन को आजमाना चाहता है. क्योंकि उन्हें एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका देता है. इसके पीछे का बड़ा कारण है शहरीकरण, आधुनिकीकरण और पश्चिमी प्रभाव. इसको लेकर भारत में सामाजिक स्वीकार्यता अब भी एक चुनौती बनी हुई है.
