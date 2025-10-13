FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख समृद्धि

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

रश्मिका मंदाना की कुंडली में कौन से दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

Cholesterol-Sugar: खानपान, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण आजकल कोलेस्ट्रॉल व ब्लड शुगर जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. इन्हीं कारणों से ये बीमारियां लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं. बता दें कि आपकी रसोई में एक ऐसा हरा खजाना मौजूद है, जो इन दोनों समस्याओं पर कंट्रोल पाने में आपकी मदद कर सकता है.. 

Abhay Sharma | Oct 13, 2025, 10:56 AM IST

1.रामबाण हैं ये हरी पत्तियां  

रामबाण हैं ये हरी पत्तियां  
1

हम बात कर रहे हैं धनिए की पत्तियों के बारे में. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक धनिया सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह एक औषधीय पौधा है जो कई चमत्कारी गुणों से भरपूर होता है. इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियों को दूर रखा जा सकता है. जानें क्या हैं इसके फायदे... 

Advertisement

2.धनिए की पत्तियों में क्या होता है खास?

धनिए की पत्तियों में क्या होता है खास?
2

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि धनिए की पत्तियों में विटामिन C, विटामिन के, विटामिन ए और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं. मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं. 

3.कोलेस्ट्रॉल करता है कम

कोलेस्ट्रॉल करता है कम
3

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धनिए की पत्तियों में मौजूद कुछ तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने का काम करते हैं. यह दिल की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है.

4.ब्लड शुगर काबू में रखे

ब्लड शुगर काबू में रखे
4

इसके अलावा धनिए की पत्तियां इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, जिससे शरीर में ग्लूकोज लेवल संतुलित रहता है. इसलिए आयुर्वेद में डायबिटीज के मरीजों के लिए धनिया की पत्तियों को एक रामबाण प्राकृतिक उपाय माना जाता है. 

TRENDING NOW

5.डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करे 

डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करे 
5

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धनिया की पत्तियों से बना यह खास ड्रिंक शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और किडनी की सफाई में मदद करता है. इसके सेवन से त्वचा भी साफ और चमकदार बनती है. यह पाचन तंत्र को सुधारता है, इससे  गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं. 

6.कैसे बनाएं ये ड्रिंक 

कैसे बनाएं ये ड्रिंक 
6

इसके लिए आपको जरूरत होगी, एक मुट्ठी ताजी धनिए की पत्तियों की, इसके अलावा एक गिलास पानी, आधा नींबू और थोड़ा सा शहद. फिर इसे बनाने के लिए धनिए की पत्तियों को अच्छे से धोकर मिक्सर में पीस लें, एक गिलास पानी मिलाएं और छान लें. फिर स्वाद के लिए नींबू और शहद मिलाएं. 

7.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
7

इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पी सकते हैं. लेकिन, अगर आपको धनिए से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें. डायबिटीज या हार्ट डिजीज के मरीज डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें. इसके लिए रोजाना ताजी पत्तियों का ही इस्तेमाल करें, सूखी या पुरानी पत्तियां नहीं. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण
Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
रश्मिका मंदाना की कुंडली में कौन से दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE