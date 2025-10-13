Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
Abhay Sharma | Oct 13, 2025, 10:56 AM IST
1.रामबाण हैं ये हरी पत्तियां
हम बात कर रहे हैं धनिए की पत्तियों के बारे में. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक धनिया सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह एक औषधीय पौधा है जो कई चमत्कारी गुणों से भरपूर होता है. इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियों को दूर रखा जा सकता है. जानें क्या हैं इसके फायदे...
2.धनिए की पत्तियों में क्या होता है खास?
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि धनिए की पत्तियों में विटामिन C, विटामिन के, विटामिन ए और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं. मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं.
3.कोलेस्ट्रॉल करता है कम
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धनिए की पत्तियों में मौजूद कुछ तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने का काम करते हैं. यह दिल की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है.
4.ब्लड शुगर काबू में रखे
इसके अलावा धनिए की पत्तियां इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, जिससे शरीर में ग्लूकोज लेवल संतुलित रहता है. इसलिए आयुर्वेद में डायबिटीज के मरीजों के लिए धनिया की पत्तियों को एक रामबाण प्राकृतिक उपाय माना जाता है.
5.डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करे
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धनिया की पत्तियों से बना यह खास ड्रिंक शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और किडनी की सफाई में मदद करता है. इसके सेवन से त्वचा भी साफ और चमकदार बनती है. यह पाचन तंत्र को सुधारता है, इससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं.
6.कैसे बनाएं ये ड्रिंक
इसके लिए आपको जरूरत होगी, एक मुट्ठी ताजी धनिए की पत्तियों की, इसके अलावा एक गिलास पानी, आधा नींबू और थोड़ा सा शहद. फिर इसे बनाने के लिए धनिए की पत्तियों को अच्छे से धोकर मिक्सर में पीस लें, एक गिलास पानी मिलाएं और छान लें. फिर स्वाद के लिए नींबू और शहद मिलाएं.
7.इन बातों का रखें ध्यान
इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पी सकते हैं. लेकिन, अगर आपको धनिए से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें. डायबिटीज या हार्ट डिजीज के मरीज डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें. इसके लिए रोजाना ताजी पत्तियों का ही इस्तेमाल करें, सूखी या पुरानी पत्तियां नहीं.