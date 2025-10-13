Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

1 . रामबाण हैं ये हरी पत्तियां

1

हम बात कर रहे हैं धनिए की पत्तियों के बारे में. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक धनिया सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह एक औषधीय पौधा है जो कई चमत्कारी गुणों से भरपूर होता है. इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियों को दूर रखा जा सकता है. जानें क्या हैं इसके फायदे...