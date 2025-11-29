Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश

6 . मूड होता है बेहतर, मिलता है आराम

6

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रंग भावनाओं को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं, वे सीधे तौर पर लिम्बिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं. यह प्रणाली मूड को बेहतर बनाने और भावनाओं को नियंत्रित करने में योगदान देती है. साथ ही पैदल चलना एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, जो मूड को अच्छा करता है. इसके अलावा एक रंग की वस्तुओं को देखते हुए चलना आराम की भावना को भी बढ़ा सकता है.