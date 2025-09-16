Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द
Abhay Sharma | Sep 16, 2025, 05:10 PM IST
1.कॉफी लुवाक
दुनिया की सबसे महंगी कॉफी का नाम है 'कोपी लुवाक',. इसे बिल्ली जैसे दिखने वाले पशु के मल (Civet Feces) से तैयार किया जाता है. फिर भी लोग एक कप के लिए हजारों खर्च कर बड़े मजे से इसे पीते हैं. क्योंकि यह कॉफी स्वादिष्ट होने के साथ ही बेहद पौष्टिक होता है.
2.कोपी लुवाक' बनाने की प्रक्रिया
बिल्ली की एक प्रजाति सिवेट कैट(Asian Palm Civet) कॉफी बीन्स खाने की शौकन होती है और वो चेरी को अधकच्चे में ही खा लेती हैं. हालांकि सिवेट कैट चेरी का गूदा पूरा नहीं पचा पाती हैं, क्योंकि उनकी आंतों में उस तरह के पाचक एंजाइम्स नहीं होते. ऐसे में उनके मल के साथ कॉफी का वो हिस्सा निकल आता है.
3.ऐसे तैयार होती है कॉफी
इसके बाद इसे शुद्ध किया जाता है और सभी तरह के जर्म्स से मुक्त करने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है. सबसे पहले बीन्स को धोकर भूना जाता है और फिर कॉफी तैयार होती है. बिल्ली के शरीर में आंतों से गुजरने के बाद कई तरह के पाचक एंजाइम मिलकर इसकी पौष्टिकता बढ़ाते हैं.
4.भारत में कहां बनती है ये कॉफी
भारत की बात करें तो कर्नाटक (कुर्ग) जिले में इस कॉफी को तैयार किया जाता है. वहीं एशियाई देशों में इंडोनेशिया में इसे भारी मात्रा में बनाया जाता है. सिवेट कॉफी की सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, यूरोप आदि देशों में काफी मांग है.
5.क्या है इसकी कीमत?
बात करें इसकी कीमत को तो एक पौंड (453 ग्राम) कॉफी की कीमत 40 से 50 हजार रुपये तक होती है यानी प्रति किलो करीब एक लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. अमेरिका में इसका एक कप लगभग 6 हजार रुपये का मिलता है.
6.इस कॉफी का स्वाद कैसा होता है?
इसके फ्लेवर की बात करें तो इसमें मिट्टी सा स्वाद होता है और इसे रोस्ट करने के बाद इसमें कैरेमल और चॉकलेट का बहुत माइल्ड फ्लेवर मिलता है. जिन लोगों ने इसका स्वाद चखा है वो बताते हैं कि यह हाई क्वालिटी कॉफी होती है. तो क्या आप इस कॉफी को ट्राई करना चाहेंगे?