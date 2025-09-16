Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

2 . कोपी लुवाक' बनाने की प्रक्रिया

2

बिल्ली की एक प्रजाति सिवेट कैट(Asian Palm Civet) कॉफी बीन्स खाने की शौकन होती है और वो चेरी को अधकच्चे में ही खा लेती हैं. हालांकि सिवेट कैट चेरी का गूदा पूरा नहीं पचा पाती हैं, क्योंकि उनकी आंतों में उस तरह के पाचक एंजाइम्स नहीं होते. ऐसे में उनके मल के साथ कॉफी का वो हिस्सा निकल आता है.