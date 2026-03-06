FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई 'Mission C1000' बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़ 

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

Best Collagen Boosters: स्किन को हेल्दी, टाइट और ग्लोइंग बनाए रखने में कोलेजन की अहम भूमिका होती है, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे झुर्रियां और ढीलापन दिखाई देने लगता है. हालांकि सही डाइट लेकर इसे काफी हद तक मेंटेन किया जा सकता है. 

Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 04:29 PM IST

1.Best Collagen Boosters

Best Collagen Boosters
1

हाल ही डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जुश्या भाटिया सरीन ने वीडियो शेयर कर बताया कि Citrus Fruits से लेकर Nuts तक कुछ खास फूड्स स्किन में कोलेजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, साथ ही ये त्वचा को लंबे समय तक जवां बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं. आइए जानते हैं इन खास हेल्दी फूड्स के बारे में.. (Photo: AI Generated)

2.खट्टे फल (Citrus Fruits)  

खट्टे फल (Citrus Fruits)  
2

Citrus Fruits यानी खट्टे फल खाएं, विटामिन C उन कुछ पोषक तत्वों में से एक है, जिनके बारे में साबित हुआ है कि वे सीधे तौर पर इंसानी त्वचा में कोलेजन बढ़ाते हैं. इसलिए उन्होंने इसे कोलेजन बढ़ाने वाले फूड्स में सबसे ऊपर रखा है और 5 में से 5 अंक दिए हैं. (Photo: AI Generated)

3.बोन ब्रॉथ और चिकेन (Bone Broth And Chicken) 

बोन ब्रॉथ और चिकेन (Bone Broth And Chicken) 
3

डॉ. सरिन के अनुसार, बोन ब्रॉथ में कोलेजन से जुड़े खास अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. इसी वजह से उन्होंने इसे भी 5 में से 5 अंक दिए हैं. इसके अलावा चिकन में ग्लाइसिन और प्रोलिन जैसे जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कोलेजन बनने की प्रक्रिया के लिए अहम होते हैं. इसे 5 में से 4.5 अंक दिया गया है. (Photo: AI Generated)

4.5 में से 4 अंक वाले ये फूड्स डाइट में करें शामिल

5 में से 4 अंक वाले ये फूड्स डाइट में करें शामिल
4

इसके अलावा बेरीज, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां,  मछली के अलावा दालें डाइट में शामिल करें, खासतौर से दालें कोलेजन बनने और त्वचा की मरम्मत के लिए जरूरी अमीनो एसिड प्रदान करती हैं.  (Photo: AI Generated)

5.ये फूड्स नहीं माने जाते प्रभावी

ये फूड्स नहीं माने जाते प्रभावी
5

इस वीडियो में डॉ. सरीन ने कुछ ऐसे फूड्स का भी जिक्र किया गया है, जो कोलेजन बढ़ाने में ज्यादा प्रभावी नहीं माने जाते. इनमें पहला है नट्स, जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कोलेजन को बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन इनका कोलेजन बनाने में सीधा रोल नहीं होता, इसलिए उन्हें कोलेजन बूस्टर के रूप में 5 में से 3 अंक दिए गए हैं. (Photo: AI Generated)

 

6.टमाटर और रेड वाइन

टमाटर और रेड वाइन
6

एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटर में मौजूद लाइकोपीन यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से त्वचा में मौजूद कोलेजन को बचाने में मदद करता है. हालांकि कोलेजन बनाने में इसकी भूमिका कम है, इसलिए इसे भी 5 में से 3 अंक दिए गए हैं. इसके अलावा रेड वाइन भी शामिल है, जिसे 5 में से 2 अंक दिए गए हैं. (Photo: AI Generated)

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

