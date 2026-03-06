Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 04:29 PM IST
1.Best Collagen Boosters
हाल ही डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जुश्या भाटिया सरीन ने वीडियो शेयर कर बताया कि Citrus Fruits से लेकर Nuts तक कुछ खास फूड्स स्किन में कोलेजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, साथ ही ये त्वचा को लंबे समय तक जवां बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं. आइए जानते हैं इन खास हेल्दी फूड्स के बारे में.. (Photo: AI Generated)
2.खट्टे फल (Citrus Fruits)
Citrus Fruits यानी खट्टे फल खाएं, विटामिन C उन कुछ पोषक तत्वों में से एक है, जिनके बारे में साबित हुआ है कि वे सीधे तौर पर इंसानी त्वचा में कोलेजन बढ़ाते हैं. इसलिए उन्होंने इसे कोलेजन बढ़ाने वाले फूड्स में सबसे ऊपर रखा है और 5 में से 5 अंक दिए हैं. (Photo: AI Generated)
3.बोन ब्रॉथ और चिकेन (Bone Broth And Chicken)
डॉ. सरिन के अनुसार, बोन ब्रॉथ में कोलेजन से जुड़े खास अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. इसी वजह से उन्होंने इसे भी 5 में से 5 अंक दिए हैं. इसके अलावा चिकन में ग्लाइसिन और प्रोलिन जैसे जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कोलेजन बनने की प्रक्रिया के लिए अहम होते हैं. इसे 5 में से 4.5 अंक दिया गया है. (Photo: AI Generated)
4.5 में से 4 अंक वाले ये फूड्स डाइट में करें शामिल
इसके अलावा बेरीज, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली के अलावा दालें डाइट में शामिल करें, खासतौर से दालें कोलेजन बनने और त्वचा की मरम्मत के लिए जरूरी अमीनो एसिड प्रदान करती हैं. (Photo: AI Generated)
5.ये फूड्स नहीं माने जाते प्रभावी
इस वीडियो में डॉ. सरीन ने कुछ ऐसे फूड्स का भी जिक्र किया गया है, जो कोलेजन बढ़ाने में ज्यादा प्रभावी नहीं माने जाते. इनमें पहला है नट्स, जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कोलेजन को बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन इनका कोलेजन बनाने में सीधा रोल नहीं होता, इसलिए उन्हें कोलेजन बूस्टर के रूप में 5 में से 3 अंक दिए गए हैं. (Photo: AI Generated)
6.टमाटर और रेड वाइन
एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटर में मौजूद लाइकोपीन यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से त्वचा में मौजूद कोलेजन को बचाने में मदद करता है. हालांकि कोलेजन बनाने में इसकी भूमिका कम है, इसलिए इसे भी 5 में से 3 अंक दिए गए हैं. इसके अलावा रेड वाइन भी शामिल है, जिसे 5 में से 2 अंक दिए गए हैं. (Photo: AI Generated)
