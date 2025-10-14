चाय के साथ सिगरेट की तलब इन 8 जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकती है

1 . गर्म चाय और सिगरेट के नुकसान

कई लोग ऑफिस ब्रेक के दौरान गर्म चाय और सिगरेट पीते हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदत बेहद खतरनाक है. अध्ययन बताते हैं कि गर्म चाय और सिगरेट का एक साथ सेवन करने से एसोफैगल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. गर्म चाय एसोफैगस में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में जब सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन मिलते हैं, तो कोशिकाओं के मरने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, इन दोनों आदतों को एक साथ लेने से बचें. यह आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है.

