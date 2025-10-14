FacebookTwitterYoutubeInstagram
Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां

Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच

बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी

APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य

IPS पूरन के आत्महत्या केस में नया मोड़, ASI संदीप के सुसाइड वीडियो से उठे कई सवाल

कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO

यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड

बिहार: प्रचार के लिए रिटायर्ड अधिकारी ने खुद की निकाली शव यात्रा, अर्थी पर लेटकर पहुंचे श्मशान घाट

लाइफस्टाइल

चाय के साथ सिगरेट की तलब इन 8 जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकती है

Side effects of smoking cigarettes with tea: क्या आपको चाय के साथ सिगरेट पीने की तलब जागती है तो समझ लें आप खुद के लिए मौत को बुलावा दे रहे हैं. सिगरेट और चाय का कॉम्बिनेशन कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है.

ऋतु सिंह | Oct 14, 2025, 01:59 PM IST

1.गर्म चाय और सिगरेट के नुकसान

गर्म चाय और सिगरेट के नुकसान
1

कई लोग ऑफिस ब्रेक के दौरान गर्म चाय और सिगरेट पीते हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदत बेहद खतरनाक है. अध्ययन बताते हैं कि गर्म चाय और सिगरेट का एक साथ सेवन करने से एसोफैगल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. गर्म चाय एसोफैगस में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में जब सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन मिलते हैं, तो कोशिकाओं के मरने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, इन दोनों आदतों को एक साथ लेने से बचें. यह आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है.
 

2.चाय के साथ सिगरेट से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ता है

चाय के साथ सिगरेट से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ता है
2

2023 में 'एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, धूम्रपान के साथ गर्म चाय पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है.

3.ग्रासनली का कैंसर:

ग्रासनली का कैंसर:
3

सिर्फ़ गर्म चाय पीने से ग्रासनली के अंदर छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं. हालाँकि, जब आप इसके साथ सिगरेट पीते हैं, तो उसमें मौजूद विषाक्त पदार्थ और कैंसर पैदा करने वाले रसायन इन घावों तक पहुँच जाते हैं. इससे ग्रासनली की कोशिकाओं को भारी नुकसान पहुँच सकता है और कैंसर हो सकता है. अगर आप यह आदत जारी रखते हैं, तो ग्रासनली के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाएगा.
 

4.फेफड़ों का कैंसर:

फेफड़ों का कैंसर:
4

सिगरेट पीना फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण है. इसके साथ ही, नियमित रूप से गर्म चाय पीने से फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन आ सकती है. नियमित रूप से धूम्रपान करने वालों में इन कोशिकाओं में घाव हो सकते हैं, जो बाद में कैंसर कोशिकाओं में बदल सकते हैं. इसलिए, समय के साथ फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.
 

5.गले का कैंसर:

गले का कैंसर:
5

हमारा गला बहुत नाज़ुक होता है. जब हम सिगरेट पीते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे हानिकारक रसायन हमारे गले में पहुँच जाते हैं. इसके साथ ही जब हम गर्म चाय पीते हैं, तो हमारे गले की कोशिकाएँ और भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. इससे गले में स्थायी सूजन और आवाज़ में बदलाव आ सकता है. अगर यह आदत लगातार बनी रहे, तो समय के साथ गले का कैंसर हो सकता है.
 

6.हृदय रोग:

हृदय रोग:
6

तंबाकू में मौजूद निकोटीन हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाता है. इसी तरह, चाय में मौजूद कैफीन का अधिक सेवन हृदय पर अधिक दबाव डाल सकता है. जब ये दोनों आदतें एक साथ आती हैं, तो यह हृदयाघात और अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए, इससे बचना हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.
 

7.बांझपन और नपुंसकता:

बांझपन और नपुंसकता:
7

धूम्रपान और शराब पीने से हार्मोन, शुक्राणुओं की संख्या और रक्त प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इससे पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन और नपुंसकता हो सकती है. चाय में मौजूद कैफीन शरीर में हार्मोनल संतुलन बिगाड़ सकता है और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है. धूम्रपान और चाय का एक साथ सेवन करने से प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसलिए, इन दोनों आदतों को एक साथ लेने से बचें.
 

8.याददाश्त कमज़ोर होना:

याददाश्त कमज़ोर होना:
8

 

अध्ययनों से पता चलता है कि धूम्रपान मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को कम करता है, जिससे याददाश्त और बुद्धिमत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा, सिगरेट पीते हुए खाली पेट बहुत ज़्यादा चाय पीने से सिरदर्द, चक्कर आना और याददाश्त कमज़ोर होने की समस्या हो सकती है. इन दोनों आदतों का एक साथ सेवन मस्तिष्क के कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.
 
 

9.स्ट्रोक का खतरा:

स्ट्रोक का खतरा:
9

निकोटीन और कैफीन दोनों ही रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं और रक्तचाप बढ़ाते हैं. जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है. इससे धमनियों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है और स्ट्रोक हो सकता है. उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह आदत ज़्यादा खतरनाक है. ऐसी स्थिति में, स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

