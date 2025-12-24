Long Weekend Plan: क्रिसमस पर लॉन्ग वीकेंड का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Dec 24, 2025, 06:45 PM IST
1.दोस्तों के साथ घूमने के लिए 5 बेहतरीन डेस्टिनेशन
साल के अंत में क्रिसमस का त्योहार अपने साथ खुशियां और छुट्टियां लेकर आ रहा है. साल 2025 में क्रिसमस (25 दिसंबर) गुरुवार को पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप केवल शुक्रवार (26 दिसंबर) की एक छुट्टी ले लेते हैं, तो शनिवार और रविवार को मिलाकर आपके पास पूरे 5 दिनों का एक शानदार लॉन्ग वीकेंड तैयार हो जाएगा. आप इन दिनों एक अच्छा ट्रिप प्लान कर सकते हैं.
2.Long Weekend with Leave Plan
24 दिसंबर (बुधवार): शाम को ऑफिस के बाद निकलें
25 दिसंबर (गुरुवार): क्रिसमस की छुट्टी
26 दिसंबर (शुक्रवार): एक दिन की लीव लें
27 दिसंबर (शनिवार): साप्ताहिक अवकाश
28 दिसंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
3.एडवेंचर लवर्स के लिए ऋषिकेश और उत्तराखंड
अगर आप और आपके दोस्त एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ऋषिकेश से बेहतर कुछ नहीं. यहाँ आप कैंपिंग, राफ्टिंग और कैम्पफायर का आनंद ले सकते हैं. गंगा किनारे शाम की आरती और कैफे कल्चर आपके वीकेंड को यादगार बना देगा.
4.पार्टी और बीच के लिए गोवा
दिसंबर में गोवा अपनी पूरी चमक पर होता है. सनबर्न फेस्टिवल और क्रिसमस की पार्टियों के बीच समुद्र किनारे दोस्तों के साथ समय बिताना एक अलग अनुभव है. स्कूटी रेंट पर लें और नॉर्थ गोवा के बीचेस को एक्सप्लोर करें.
5.सुकून और पहाड़ों के लिए हिमाचल
ठंड के मौसम में पहाड़ों की शांति चाहने वालों के लिए कसोल बेस्ट है. यहां की पार्वती वैली में ट्रैकिंग और कैफे में बैठना काफी रोमांचक होता है. आप खीरगंगा ट्रेक का प्लान भी बना सकते हैं.
6.रॉयल वाइब्स के लिए राजस्थान और जयपुर
दिसंबर का मौसम राजस्थान घूमने के लिए सबसे सुखद होता है. जयपुर के किलों की खूबसूरती और पुष्कर की वाइब्स दोस्तों के साथ घूमने के लिए एकदम सही है. यहाँ का स्ट्रीट फूड और नाइट लाइफ बेहद शानदार है.
7.प्रकृति के करीब केरल
अगर आप दक्षिण भारत की ओर रुख करना चाहते हैं, तो मुन्नार के चाय के बागान आपका मन मोह लेंगे. धुंध से भरी पहाड़ियां और शांत झीलें इसे एक परफेक्ट रिलैक्सिंग वेकेशन स्पॉट बनाती हैं.
8.ट्रिप प्लानिंग के लिए कुछ खास टिप्स
क्रिसमस सीजन होने के कारण होटल और फ्लाइट्स के दाम बढ़ सकते हैं, इसलिए बुकिंग अभी से कर लें. उत्तर भारत जा रहे हैं तो भारी ऊनी कपड़े रखें और बीच की तरफ जा रहे हैं तो सनस्क्रीन और कंफर्टेबल फुटवियर. दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो पैसे के हिसाब के लिए 'Splitwise' जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें.
