Long Weekend Plan: क्रिसमस पर लॉन्ग वीकेंड का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर

1 . दोस्तों के साथ घूमने के लिए 5 बेहतरीन डेस्टिनेशन

1

साल के अंत में क्रिसमस का त्योहार अपने साथ खुशियां और छुट्टियां लेकर आ रहा है. साल 2025 में क्रिसमस (25 दिसंबर) गुरुवार को पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप केवल शुक्रवार (26 दिसंबर) की एक छुट्टी ले लेते हैं, तो शनिवार और रविवार को मिलाकर आपके पास पूरे 5 दिनों का एक शानदार लॉन्ग वीकेंड तैयार हो जाएगा. आप इन दिनों एक अच्छा ट्रिप प्लान कर सकते हैं.