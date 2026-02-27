FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

HomePhotos

लाइफस्टाइल

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

जैसे-जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, डेटिंग और प्यार को लेकर नजरिया भी बदल रहा है. डेट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाना, कैंडल लाइट डिनर करना और महंगे सरप्राइज देना. इन सब से परे Choremance Dating इन दिनों खूब लोकप्रिय हो रहा है.. आए जानें इसके बारे में..

Abhay Sharma | Feb 27, 2026, 06:30 PM IST

1.Choremance Dating  

Choremance Dating  
1

अमेरिकी लेखक कर्ट वोनगुट (Kurt Vonnegut) ने एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही थी, "जिंदगी की छोटी-छोटी चीजों को एन्जॉय करो, क्योंकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और एहसास होगा कि वही बड़ी चीजें थीं. आज के समय में कपल्स इस बात को सच में जी रहे हैं,  Choremance को उसी सोच का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें रिश्ते की गर्माहट किसी फैंसी डेट से नहीं, बल्कि साथ बिताए गए सिंपल पलों से आती है.  (Photo: AI Generated)

Advertisement

2.छोटे-छोटे पल बनाते हैं रिश्तों को मजबूत

छोटे-छोटे पल बनाते हैं रिश्तों को मजबूत
2

एक इंटरव्यू में फेमस यूट्यूबर और एक्टर प्राजक्ता कोली (Prajakta Koli) ने बताया था कि उन्हें अपने पति Vrishank Khanal के साथ मोमो बनाना बहुत पसंद है, ऐसे ही छोटे-छोटे पल ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं.  यह शब्द नया है, आइडिया बिल्कुल नया नहीं. टीवी शो फ्रेंड्स के एक एपिसोड में मोनिका, चैंडलर को घर पर पोटपौरी बनाना सिखाती है. वहीं  मॉर्डन फैमिली में मिचेल और कैमरन का साथ में खाना बनाना उनके रिश्ते की खूबसूरती दिखाता है.  (Photo: AI Generated)

3.बोरिंग काम में भी रोमांस 

बोरिंग काम में भी रोमांस 
3

डेट शब्द का नाम आते ही दिमाग में फिल्मी सीन आने लगते हैं, फूलों के साथ दरवाजे पर खड़ा पार्टनर, खूबसूरत ड्रेस, महंगा रेस्टोरेंट और आखिर में गुड नाइट हग के साथ किस. हालांकि शुरूआत के कुछ महीनों में यह अच्छा भी लगता है. लेकिन, रिश्ता जब साल 5 साल या 10 साल का हो जाता है, तो यही प्लान बोरिंग लगने लगते हैं.  Choremance की एंट्री यहीं से होती है. (Photo: AI Generated)

4.Choremance का क्या है मतलब? 

Choremance का क्या है मतलब? 
4

रोमांस को रोजमर्रा के कामों के साथ मिलाने को ही कहा जा रहा है Choremance. इसमें न तो कोई स्क्रिप्ट होती है, न ही कोई दिखावा. बस साथ होना और साथ में सबकुछ करना ही इसका मकसद है. कभी साथ में किराना स्टोर जाना, साथ में घर की सफाई करते हुए म्यूजिक चलाना, कभी रविवार को पूरा खाना मिलकर बनाना. इसमें कपल्स बाहर घूमने या महंगी डेट पर जाने की बजाय रोजमर्रा के काम साथ में करके प्यार जताते हैं. (Photo: AI Generated)

TRENDING NOW

5.Choremancing इतना पॉपुलर क्यों? 

Choremancing इतना पॉपुलर क्यों? 
5

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम, ट्रैफिक और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में डेट प्लान करना भी कई बार झंझट लगने लगता है और अक्सर कैंसिल हो जाता है, जिससे रोमांस कम होने लगता है. Choremance इस परेशानी को खत्म करता है. इसमें रोज के काम साथ में करते हुए ही क्वालिटी टाइम मिल जाता है, इससे रिश्ता ज्यादा सच्चा और सहज महसूस होता है.  (Photo: AI Generated)

 

6.रिश्ते में क्या बदलता है Choremance? 

रिश्ते में क्या बदलता है Choremance? 
6

Choremance में जब पार्टनर साथ मिलकर काम करते हैं, तो बात-चीत अपने आप शुरू हो जाती है. इसमें दिखावा या खास प्लान की जरूरत नहीं होती, जिससे एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलता है. छोटी-छोटी बातें, हंसी-मजाक और साथ मिलकर काम पूरा करने की खुशी रिश्ते को मजबूत बनाती है. प्यार दिखाने के लिए हमेशा बाहर जाना या पैसे खर्च करना जरूरी नहीं, कभी-कभी साथ मिलकर घर का काम करना भी रोमांटिक हो सकता है.  (Photo: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?
1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
MORE
Advertisement