शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

2 . छोटे-छोटे पल बनाते हैं रिश्तों को मजबूत

2

एक इंटरव्यू में फेमस यूट्यूबर और एक्टर प्राजक्ता कोली (Prajakta Koli) ने बताया था कि उन्हें अपने पति Vrishank Khanal के साथ मोमो बनाना बहुत पसंद है, ऐसे ही छोटे-छोटे पल ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं. यह शब्द नया है, आइडिया बिल्कुल नया नहीं. टीवी शो फ्रेंड्स के एक एपिसोड में मोनिका, चैंडलर को घर पर पोटपौरी बनाना सिखाती है. वहीं मॉर्डन फैमिली में मिचेल और कैमरन का साथ में खाना बनाना उनके रिश्ते की खूबसूरती दिखाता है. (Photo: AI Generated)