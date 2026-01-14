FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब 

GenZ के नए-नए और अजीब स्लैंग रील्स और X (ट्विटर) पर वायरल होते रहते हैं. ऐसे में बड़ी उम्र के लोग उनका मतलब समझने के लिए Urban Dictionary देखने लगते हैं. GenZ की डिक्शनरी में अब एक और नया शब्द ऐड हो गया है, वो है Choppelganger, ये शब्द आपको भले ही “Doppelganger” जैसा लगे, लेकिन, इसका मतलब अलग है. 

Abhay Sharma | Jan 14, 2026, 05:09 PM IST

1.आसान शब्दों में समझें क्या है Choppelganger?

आसान शब्दों में समझें क्या है Choppelganger?
1

Choppelganger शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला Chopped, जिसे Gen Z बदसूरत या अच्छे न दिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यह Chopped Chin meme से आया है. दूसर है Doppelganger, जिसका मतलब होता है किसी इंसान का हूबहू हमशक्ल.  इन दोनों से मिलकर बने शब्द Choppelganger का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है, जो ऐसा हमशक्ल जो दिखने में उससे कम आकर्षक हो. यानी सस्ता या बिगड़ा हुआ वर्ज़न.

2.कैसे यह ट्रेंड शुरू हुआ? 

कैसे यह ट्रेंड शुरू हुआ? 
2

इसे आमतौर पर सेलिब्रिटी जैसी दिखने वाली लोगों पर मजाक या रोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब उनकी समानता थोड़ी 'गलत' लगने लगे.  मई 2025 में X पर एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा कि उसकी डिस्लेक्सिया की वजह से डॉपलगैंगर 'doppelganger' शब्द को चॉपलगैंगर 'choppelganger' पढ़ लिया, फिर इसका मतलब बताया - 'कोई जो आपकी तरह दिखता हो, लेकिन थोड़ा-सा और हल्का-सा खराब वर्ज़न हो'

3.वायरल हो गया नया स्लैंग

वायरल हो गया नया स्लैंग
3

यह मजाक लोगों को काफी पसंद आया और कमेंट्स में लोग इसे और बढ़ाने लगे. किसी ने लिखा, लगता है तुमने गेम में कुछ नया जोड़ दिया है'. तो किसी ने कहा, 'ये तो अब हमारे रोस्ट के प्लेबुक में जाएगा.' यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और करीब 32,000 व्यूज़ बटोर लिए. खासतौर से यह शब्द TikTok पर देखते ही देखते वायरल सनसनी बन गया. 

4.स्लैंग बैन के बीच आया यह शब्द

स्लैंग बैन के बीच आया यह शब्द
4

यह नया स्लैंग ऐसे समय पर वायरल हुआ है, जब Lake Superior State University ने 2025 में कुछ शब्दों को ‘बैन लिस्ट’ में डाल दिया है. इस लिस्ट में cringe, skibidi, IYKYK जैसे शब्द शामिल हैं. New York Post की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट David Travis कहते हैं कि शब्द मायने रखते हैं और पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता. माना जा रहा है कि Choppelganger 2026 का Word of the Year भी बन सकता है. एक नया और ताज़ा सोशल मीडिया तंज बनकर. 

5.'गरीबों का शाहरुख खान' मतलब चॉपलगैंगर 

'गरीबों का शाहरुख खान' मतलब चॉपलगैंगर 
5

इस शब्द को लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक शख्स ने कहा 'पहले के जमाने में चॉपलगैंगर के बदले किसी के हमशक्ल को गरीबों का शाहरुख खान या दूसरे किसी स्टार से जोड़ दिया जाता था. दूसरे ने कहा सीधा सस्ता एक्टर कह दो... ऐसे में अगर अब अगर कोई आपको choppelganger कहे तो खुश मत होना, क्योंकि यह एक तरह की बेइज्जती है.  

