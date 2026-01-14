Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब 

4 . स्लैंग बैन के बीच आया यह शब्द

4

यह नया स्लैंग ऐसे समय पर वायरल हुआ है, जब Lake Superior State University ने 2025 में कुछ शब्दों को ‘बैन लिस्ट’ में डाल दिया है. इस लिस्ट में cringe, skibidi, IYKYK जैसे शब्द शामिल हैं. New York Post की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट David Travis कहते हैं कि शब्द मायने रखते हैं और पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता. माना जा रहा है कि Choppelganger 2026 का Word of the Year भी बन सकता है. एक नया और ताज़ा सोशल मीडिया तंज बनकर.