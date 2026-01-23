Babies Names: लाडली बेटी को देना है मॉडर्न लेकिन मीनिंगफुल यूनिक नेम तो इन नदियों के नाम रख लें, शक्ति और धैर्य वाला मिलेगा स्वभाव 

1 . भारत ही नहीं दुनिया भर में नदियों के कुछ न कुछ नाम हैं

नदियां निरंतर बहने वाली शक्ति, धैर्य और जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं. भारत ही नहीं दुनिया भर में नदियों के कुछ न कुछ नाम हैं और कोई भी नाम जो नदियों से जुड़ा है वह अपने आप में बहुत मायने रखता है. तो चलिए आपको आज कुछ देशी और विदेशी नदियों के नाम के बारे में बताते हैं जो आपकी लाडली बेटी के लिए बेहद यूनिक और मॉर्डन होंगे.

