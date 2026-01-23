FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Babies Names: लाडली बेटी को देना है मॉडर्न लेकिन मीनिंगफुल यूनिक नेम तो इन नदियों के नाम रख लें, शक्ति और धैर्य वाला मिलेगा स्वभाव 

Girl Name Idea: आप अपनी लाडली को ऐसा नाम देना चाहते हैं जो मॉर्डन भी हो और मीनिंगफुल भी तो आपके लिए कुछ ऐसी नदियों का नाम लाए हैं जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा. नदियों के नाम पर आप अपनी बेटी को ऐसे नाम दे सकते हैं जो बेहद अलग और सुंदर हैं.

ऋतु सिंह | Jan 23, 2026, 08:58 PM IST

1.भारत ही नहीं दुनिया भर में नदियों के कुछ न कुछ नाम हैं

भारत ही नहीं दुनिया भर में नदियों के कुछ न कुछ नाम हैं
1

नदियां निरंतर बहने वाली शक्ति, धैर्य और जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं. भारत ही नहीं दुनिया भर में नदियों के कुछ न कुछ नाम हैं और कोई भी नाम जो नदियों से जुड़ा है वह अपने आप में बहुत मायने रखता है. तो चलिए आपको आज कुछ देशी और विदेशी नदियों के नाम के बारे में बताते हैं जो आपकी लाडली बेटी के लिए बेहद यूनिक और मॉर्डन होंगे. 
 

2.अलाका 

अलाका 
2

यह नाम उत्तराखंड की पवित्र अलकनंदा नदी से लिया गया है. यह गंगा नदी के प्रमुख स्रोतों में से एक है. अलका नाम सुनने में बहुत मधुर है और गंभीरता और शांति का प्रतीक है. आपकी पुत्री का व्यक्तित्व पहाड़ों के बीच बहने वाली इस नदी के समान ही मजबूत हो.
 

3.ज़ांस्कर

ज़ांस्कर
3

यह नाम लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली 'ज़ांस्कर' नदी से प्रेरित है. सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है. यह एक बहुत ही दुर्लभ और आधुनिक नाम है. यह नदी, जो कड़ाके की ठंड में भी बहती है, शक्ति का प्रतीक है. यह उन माता-पिता के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक अनूठा नाम चाहते हैं.

4.टावी

टावी
4

यह नाम इंग्लैंड की 'टावी' नदी से लिया गया है. यह नाम बहुत छोटा है और इसी वजह से इसे विश्व स्तर पर पहचान मिलती है. यह नाम मृदुभाषी और हंसमुख व्यक्तित्व को दर्शाता है.
 

5.आरवे

आरवे
5

यह नाम फ्रांस और स्विट्जरलैंड से बहने वाली 'अरवे' नदी से प्रेरित है. यह नदी हिमनदों से निकलती है और पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है. आज की वैश्विक पीढ़ी के लिए यह नाम बेहद स्टाइलिश लगेगा.
 

6.साबरी 

साबरी 
6

यह नाम गुजरात की प्रसिद्ध साबरमती नदी से लिया गया है. इस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है. साबरी नाम शांति और धैर्य का प्रतीक है. यह सुनने में मधुर है और भारतीय परंपरा के करीब है.
 

7.तीस्ता

तीस्ता
7

यह नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली 'तीस्ता' नदी से प्रेरित है. तीस्ता नाम लयबद्ध है और उच्चारण में बहुत आसान है. यह निरंतर गति और युवा जोश का प्रतीक है.
 

8.एलारा 

एलारा 
8

एलारा नाम मध्य यूरोप की 'एल्बे' नदी से लिया गया है. यह एक बहुत ही सुंदर और भव्य नाम है. एलारा नाम प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना को दर्शाता है.

 

9.नाइल

नाइल
9

मिस्र की नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका अर्थ है "नीली नदी".
 

10.लोवा

लोवा
10

लोवा नदी अमेरिका के मध्य-पश्चिम में बहती है, जिसका अर्थ है "ब्यूटीफुल वॉटर".

