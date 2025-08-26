Cholesterol Control Juice: बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 26, 2025, 10:46 AM IST
1.कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जूस
आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इन हेल्दी जूस को पी सकते हैं. इसे पीने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होगा.
2.आंवला जूस
आंवला विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है. आप इसका जूस पीकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. इससे इम्युनिटी मजबूत होती है.
3.टमाटर का जूस
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टमाटर का जूस हेल्दी होता है. टमाटर का जूस पीना स्किन के लिए भी अच्छा होता है.
4.संतरे का जूस
आपको हेल्दी रहने के लिए संतरे का जूस पीना चाहिए. यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होता है. संतरे का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.
5.चुकंदर का जूस
चुकंदर का जूस पीने से खून बढ़ाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर कर सकते हैं.
6.अनार का जूस
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अनार का जूस पीना अच्छा होता है. अनार का जूस पीने से खून बढ़ाने में भी मदद मिलती है.