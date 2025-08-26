Twitter
Cholesterol Control Juice: बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम

बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है. आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इन 5 तरह के जूस का सेवन कर सकते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 26, 2025, 10:46 AM IST

1.कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जूस

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जूस
1

आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इन हेल्दी जूस को पी सकते हैं. इसे पीने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होगा.

2.आंवला जूस

आंवला जूस
2

आंवला विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है. आप इसका जूस पीकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. इससे इम्युनिटी मजबूत होती है.

3.टमाटर का जूस

टमाटर का जूस
3

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टमाटर का जूस हेल्दी होता है. टमाटर का जूस पीना स्किन के लिए भी अच्छा होता है.

4.संतरे का जूस

संतरे का जूस
4

आपको हेल्दी रहने के लिए संतरे का जूस पीना चाहिए. यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होता है. संतरे का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.

5.चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस
5

चुकंदर का जूस पीने से खून बढ़ाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर कर सकते हैं.

6.अनार का जूस

अनार का जूस
6

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अनार का जूस पीना अच्छा होता है. अनार का जूस पीने से खून बढ़ाने में भी मदद मिलती है.

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

