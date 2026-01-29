'प्यार में निवेश' कर ये महिला बनी अमीर, क्या भारत में है लव इंश्योरेंस जो देता है रिश्तों में  'रिस्क-रिटर्न मॉडल' कवरेज?   

चांदी 4 लाख 7 हजार 456 रुपये किलो पहुंचीं, सोने-चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी, सोना 1 लाख 76 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम, सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल | बारामती में अजित पवार की अंतिम यात्रा शुरू, गृहमंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे, अजित पवार का सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में अंतिम संस्कार होगा
ऋतु सिंह | Jan 29, 2026, 08:57 AM IST
1. क्या प्यार को पैसे से मापा जा सकता है?
यह खबर सिर्फ एक महिला के अमीर बनने भर की नहीं है बल्की सवाल ये उठात है कि क्या प्यार को पैसे से मापा जा सकता है?, क्या रिश्ता टिकने पर इनाम मिलना सही है? और क्या भविष्य में भारत जैसे देशों में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है? क्योंकि भारत में कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स अपने यूजर्स को “गिफ्ट रिवॉर्ड” या “मनी-back ऑफर” देती हैं. तो फ्यूचर में या मौजूदा दौर में क्या लव इंश्योरेंस कोई कंपनी दे रही है? और ये लव इंश्योरेंस है क्या जिससे ये महिला बन गई अमीर, चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके फायदे और नुकसान भी जान लें.
2.ये मामला आखिर है क्या?
सोशल मीडिया पर चीन की एक महिला की कहानी इन दिनों खूब वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उसने सिर्फ 2,000–2,300 रुपये लव इंश्योरेंस पर खर्च कर करीब 1.15 लाख रुपये हासिल कर लिए. असल में ये एक अनोखी स्कीम थी “Love Insurance” यानी प्यार में निवेश जैसी कुछ.
3.रिश्ते पर लगाया था दांव
हालांकि ये कोई शेयर बाजार या क्रिप्टो नहीं था,बल्कि सीधा-सीधा रिश्ते पर दांव था-अगर रिश्ता टिकेगा और शादी होगी तो पैसा मिलेगा. लेकिन अगर रिश्ता टूट गया या शादी नहीं हुई तो निवेश खत्म हो जाएगा. यानी लगाई गई रकम डूब जाएगी.
4.‘प्रेम बीमा’ असल में था क्या?
2015–16 के आसपास चीन की कुछ बीमा कंपनियों ने युवाओं को ध्यान में रखकर एक नया प्रयोग किया था. यह बीमा आम टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से अलग था. यानी ये बीमा किसी बीमारी, दुर्घटना, मौत के लिए नहीं था, बल्कि रोमांटिक रिश्ते के भविष्य पर आधारित था.
5.नियम सरल लेकिन सख्त थे
पॉलिसी लेने के बाद कम से कम 3 साल तक रिश्ता निभाना अनिवार्य था और उसी पार्टनर से 3 से 10 साल के बीच शादी करने की शर्त थी. साथ ही जल्दी शादी या ब्रेकअप दोनों ही स्थितियों में पैसा डूबने का जोखिम भी था.
6.इनाम क्या मिलता था?
जो कपल इन शर्तों पर खरा उतरता, उसे विकल्प मिलते थे:
7.कंपनियां घाटे में क्यों नहीं गईं?
यहीं असली खेल था.कंपनियों के डेटा के मुताबिक कॉलेज और यंग एज रिलेशनशिप्स में करीब 95–98% रिश्ते 3 साल के भीतर टूट जाते हैं. यानी ज्यादातर प्रीमियम कंपनी के पास ही रह जाता. सिर्फ 2–3% मामलों में भुगतान करना पड़ता. यह बीमा कम और स्टैटिस्टिक्स पर आधारित हाई-प्रॉफिट मॉडल ज्यादा था.
8.फिर चीन सरकार ने इसे क्यों बंद किया?
जैसे-जैसे यह स्कीम पॉपुलर हुई रेगुलेटर्स को दिक्कत दिखने लगी. सरकार का तर्क साफ था कि यह बीमा नहीं, भावनाओं पर सट्टा है. बीमा का मकसद सुरक्षा है न की इनाम.रिश्तों को “रिस्क-रिटर्न मॉडल” में बदलना सामाजिक रूप से खतरनाक हो सकता है और यही सब देखते हुए चीनी सरकार ने2017–18 के बाद ऐसे सभी प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी गई.
9.समाज पर इसका असर क्या पड़ा?
इस कॉन्सेप्ट ने बड़ा सवाल खड़ा करद दिया था कि क्या रिश्ते अब “लंबे चलें तो फायदा” वाली सोच में बदलेंगे, क्या प्यार जिम्मेदारी से ज्यादा मजबूरी बन सकता है?और क्या आर्थिक लालच रिश्तों की नैतिकता बदल देता है?कुछ विशेषज्ञों ने इसे जहां commitment बढ़ाने वाला प्रयोग कहा वहीं कुछ ने इसे emotional manipulation का नाम दिया.
10.क्या भारत में ऐसा संभव है?
सीधे सपाट लहजे में बताएं तो नहीं. भारत में IRDAI के नियमों के तहत बीमा सिर्फ जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति. वाहन, एसेट या जिम्मेदारी (liability) से जुड़ा होता है. यहां रिश्ता टूटना या निभना कोई insurable risk नहीं माना जाता.न
11.मैट्रिमोनियल साइट्स देती है कुछ लुभावने ऑफर्स
हालांकि कुछ भारतीय मैट्रिमोनियल साइट्स “गिफ्ट रिवॉर्ड” या “मनी-back ऑफर” देती हैं. लेकिन प्रेम बीमा जैसा सीधा फाइनेंशियल दांव भारत में गैरकानूनी माना जाता है.
12.क्यों ये लव इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है?
चीन की यह कहानी भले ही फिल्मी लगे,लेकिन इसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भविष्य में प्यार भी निवेश की भाषा बोलेगा? हालांकि भारत में ये संभव नहीं लगता है क्योंकि भारत में रिश्ते हर चीज से ऊपर समझे जाते हैं और प्यार अगर पॉलिसी बन जाए तो भरोसा क्लेम फॉर्म में बदल जाएगा.
