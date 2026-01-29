'प्यार में निवेश' कर ये महिला बनी अमीर, क्या भारत में है लव इंश्योरेंस जो देता है रिश्तों में  'रिस्क-रिटर्न मॉडल' कवरेज?   

1 . क्या प्यार को पैसे से मापा जा सकता है?

यह खबर सिर्फ एक महिला के अमीर बनने भर की नहीं है बल्की सवाल ये उठात है कि क्या प्यार को पैसे से मापा जा सकता है?, क्या रिश्ता टिकने पर इनाम मिलना सही है? और क्या भविष्य में भारत जैसे देशों में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है? क्योंकि भारत में कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स अपने यूजर्स को “गिफ्ट रिवॉर्ड” या “मनी-back ऑफर” देती हैं. तो फ्यूचर में या मौजूदा दौर में क्या लव इंश्योरेंस कोई कंपनी दे रही है? और ये लव इंश्योरेंस है क्या जिससे ये महिला बन गई अमीर, चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके फायदे और नुकसान भी जान लें.